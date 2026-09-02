Honduras

Los tres poderes del Estado izan la bandera y abren el mes patrio en Honduras

El Ejecutivo, el Congreso Nacional y el Poder Judicial participaron este 1 de septiembre en los actos cívicos que marcan el inicio de las celebraciones por los 205 años de independencia

Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial abren juntos las celebraciones por los 205 años de independencia. (FOTO: Infobae)
Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial abren juntos las celebraciones por los 205 años de independencia. (FOTO: Infobae)
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Antes de que comenzara formalmente la jornada laboral, Honduras ya había iniciado este martes una de sus ceremonias cívicas más tradicionales.

El Pabellón Nacional fue izado en las sedes y actos encabezados por los tres poderes del Estado, marcando el comienzo del Mes de la Patria y de las actividades conmemorativas por los 205 años de independencia, que culminarán el próximo 15 de septiembre.

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La jornada tuvo actos en Casa de Gobierno, el Congreso Nacional y el Poder Judicial, además del tradicional izamiento en el Monumento a la Paz del cerro Juana Laínez y ceremonias similares en instituciones públicas y municipalidades.

El Ejecutivo convirtió el acto en un llamado al trabajo

En Casa de Gobierno, el presidente Nasry Asfura encabezó la ceremonia acompañado por representantes de los poderes Legislativo y Judicial.

El mandatario sostuvo que conmemorar la independencia debe ir más allá de discursos y ceremonias.

“La patria no se construye solamente con palabras; la patria se construye trabajando, cumpliendo y haciendo las cosas bien para cada hondureño”, expresó.

Asfura afirmó que el Gobierno debe traducir ese compromiso en mejores oportunidades, infraestructura, educación, salud, seguridad y empleo.

Durante el acto también se entregaron pabellones a secretarios de Estado para ser izados en las diferentes dependencias gubernamentales.

El presidente Nasry Asfura encabezó el acto cívico realizado en Casa de Gobierno.(FOTO: Casa Presidencial)
El presidente Nasry Asfura encabezó el acto cívico realizado en Casa de Gobierno.(FOTO: Casa Presidencial)

El Congreso izó su propia bandera frente al Legislativo

Paralelamente, el Congreso Nacional realizó su ceremonia en los predios del Palacio Legislativo.

La vicepresidenta del Legislativo, Tania Pinto, entregó el Pabellón Nacional al coronel Roger Coello del Cid, enlace de las Fuerzas Armadas ante el Congreso, antes de que cadetes procedieran al izamiento bajo los acordes del Himno Nacional.

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Durante la ceremonia central de los poderes del Estado, el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, también dio lectura al Decreto Legislativo 84-95, mediante el cual se estableció el 1 de septiembre como Día de la Bandera Nacional.

El acto legislativo contó con diputados de diferentes bancadas, funcionarios y empleados del Congreso.

El Congreso Nacional realizó el izamiento del Pabellón Nacional frente al Palacio Legislativo. (FOTO: Congreso Nacional)
El Congreso Nacional realizó el izamiento del Pabellón Nacional frente al Palacio Legislativo. (FOTO: Congreso Nacional)

El Poder Judicial también se sumó a la apertura del mes patrio.

Su presidente, Wagner Vallecillo, aprovechó la conmemoración para afirmar que “Honduras es primero, segundo y tercero” y pidió fortalecer la unidad alrededor de la identidad nacional.

Pero el mensaje tuvo además un contenido institucional: Vallecillo defendió la independencia de jueces y tribunales, en momentos en que la Corte Suprema mantiene bajo conocimiento distintos procesos de alto impacto.

El presidente de la CSJ sostuvo que los órganos jurisdiccionales deben continuar resolviendo las causas sin interferencias externas.

Wagner Vallecillo llamó a la unidad nacional durante las actividades de inauguración del mes patrio. (FOTO: Poder Judicial)
Wagner Vallecillo llamó a la unidad nacional durante las actividades de inauguración del mes patrio. (FOTO: Poder Judicial)

¿Por qué el 1 de septiembre tiene un significado propio?

Honduras conmemora cada 1 de septiembre el Día de la Bandera Nacional, establecido mediante el Decreto Legislativo 84-95.

La fecha abre oficialmente un calendario que incluye actos cívicos, desfiles estudiantiles y ceremonias institucionales hasta llegar al 15 de septiembre, cuando se conmemora la independencia de Centroamérica de España en 1821.

Este año adquiere además una dimensión simbólica particular: se cumplen 205 años de independencia.

La imagen que dejó la primera jornada fue la de los tres poderes del Estado rindiendo homenaje al mismo símbolo nacional desde funciones diferentes.

Ejecutivo, Legislativo y Judicial pueden mantener diferencias sobre políticas, leyes y decisiones públicas.

Pero este 1 de septiembre coincidieron en un mismo mensaje: la bandera abrió oficialmente un mes en el que Honduras vuelve a mirar su historia, su identidad y el país que quiere construir después de 205 años de vida independiente.

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