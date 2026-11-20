Marta Fort y Juan Manuel Ramírez, un final escandaloso

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La representante de Marta Fort salió a desmentir públicamente las declaraciones de Juan Manuel Ramírez, el exnovio uruguayo de la influencer, que afirmó que ella tomaba alcohol de forma cotidiana y salía a comer a restaurantes de lujo todos los días. Natalia Román, quien gestiona la carrera de Fort, rechazó esas versiones y describió una agenda semanal que, según dijo, no deja margen para ese tipo de hábitos.

La representante contradice al exnovio punto por punto

“La rutina de Marta es lo suficientemente exigida como para que ella no pueda salir”, arrancó Román. La manager detalló que Fort tiene compromisos en MasterChef, tres productos activos en Blender, campañas publicitarias que rueda en su único día libre y clases de cocina. A eso se suma el entrenamiento físico: seis veces por semana. Según Román, ese esquema deja poco lugar para las salidas que Ramírez describió.

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Sobre el consumo de alcohol, la representante fue categórica: “No toma alcohol”. Aclaró que, en todo caso, Fort puede llegar a probar vino de vez en cuando, y que si sale de noche es exclusivamente en el marco de alguna una acción publicitaria, no por ocio. “Solamente sale por compromisos laborales”, remarcó Román.

Qué había dicho Ramírez sobre los hábitos de Fort

Las declaraciones que motivaron la respuesta de la representante fueron las de Ramírez, reproducidas por Intrusos (América TV), en las que el empresario explicó por qué decidió terminar una relación de cinco meses. Ramírez aseguró que, cuando viajaba de jueves a domingo a ver a Fort, la dinámica lo desgastaba: salidas diarias a restaurantes de entre USD 500 y USD 1.000 por velada, trasnochadas hasta las cinco de la madrugada y consumo de alcohol todos los días chocaban con su estilo de vida.

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Juan Manuel Ramírez, el ex novio de Marta Fort

“Si yo voy de jueves a domingo, jueves a domingo toma alcohol. O sea, ella toma alcohol de lunes a lunes”, afirmó el empresario uruguayo, quien se describió como deportista, abstemio y con rutinas rígidas que incluyen doble turno de gimnasio, ciclismo y crossfit. El contraste entre ambos estilos de vida, según sus palabras, terminó siendo insostenible. “Me duermo a las doce de la mañana, me levanto a las siete de la mañana. Entonces, si yo voy de jueves a domingo y tengo que salir al baile, tomar alcohol todos los días, dormirme a las cinco de la mañana…”, graficó.

El impacto en su trabajo también fue determinante. Ramírez explicó que llegaba tan agotado de esos fines de semana que necesitaba varios días para recuperarse. “Arrancaba a laburar el lunes, no hacía nada porque estaba recuperándome”, relató. Según describió, cuando por fin retomaba el ritmo a mitad de semana, ya era jueves y Fort quería que viajara de nuevo. “Llegó un momento que yo no lo pude sostener más”, cerró. El empresario aclaró que su malestar no tenía que ver con una cuestión económica sino con el enfoque: “A mí me cuesta hacer la plata”, resumió.

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La representante de Marta Fort abogó por ella tras las declaraciones de Juan Manuel Ramírez

Cómo se contó la ruptura y qué dijo Fort

Fort fue la primera en hablar del final de la relación, en una nota para SQP (América TV), antes de que su exnovio saliera a dar su versión. La influencer dijo que el duelo emocional ya lo había procesado semanas antes de que la separación se hiciera pública, y cuestionó la forma en que Ramírez le comunicó el final: por mensaje de texto. “Le di muchas veces el espacio para hablar y me estoy enterando acá de lo que piensa de mí”, señaló.

La hija del empresario Ricardo Fort también reveló que nunca llegó a conocer la casa de su exnovio en Uruguay, ni a su familia ni a su entorno social, pese a que intentó viajar allá durante el último mes de relación. Su definición fue contundente: “No le dio la talla para estar conmigo. Soy mucho plato para pibe inseguro”. Aun así, reservó un lugar para el afecto: “A él lo quise un montón, pero me quiero más a mí”, sentenció.

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La pareja había iniciado su vínculo a mediados de 2026, cuando Fort eligió a Ramírez a través de un casting amoroso realizado en el ciclo de streaming Blender. Pero los 600 kilómetros que los distanciaban, en lo cotidiano, fueron más fuertes que el amor.