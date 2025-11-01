El ataque de furia de Wanda Nara contra la China Suárez: “¿Qué tan zorra podés ser?”

El ataque de furia de Wanda Nara contra la China Suárez (Foto: Instagram)

El viernes para Wanda Nara fue un día lleno de emociones. Arrancó su día acompañando a sus hijas a una reunión en el colegio, compartió actividades con ellas y luego se fue a grabar, todo sin saber que del otro lado del océano iba a llegar un regalo que le iba a cambiar todo.

Mauro Icardi, su expareja y padre de sus dos hijas, le obsequió a la China Suárez una cartera de Louis Vuitton edición limitada. Esto generó el enojo de Wanda, ya que el día lunes fue el cumpleaños de su hija menor y según la empresaria no le envió un regalo, si bien en un principio a punto directamente contra el delantero del Galatasaray, pero ahora fue directamente contra la China, con un mensaje plagado de insultos y críticas.

“¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumpleaños a una nena el abandono de su papá?“, comenzó con dureza la conductora de MasterChef, siendo esta una de las frases más leves de toda la misiva. Y siguió: “Te dijeron de mil maneras del Ministerio Público Tutelar que las nenas estaban mal ¿Qué clase de sorete podés ser? Sabes muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinar su cumpleaños".

El duro posteo de Wanda en contra de la China (Foto: Instagram)

Lejos de bajar el tono del posteo, sumó: “Queres refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Menos a mí que tengo TODAS ridícula. Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto”. Esta mención al vehículo es una clara referencia al regalo que le hizo Rusherking cuando estaban saliendo, allá en el año 2023, asegurando que esto se trata de un accionar nuevo por parte de la actriz de Casi Ángeles, que a lo largo de los años evitó ostentar en sus redes.

“Limitado un bolso de Louis Vitton. Tengo 3 de esos, la única limitada, que compite con una nena, sos vos. Mierda de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre, si así se lo puede llamar, que quiere sacarle las hijas a su mamá“, sentenció la mediática. Para cerrar, fue tajante y dura: ”Te lleva a Milán como una interesada VIP, arrastrada a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá. Seguí comprando bolsos por qué dignidad no venden“.

Durante la mañana del viernes, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) estuvo en el colegio de las pequeñas pasando una jornada llena de actividades y reuniones con profesores. Luego de compartir las postales de esta jornada, vino el mensaje: “Qué lástima que no tuviste tiempo por Zoom como pidió el colegio que estuvieras hoy con tus hijas en la reunión”.

Durante las horas de la tarde, Wanda comenzó un nuevo capítulo en la guerra con Icardi (Foto: Instagram)

Y siguió: “Y tampoco tuviste tiempo de mandarle nada a Isi por su cumple. Ni tampoco pagaste la cuota del colegio, ni de OSDE. Las dos psicólogas de las nenas esperan que les des tiempo en tu agenda hace 1 mes, para hablarte de tus hijas”. Lejos de dar el tema por terminado, siguió con un mensaje que apunta contra él y la restitución internacional que pidió meses atrás, con la que busca que las niñas dejen la Argentina y se instalen en Turquía, lugar que él y sus abogadas dicen que es el último centro de vida: “Al que no tiene tiempo para sus DOS hijas ¿alguien se lo hace llegar? Sin tu presencia de ‘papá’ no les hago faltar nada. Te lo recuerdo solo para cuanto te dan ganas de gastar dinero en querer sacarme a mis hijas“.

Minutos más tarde de esta primera historia llegó una segunda, aún más contundente y tajante. “Quisiste arruinarle el día a Isabella contándole por teléfono que estabas en Italia con alguien que lamentablemente no te ayuda a ser mejor persona ni mejor papa”, escribió apuntando directamente contra la China, a quien en más de una ocasión la atacó sin nombrarla.

“Por qué aunque no quieran verte ni hablar, yo las obligo. Y este 27 de octubre, cumple de Isi, trate de hacer todo para que estuviera feliz y vos solo con una llamada arruinaste su día. ¿No le pudiste mandar flores ni un regalo a tu hija ¿Sabiendo que Francesca no te perdona lo de su cumple? ”, aseguró la empresaria en su descargo, dejando en claro que intenta que las pequeñas tengan contacto con el delantero del Galatasaray. Y sumó: “La maestra de Isi te pidió hablar y dijiste que no tenías tiempo”.