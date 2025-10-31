Teleshow

La furia de Wanda Nara con Mauro Icardi: “Ojalá no preguntes más por qué nadie te quiere ver”

La conductora de MasterChef usó sus redes sociales para hacer un descargo en contra del delantero del Galatasaray. Los fuertes reproches que le hizo y un comentario en contra de la China Suárez

Wanda Nara contraatacó a Mauro
Wanda Nara contraatacó a Mauro Icardi en sus redes sociales (Foto: Instagram)

El viernes, que comenzó como un día lleno de actividades para Wanda Nara y sus dos hijas, terminó con un fuerte descargo en redes sociales por parte de la empresaria en contra de Mauro Icardi, su expareja y el padre de las dos pequeñas. Estos dos mensajes llegaron poco después del poste que hizo la China Suárez, mostrando el regalo que le hizo Icardi, presente que estuvo pensado hasta el último detalle.

Durante la mañana del viernes, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) estuvo en el colegio de las pequeñas pasando una jornada llena de actividades y reuniones con profesores. Luego de compartir las postales de esta jornada, vino el mensaje: “Qué lástima que no tuviste tiempo por Zoom como pidió el colegio que estuvieras hoy con tus hijas en la reunión”.

Y siguió: “Y tampoco tuviste tiempo de mandarle nada a Isi por su cumple. Ni tampoco pagaste la cuota del colegio, ni de OSDE. Las dos psicólogas de las nenas esperan que les des tiempo en tu agenda hace 1 mes, para hablarte de tus hijas”. Lejos de dar el tema por terminado, siguió con un mensaje que apunta contra él y la restitución internacional que pidió meses atrás, con la que busca que las niñas dejen la Argentina y se instalen en Turquía, lugar que él y sus abogadas dicen que es el último centro de vida: “Al que no tiene tiempo para sus DOS hijas ¿alguien se lo hace llegar? Sin tu presencia de ‘papá’ no les hago faltar nada. Te lo recuerdo solo para cuanto te dan ganas de gastar dinero en querer sacarme a mis hijas“.

El primer descargo de Wanda
El primer descargo de Wanda en contra de su expareja

Minutos más tarde de esta primera historia llegó una segunda, aún más contundente y tajante. “Quisiste arruinarle el día a Isabella contándole por teléfono que estabas en Italia con alguien que lamentablemente no te ayuda a ser mejor persona ni mejor papa”, escribió apuntando directamente contra la China, a quien en más de una ocasión la atacó sin nombrarla.

Por qué aunque no quieran verte ni hablar, yo las obligo. Y este 27 de octubre, cumple de Isi, trate de hacer todo para que estuviera feliz y vos solo con una llamada arruinaste su día. ¿No le pudiste mandar flores ni un regalo a tu hija ¿Sabiendo que Francesca no te perdona lo de su cumple? ”, aseguró la empresaria en su descargo, dejando en claro que intenta que las pequeñas tengan contacto con el delantero del Galatasaray. Y sumó: “La maestra de Isi te pidió hablar y dijiste que no tenías tiempo”.

Para cerrar fue dura: “No te quisieron ver más después de lo que le dijiste a Fran por su cumple, por no ir a su cumple ni mandarle un regalo. Ahora lo mismo con Isi. Ojalá no preguntes más por qué nadie te quiere ver”. Hace tiempo que Wanda no hacía este tipo de contenido en contra de su expareja, lo que había dado un poco de calma a la batalla que los tiene enfrentados hace meses, por diferentes razones.

Wanda fue dura con sus
Wanda fue dura con sus palabras: "Ojalá no preguntes más por qué nadie te quiere ver" (Foto: Instagram)

Para terminar con el tema subió una foto de las dos niñas. Una de ellas sentada en el borde de la pileta y la otra parada a su lado charlando animadamente al calor del sol y luego de un día lleno de actividades en el en el colegio.

Hasta el momento la respuesta de Icardi no apareció en sus redes sociales, sin embargo, teniendo en cuenta el comportamiento anterior del delantero por ahí no se da en las próximas horas, pero tarde o temprano irrumpirá en sus redes sociales, mostrando la otra cara de la moneda.

Wanda NaraMauro IcardiChina SuárezFrancesca IcardiIsabella Icardi

