La furia de Sabrina Rojas por las especulaciones sobre su vida privada: “Hoy me enojé”

El día de furia de Sabrina Rojas

Sabrina Rojas decidió enfrentar públicamente las especulaciones sobre su vida personal. Durante la emisión del programa Pasó en América”, la conductora expresó su frustración ante las noticias falsas que circulan sobre su vida amorosa. “Hoy me enojé, sí”, aclaró al ser presentada en el ciclo, para luego dar paso a cada una de las explicaciones del caso.

“La verdad me rompieron las pelotas. Ahora se me pasó un poco, pero estuve del orto un buen rato”, afirmó sin filtro ante la sorpresa de sus compañeros de programa, “por todas las pelotudeces que dicen”, continuó al dejar en claro su descontento con la situación que estaba transitando.

El programa, que comenzó con un tono humorístico al incluir música policial y un anuncio de “Último Momento”, dio paso a un momento de sinceridad por parte de Rojas. Es que la conductora no se guardó nada y expresó su enojo por las constantes invenciones sobre su vida privada.

“Uno está acostumbrado que se hablen boludeces, de hecho uno también lo hace en su programa a veces le pifiamos, qué sé yo. Pero no mentimos. Tal vez nosotros lo que hacemos es interpretar noticias, pero no inventamos”, afirmó al subrayar la diferencia entre interpretar y crear información falsa.

Sabrina Rojas y el final de su reflexión en un día de furia

La situación se originó después de que utilizara sus redes sociales para desmentir rumores sobre su vida amorosa. Sin embargo, la necesidad de aclarar su postura en televisión surgió al considerar que las redes no eran suficientes para detener las especulaciones. “Yo no suelo desmentir, pero hay un momento que te rompen las pelotas”, explicó, refiriéndose a la presión constante de los medios y la invasión a su privacidad.

El contexto de estas declaraciones se enmarca en un ambiente mediático donde las figuras públicas a menudo enfrentan rumores y noticias no verificadas. La reacción de Rojas pone de manifiesto la delgada línea entre la vida pública y privada de los famosos, y cómo las noticias falsas pueden afectar su bienestar personal.

Fue así como una por una fue aclarando las noticias de los últimos días sobre su persona, lo que incluía una supuesta mala relación con Luciano Castro, al destacar que no hay tensión entre ellos hace mucho tiempo.

Además, aclaró que lo sucedido con Martín Bossi, pese a que en algún momento se habló de que podrían haber ocurrido “cositas llamativas” al tiempo en que ella lo fue a ver al teatro y solo pasó a visitarlo al camarín. Sobre ello, sin embargo, anunció: “El día que le dé a Bossi, no se van a enterar, así de simple”.

La romántica foto de Sabrina Rojas al momento de presentar a Gabriel Liñares como su pareja

Mucho se habló sobre el fin de la relación entre la conductora y Gabriel Liñares, a solo dos meses de haber iniciado. Sobre ello, expresó que los términos vertidos en su programa sobre las dinámicas de las relaciones, nada tenía que ver con lo ocurrido en el marco de su vida privada.

Pero en medio de todo este amplio descargo explicó: “Por eso uno a veces no quiere hablar, porque no termina en esa nota que podés hacer, no... se convierte en varios titulares gancheros donde no se refleja lo que vos dijiste”.

Pese a todo, también hubo un momento para la risa, cuando al instante en que ella desmintió una información que decía que había sido vista saliendo de un hotel alojamiento con su compañero de ciclo, Martín Salwe, este no dudó en exclamar: “”¿Y yo qué pensaba? ¡Ojalá! Pero nunca ocurrió“.

“Con Martín nos reímos y nunca lo desmentimos. A ver, no sabés cuál es mi presente, cuál es el presente de él, si no estás trayendo algún problema”, explicó al dejar en claro por última vez que le resulta agotador tener que ir desmintiendo “cuentitos”, como lo denominó.