Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi en la polémica con Wanda Nara: “Él se queja, pero ayuda poco”

Ana Rosenfeld habló del enojo de Wanda Nara con Mauro Icardi (Video: América TV-Desayuno Americano)

La batalla entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez parece no tener final. Durante el fin de semana se inició un nuevo capítulo luego de que Icardi le regalara un bolso de Louis Vuitton a la China. Esto se dio días después del cumpleaños de la hija menor del futbolista con Wanda, lo que desató la furia de la conductora.

En su enojo, la presentadora de MasterChef Celebrity (Telefe) usó sus redes sociales para emitir una serie de descargos donde no solo arremetió contra el futbolista, sino también contra la actriz por hacer gala del presente, mientras que su hija no recibía nada por sus nueve años de vida.

En este contexto, Ana Rosenfeld, amiga y exabogada de Nara, habló en Desayuno Americano (América TV) acerca de este malestar. “Estaba muy enojada y tiene razón. Vos podés estar en la parte del mundo que quieras, en pareja con quien quieras, pero los cumpleaños de los hijos son sagrados. No podés olvidarte del cumpleaños de tu hija o minimizar o no estar presente, mínimamente con una flor, un regalito, algo, con una atención, porque los chicos tienen memoria”, comenzó diciendo la letrada.

A raíz de esto, el cronista le consultó si pensaba que Icardi estaba dejando de lado su rol como padre y Ana dio su versión: “Yo creo que las reclama desde un lugar que todavía no conectó con el cariño que tiene que conectar con sus hijas. Los reclamos jurídicos tienen un límite, la conexión con un hijo va más allá de un escrito en tribunales atacando a la mamá de tus hijos. Y creo que las agresiones que le está prodigando el papa de las nenas a Wanda lo está convirtiendo en un tema cada vez más áspero y cada vez más difícil de resolver“.

En su mensaje en redes, la empresaria aseguró que el delantero del Galatasaray no estaba colaborando con lo que respecta a las niñas, sobre esto la letrada fue tajante: “Él se queja, pero ayuda poco. Yo viví una situación muy parecida a esta en otro momento de Mauro. No puedo opinar, no estoy en la cabeza de él“.

La furia de Wanda Nara contra Mauro Icardi

El fuerte mensaje de Wanda en contra de Icardi

Durante la mañana del viernes, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) estuvo en el colegio de las pequeñas pasando una jornada llena de actividades y reuniones con profesores. Luego de compartir las postales de esta jornada, vino el mensaje: “Qué lástima que no tuviste tiempo por Zoom como pidió el colegio que estuvieras hoy con tus hijas en la reunión”.

Y siguió: “Y tampoco tuviste tiempo de mandarle nada a Isi por su cumple. Ni tampoco pagaste la cuota del colegio, ni de OSDE. Las dos psicólogas de las nenas esperan que les des tiempo en tu agenda hace 1 mes, para hablarte de tus hijas”. Lejos de dar el tema por terminado, siguió con un mensaje que apunta contra él y la restitución internacional que pidió meses atrás, con la que busca que las niñas dejen la Argentina y se instalen en Turquía, lugar que él y sus abogadas dicen que es el último centro de vida:“Al que no tiene tiempo para sus DOS hijas ¿alguien se lo hace llegar? Sin tu presencia de ‘papá’ no les hago faltar nada. Te lo recuerdo solo para cuanto te dan ganas de gastar dinero en querer sacarme a mis hijas“.

Minutos más tarde de esta primera historia llegó una segunda, aún más contundente y tajante. “Quisiste arruinarle el día a Isabella contándole por teléfono que estabas en Italia con alguien que lamentablemente no te ayuda a ser mejor persona ni mejor papa”, escribió apuntando directamente contra la China, a quien en más de una ocasión la atacó sin nombrarla.

La dura frase de Nara contra el padre de sus hijas: "Ojalá no preguntes más por qué nadie te quiere ver” (Foto: Instagram)

Para cerrar fue dura: “No te quisieron ver más después de lo que le dijiste a Fran por su cumple, por no ir a su cumple ni mandarle un regalo. Ahora lo mismo con Isi. Ojalá no preguntes más por qué nadie te quiere ver”. Hace tiempo que Wanda no hacía este tipo de contenido en contra de su expareja, lo que había dado un poco de calma a la batalla que los tiene enfrentados hace meses, por diferentes razones.