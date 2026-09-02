Riquelme, a fondo antes del Boca-Vélez por Copa Argentina: arbitrajes, refuerzos, La Bombonera y una frase especial sobre Messi

Riquelme se refirió al retiro de Messi de la selección argentina

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Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, repasó en una entrevista con TyC Sports la actualidad del club en la previa del cruce con Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Argentina. El dirigente abordó el clima de polémicas arbitrales que atraviesa al fútbol argentino, el mercado de pases, el estado de las obras de ampliación de La Bombonera, el nuevo sistema de reservas para socios y el impacto que le generó el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Román deseó un buen arbitraje en medio de las polémicas del torneo

La entrevista se dio días después de que el triunfo de Boca sobre Lanús por el Torneo Clausura quedara envuelto en una fuerte controversia. El árbitro Pablo Dóvalo amonestó con tarjeta amarilla a Leonel Flores por una entrada sobre Sasha Marcich que, según el reclamo del cuerpo técnico y la dirigencia de Lanús, ameritaba la expulsión. El VAR, a cargo de Germán Delfino, no llamó al juez principal para revisar la jugada, lo que generó críticas del presidente lanusense, Nicolás Russo, y del capitán Carlos Izquierdoz.

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Consultado por el arbitraje en la antesala del duelo con Vélez, Riquelme evitó pronunciarse sobre lo ocurrido en otros encuentros: “Mañana será un partido muy difícil y esperemos que el árbitro haga un buen partido. Deseo que ganemos y juguemos bien, es lo más importante”. Consultado puntualmente por el compromiso entre Vélez y Deportivo Riestra, respondió: “No estoy al tanto de lo que pasó en ese partido, siempre hay que confiar en el equipo que tenemos”.

El presidente de Boca Juniors abordó temas relacionados con el fútbol argentino, incluyendo la situación del equipo xeneize después del partido contra Lanús, las controversias arbitrales en el encuentro Vélez-Riestra, y la percepción de tensión en el ambiente futbolístico

Antes de referirse al arbitraje, Riquelme dedicó un párrafo al cuerpo técnico de Vélez Sarsfield, encabezado por Guillermo Barros Schelotto, con quien compartió plantel como jugador de Boca. “Guillermo, Gustavo (Barros Schelotto), Federico (Insúa) trabajan en Vélez, les tengo mucho cariño, tuve la suerte de jugar con ellos, les mando un abrazo grande”, expresó el presidente xeneize.

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Sobre el nivel futbolístico de su equipo, Riquelme remarcó la carga de partidos que atraviesa el plantel. “Se juega cada tres días, sí se está viendo el fútbol con mucho nervio. Me gusta mucho el fútbol y estoy contento por cómo está jugando Boca”, sostuvo, y agregó que el desgaste físico explica las lesiones que sufre el plantel: “Tenemos varios muchachos lesionados, pero son cosas que pasan. No solo a Boca, sino a todos los equipos les pasa algo parecido”.

Riquelme se mostró conforme con el mercado de pases y no descartó un refuerzo central

El dirigente evaluó de manera positiva el libro de pases que cerró el club en la última ventana de transferencias. “Estamos muy contentos con el libro de pases que hicimos, el técnico quería a Álvaro (Montero), tuvimos la suerte de que esté defendiendo el arco de nuestro equipo”, explicó, en referencia al arquero incorporado del Fortín. También mencionó al lateral derecho Leandro Lozano, ya recuperado de una molestia física, y a los delanteros sumados en el mercado: “El técnico creía que necesitaba un delantero con las condiciones de Villa y tuvimos la suerte de traerlo, y (Enner) Valencia es un jugador mundialista”.

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El presidente de Boca se refirió al mercado de pases y Tomás Aranda, en la previa del duelo por Copa Argentina ante Vélez Sarsfield

Sobre la situación de Bareiro, cuya lesión se agravó y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, remarcó la necesidad de acompañarlo en la recuperación. Consultado por la posibilidad de sumar un defensor central antes del cierre definitivo del libro de pases, no cerró la puerta a una nueva incorporación: “Cuando nos quedamos sin técnico se habla de 15 técnicos, entiendo el trabajo de los periodistas, pero estamos muy contentos con los jugadores, es real que se habla mucho. Hasta el último día, si hay posibilidades, no lo vamos a negar, pero hoy estamos contentos”.

El plan de ampliación de la Bombonera avanza hacia las 80.000 localidades

Riquelme también se refirió al Master Plan de renovación del estadio Alberto J. Armando, que contempla llevar la capacidad a 80.000 espectadores mediante la construcción de cuatro torres de circulación, puentes peatonales y una cuarta bandeja con 6.500 butacas adicionales, según el proyecto aprobado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

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“Estamos muy contentos de cómo va mejorando nuestro estadio. El plateísta lo merece. Ellos son los dueños de nuestra casa, intentamos cada día avanzar y crecer”, afirmó el presidente. Sobre los avances más recientes, confirmó un nuevo permiso administrativo: “Nos dieron el permiso de la unión de la parcela para hacer el polideportivo para las otras disciplinas. Estamos en el último paso para arrancar la obra”. Consultado por los plazos de la remodelación de la cancha, evitó anticipar fechas: “El tema de la cancha, el día que tengamos posibilidades te voy a decir. Vamos a seguir trabajando y adelante, siempre cumplirle al hincha”.

