La China Suárez presumió del costoso regalo que Mauro Icardi mandó a hacer para ella: “Moría por ese bolso”

La actriz se fotografió con el preciado objeto y luego publicó la tarjeta escrita por el futbolista que la acompañaba. Cuál es el precio en la página oficial de la marca

El bolso rosa que Mauro Icardi le mandó a hacer a la China Suárez

Un exclusivo bolso Louis Vuitton de edición limitada, confeccionado especialmente para Eugenia “La China” Suárez, fue el gesto de amor de Mauro Icardi, quien sorprendió a la actriz con el codiciado accesorio. La cartera, modelo Speedy P9 25 en tono rosa claro, no estaba disponible en stock, por lo que el futbolista gestionó su fabricación personalizada. El obsequio llegó acompañado de una tarjeta manuscrita en la que Icardi expresó: “Cumplir tu deseo de tener este bolsito rosa me hace muy feliz. Porque verte sonreír y tenerte a mi lado es mi mejor regalo. TE AMO”, y una “M” como firma, según la imagen publicada por Suárez.

La actriz compartió en redes sociales su imagen con el bolso. En la imagen posó recostada sobre un sofá tapizado de felpa blanca, con el rostro apoyado sobre el preciado objeto rosa, hecho en piel de becerro granulada y el código P9 como homenaje al Pont Neuf, el más antiguo de París; y con un sobre del mismo diseño haciendo juego en su mano derecha. Suárez vistió para la foto una camiseta blanca de manga larga, jeans azul claro y una gorra rosa con logotipo bordado en blanco. Sus uñas tienen el mismo tono.

Pero además, en sus historias, dejó en claro su entusiasmo por el costoso regalo: “Entienden que moría por este bolso, era edición limitada y no había stock, dije bueno ya fue. ME LO MANDÓ A FABRICAR. Llegué a casa y estaba ahí en el sillón”, junto a emojis que reflejaron su profunda emoción.

La tarjeta que Mauro Icardi dejó junto al bolso para la China Suárez

Viaje de lujo y moda en Milán

El contexto de este regalo se enmarca en el reciente viaje relámpago que la pareja hizo a Milán, donde disfrutaron de una experiencia marcada por el lujo y la moda. Suárez e Icardi viajaron a la ciudad italiana en un vuelo privado y se alojaron en hoteles de cinco estrellas, entre ellos el Armani Hotel, situado en el corazón del distrito de la moda milanesa. Las imágenes compartidas por ambos muestran desayunos gourmet a bordo del avión, looks coordinados en tonos tierra y momentos de complicidad en espacios de diseño. Durante su estadía, la pareja visitó boutiques exclusivas, como lo evidencian las fotografías de cajas Hermès en la habitación del hotel y las instantáneas de Suárez en un baño de Dolce & Gabbana, donde lució un conjunto negro en un entorno de mármol dorado y decoración art déco. Además, la actriz documentó su paso por un mercado de flores y paseos por las calles de Milán, reforzando el ambiente sofisticado y romántico que caracterizó la escapada.

El viaje de la pareja dejó, a su vez, varias especulaciones, que una declaración de una de las abogadas de Mauro Icardi no hizo más que encender. La doctora Lara Piro explicó que la etapa judicial del divorcio de Mauro Icardi con Wanda Nara progresa en dos jurisdicciones, incluida la ciudad de Milán, donde está fijada una audiencia fundamental para definir el proceso a principios del año que viene y hacia donde viajó la pareja los últimos días. Según sus palabras, “El divorcio tramita acá, tramita en Italia, tiene audiencia ahora en febrero y debería concluirse esa etapa”, haciendo hincapié en el avance sostenido del trámite judicial.

Mauro Icardi y la China Suárez en su viaje a Milán

Consultada por los periodistas Facundo Ventura y Gustavo Méndez en el programa “La Posta de Espectáculo” sobre la posibilidad de un próximo matrimonio entre la actriz y el futbolista del Galatasaray, la abogada eligió una respuesta evasiva e insinuó la existencia de sorpresas en la esfera personal de su representado, señalando: “No voy a decir nada. Dije: ‘Yo quiero’. Por ahí tendremos casamiento. Creo que tendríamos que estar invitados”, lo que incrementó las conjeturas respecto a un futuro enlace y ofreció un intercambio distendido con los entrevistadores.

