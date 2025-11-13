Teleshow

La emoción de Marixa Balli en su gran noche en MasterChef Celebrity: “Estoy transitando momentos muy especiales”

A partir de una trucha confitada con curry verde y jengibre, la Cachaca se convirtió en protagonista de una gala cargada de sentimientos, aplausos y elogios

Donato de Santis emocionó a Marixa Balli (Telefe)

En una noche llena de tensión, sorpresas y aplausos en el set de Masterchef Celebrity, Marixa Balli se convirtió inesperadamente en el centro de todas las miradas y emociones. La artista, conocida por su carrera en la música y el espectáculo, presentó al exigente jurado una trucha confitada con curry verde y jengibre que logró conmover hasta las lágrimas a propios y ajenos en el estudio. La escena se transformó en un pequeño acto de comunión colectiva, donde la cocina, la emoción y la superación personal se mezclaron como ingredientes inseparables.

La receta, simple en sus componentes pero delicada de ejecución, fue servida en una vajilla blanca, profunda, de curvas finas. En el centro, una pieza cuidadosamente fileteada de trucha confitada, de textura firme y color rosa pálido, descansaba sobre un manto suave de curry verde y jengibre. El emplatado, minimalista y elegante, incluía pequeñas gotas de aceite verde brillante y tres flores comestibles -una violeta central y dos rojas a los costados-, que anticipaban el juego de sabores y aromas. Todo en ese plato hablaba de cuidado y oficio, desde la elección de las proporciones hasta el efecto visual de la armonía que ensalzaron los chefs.

La presentación no solo cautivó la vista, sino que simbolizó mucho más. Donato de Santis, el jurado italiano, fue el primero en romper el silencio entre la ansiedad y la esperanza de la participante. “Guau. A ver... Qué bien”, comentó admirado al posar la mirada sobre la creación. Wanda Nara, conductora del ciclo, siguió la broma: “Dos gotas de agua”, al comparar con el plato de muestra. El clima en el estudio, atrapado entre risas y expectativas, tornó más cálido.

El plato presentado por Marixa Balli en Masterchef Celebrity que emocionó a todos

Pero el verdadero quiebre sucedió cuando Marixa comenzó a hablar de su vínculo con la cocina. Allí, ante las cámaras, la artista confesó: “Es increíble lo que es la cocina y la conexión que uno puede llegar a tener y lo que empieza a pasar por dentro, ¿no? Que eso es algo también que es medio... que no se puede describir”. La emoción empezó a surcar el ambiente, primero tímida, luego más evidente. Los sentimientos fluyeron y la vulnerabilidad, a veces rechazada en los concursos, se convirtió en protagonista.

La respuesta de Donato de Santis no tardó en aflorar: “Cuando es así, pasa a ser una poesía comestible, ¿no? Así que es muy lindo”. El estudio, ahora en silencio respetuoso, solo dejaba escuchar el temblor de la voz de Marixa, quien luchaba por mantener la compostura: “Me emociona mucho. Ay, no me quiero emocionar porque parezco tonta”. Pero en ese instante, la coraza se había caído: todos compartían esa fragilidad de quien se atreve a superarse frente al país.

En tono distendido, la conductora devolvió una sonrisa al aire tensado: “¿Alguna vez pensaste, Marixa, que una trucha te podía emocionar?”. La respuesta, espontánea, trajo alivio: “No, para nada. La verdad que no. Todo lo que me pasa en este programa es increíble y no... Estoy transitando momentos muy especiales”. No faltaron risas compartidas cuando Wanda le preguntó si alguna vez había llorado por un pescado, y la propia Marixa respondió entre carcajadas: “Pero de alegría por el abandono del pescado”. Todos respondieron con aplausos.

Marixa Balli fue la participante más destacada en la gala de elminación de MasterChef Celebrity

Finalmente, el veredicto que resumió la noche llegó de la mano de Donato: “Una armonía de sabores que seduce el paladar”. Los aplausos taparon el resto. “No llores, no llores, no llores, pero no lo puedo evitar”, repetía la participante, como un mantra y sonriendo, agradecida por una emoción que la desbordaba y la dignificaba.

Desde el plano técnico, las devoluciones fueron tan precisas como elogiosas. Damián Betular destacó: “Cocción de la trucha perfecta, textura del curry perfecto. La proporción, el emplatado, bordes limpios. Lograste el rectángulo de la trucha que hace que la cocción sea muy pareja, desde el primer hasta el último bocado- Marixa, felicitaciones”. La estructura del emplatado, lejos de ser casual, estaba pensada para garantizar homogeneidad y deleite desde la primera hasta la última cucharada.

La última reflexión, acaso la más profunda, vino a cargo de Germán Martitegui: “Sí, el plato estaba perfecto. Pero sin todo eso que te está pasando por adentro no sería posible. Así que conectate con esa emoción porque es la manera”. Marixa agradeció la oportunidad, casi sin poder expresarse: “Muchas gracias por esta oportunidad y me hace muy feliz, y era lo que necesitaba, empezar a sentirme por momentos muy, muy feliz”, confesó.

Esa noche, en Masterchef Celebrity, sucedió lo impensado: un plato de trucha, bañado en curry verde y jengibre, logró trascender el límite de lo gastronómico para convertirse en un símbolo de superación, alegría y ternura compartida. La cocina, por unos minutos, fue escenario y protagonista de una historia en la que todos —participantes, jurados y audiencia— sintieron que la poesía también se puede servir en un plato.