En la antesala del partido ante Vélez, el presidente de Boca se refirió al rendimiento del equipo

Boca eliminó el filtro de socios y Riquelme respondió a las críticas por presunta venta de abonos

El club había anunciado el 21 de agosto la eliminación del requisito de asistencia mínima que regía para los socios Activos e Interior, que exigía un 70% de presencia en los últimos 12 meses para acceder a los partidos de local. La medida, vigente desde el encuentro ante Lanús del 28 de agosto, reemplazó ese sistema por un esquema de reserva similar al de los partidos internacionales, sin costo adicional.

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Riquelme explicó el sentido de la reforma para los abonados, que ahora pueden ceder su ubicación a través del Abono Solidario o autorizar a un grupo de hasta seis socios para que utilicen su lugar. “Es una manera de que la gente que tiene 10 abonos hace muchos años pueda pasar una lista para que la usen otros cinco socios y, si no, otros”, sostuvo.

El presidente de Boca Juniors abordó su trayectoria en el fútbol y las percepciones externas. Discute el esfuerzo personal invertido en su carrera y las críticas recibidas a lo largo de dos décadas

El dirigente aprovechó la consulta para responder a versiones que lo vinculan con la reventa de localidades: “No la pueden andar vendiendo porque después dicen que las vende Riquelme, un fiscal dijo que no tengo nada que ver. Durante 20 años han dicho barbaridades de mí, no van a parar. Se hizo para que el hincha de Boca que tiene posibilidades de venir venga y, si no, lo haga otro socio. Eso nos da felicidad. La María es mi mamá, lo único que tiene claro es que su hijo no es chorro ni corrupto; te puedo caer bien o mal, pero yo me rompí el lomo para ser futbolista y la plata que gané fue para que mi familia viva bien”.

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Las gracias a Messi tras su retiro de la Selección

Lionel Messi anunció el 31 de agosto su retiro de la selección argentina a través de una carta publicada en Instagram, escrita apenas dos días después de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España mediante Ferran Torres, aunque decidió difundirla varias semanas después. El futbolista, de 39 años, cierra así 21 años como parte del seleccionado nacional, con el que ganó el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima.

Juan Román Riquelme se pregunta si veremos a otro jugador como él

Consultado sobre el impacto que le generó la noticia, Riquelme destacó la trayectoria del capitán campeón del mundo. “Hay que agradecerle, qué más le vamos a pedir con todo lo que ha hecho. Ha cumplido con todo lo que él soñaba y con todo lo que nosotros soñábamos”, expresó. “Al final el de arriba fue justo con él”, agregó, y remarcó el vínculo personal que mantiene con el rosarino: “Siempre hablo con él. Tengo una relación muy linda, él me quiere mucho, yo también. Me hubiese encantado jugar mucho más a la pelota a su lado, pero tuve la suerte de poder jugar con él, eso para mí es único”.

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Sobre una eventual chance de que Messi juegue en Boca, el dirigente fue tajante: “Pudo jugar en España y eligió la camiseta de nuestro país, hay que dejarlo tranquilo, que juegue hasta cuando tenga ganas, que siga jugando en Estados Unidos y siga jugando para todos los argentinos”.

Más frases de Riquelme

Sobre el clima de exigencia en el fútbol argentino : “Somos un país que ama el fútbol, cómo queremos a nuestro club nos hace diferente al resto. El hincha argentino es pasional, pero sí es real que se vive con mucho nervio. Solamente vale ganar”.

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Sobre la evolución del juvenil Tomás Aranda tras su participación en amistosos con la Selección mayor : “Le cambió la vida en muy poquitos meses. Compartió con Messi y los muchachos de la selección, eso le hizo bien, volvió más serio. Si Dios quiere va a tener una carrera muy larga de diez o quince años y de esta lesión no se va a acordar nadie”.

Juan Román Riquelme habla sobre el apoyo a Velasco y el afecto de los aficionados del club

Sobre la exigencia que reciben los jugadores del club, en referencia a Alan Velasco : “Boca es muy lindo y tiene mucha presión. Si la gente te exige es porque sabe que lo podés hacer y confía en vos”.

Sobre los debuts de juveniles en Primera, como el de Leonel Flores : “Es lógico que un jugador de inferiores arranque bien, tenga partidos malos, otros más o menos hasta que se acomode a la primera división. A Aranda le pasó eso, a Flores le pasa lo mismo, como le pasó a Barco, Medina, Zeballos. En mi época a mí también”.

Sobre la salida de Exequiel Zeballos rumbo al Monza de Italia : “Es un chico que queremos mucho, ha tenido los momentos más importantes, tuvo lesiones muy grandes que complicaron su continuidad. Él dijo que su ciclo había terminado y quería ir a Europa, lo entendimos”.

El presidente de Boca Juniors reconoció que le hubiera gustado que siguiera en el club, pero respetó la voluntad del Changuito de jugar en Europa

Sobre el funcionamiento de las divisiones inferiores del club : “Tratamos de ser una familia, que el predio sea importante para nuestro club. Tenemos una gran ventaja, que son los entrenadores que vistieron la camiseta de nuestro club y saben cómo se siente estar acá”.

Sobre Lautaro Bianco, el juvenil mencionado como sucesor de Aranda : “Habilidoso, rápido, atacante, ojalá que todo lo que demuestra en inferiores y reserva lo demuestre el día que el entrenador decida ponerlo”.

Sobre la capacidad goleadora de Ander Ascacíbar : “El fútbol no tiene muchos secretos, Ascacíbar es como Belmonte, el Pulpo González, Pablo Ledesma, Galoppo cuando estaba en Banfield, son jugadores que sienten el gol y eso no se compra”.