¿Fin del amor entre Furia, la ex Gran Hermano, y Nicolás Rodríguez?

Nicolás Rodriguez, arquero de Excursionistas, y Furia blanqueron su romance en febrero de este año

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“Todo concluye al fin...”, empezaba “Presente”, el clásico del rock nacional de Vox Dei de la década del ‘70. Y lo que a comienzos de febrero era alegría para Furia, la ex participante de Gran Hermano, al parecer se terminó. Según informaron en LAM (América), el ciclo de Angel de Brito, su romance con Nicolás Rodríguez, el arquero de Excursionistas, no va más. Se acabó.

Rebobinemos: hacia comienzos de febrero, Juliana “Furia” Scaglione oficializó su relación con el futbolista al compartir una foto juntos en redes sociales. La publicación generó una rápida reacción entre sus seguidores y volvió a poner el foco sobre el presente personal de uno de los personajes más mediáticos provenientes de la casa de Gran Hermano.

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“Furia” confirmó públicamente su romance con Rodríguez el 9 de febrero de 2026, cuando replicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que ambos aparecen abrazados y sonrientes. La foto, acompañada por un emoji de corazón, funcionó como la validación pública del vínculo.

Furia se convirtió el líder de la casa en Gran Hermano

La publicación había aparecido primero en la cuenta del arquero de Excursionistas. Más tarde, la ex participante de Gran Hermano la compartió también en su perfil, en un movimiento que terminó de despejar dudas sobre la relación y generó repercusión inmediata en redes.

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La reacción de sus seguidores no tardó en llegar. En pocas horas, la publicación reunió comentarios de respaldo y felicitaciones por esta nueva etapa personal de Scaglione.

Entre los mensajes que aparecieron en el posteo se repitieron frases como “Que seas muy feliz, Juli querida”, “Casate, reina”, “Hacen hermosa pareja”, “Se los ve muy bien juntos” y “Te amamos”. La respuesta volvió a mostrar el interés sostenido que despierta su vida privada entre quienes la siguen desde su paso por la televisión.

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Rumbo a la fama

La exposición pública de Juliana Scaglione creció de manera acelerada durante su participación en Gran Hermano 2023, donde ganó notoriedad por su estilo confrontativo y por los cruces que mantuvo con otros participantes dentro de la casa.

Aunque no llegó a la instancia final, su presencia la ubicó entre las figuras más comentadas de esa edición. Desde entonces, su nombre se mantuvo instalado en redes sociales y en espacios vinculados al espectáculo y la televisión.

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Su romance con Furia aumentó claramente la visibilidad de Nicolás Rodriguez más allá del ámbito estrictamente futbolero

Tras su salida del programa, Furia intentó ampliar su recorrido mediático con participaciones en streaming, teatro y otros formatos ligados al entretenimiento. Si bien esos proyectos no tuvieron el mismo nivel de impacto que su paso por el reality, le permitieron conservar visibilidad.

Con el tiempo, su actividad pública quedó cada vez más asociada a apariciones puntuales, intervenciones en redes y noticias vinculadas a su vida personal. Esa combinación sostuvo el interés de una comunidad digital que sigue cada uno de sus movimientos.

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Aque cruce con Laura Bozzo y la rinoplastia

A fines de 2025, Scaglione participó en “El internado”, un reality grabado en Perú y emitido en Chile. Allí volvió a captar atención por una discusión a los gritos con Laura Bozzo, uno de los episodios que más repercusión generó durante su paso por ese formato.

Ese cruce reactivó el interés sobre su figura y la devolvió al centro de la conversación pública, en especial entre los públicos que ya seguían sus intervenciones desde la etapa de Gran Hermano.

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Antes de esta confirmación sentimental, otra de las noticias que generó repercusión alrededor de Furia Scaglione fue la cirugía estética que mostró ante sus seguidores. La exconcursante sorprendió a su comunidad digital al contar que se sometería a una rinoplastia secundaria, un procedimiento correctivo sobre una intervención previa.

La operación se realizó el 27 de mayo de 2025 y fue documentada por la propia mediática en imágenes y videos compartidos en su cuenta oficial de Instagram. Durante la previa al ingreso al quirófano, expresó: “¿Cómo va, gente? Hoy me toca operarme la nariz. No lo puedo creer, llegó el día, así que esta criatura se va”, mientras señalaba su nariz.

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Como cada paso que da, su rinoplastia fue otro suceso de gran impacto mediático

El especialista que intervino a Scaglione explicó que “la rinoplastia secundaria requiere de mayor precisión técnica, ya que trabaja sobre una estructura que ya fue intervenida”. La referencia apuntó a la complejidad habitual de este tipo de procedimientos, que implican trabajar sobre una zona con antecedentes quirúrgicos.

Después de la operación, la ex participante de Gran Hermano publicó un nuevo video con imágenes del antes y el después. Allí dejó ver su conformidad con el resultado y escribió: “No la puedo creer. Gracias, doc. Sos el uno”.

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Furia for export

Tras su irrupción en nnuestro Gran Hermano, en octubre de 2025, Furia participó en El Internado, el reality chileno. Allí ingresó en octubre de 2025 con una fuerte entrada en moto para sacudir la convivencia, finalizando su participación a principios de 2026.

Allí no terminó su periplo internacional. En abril de este año estuvo en La Cárcel de los Gemelos, en este caso un reality en España, junto a otra excompañera de Gran Hermano, Coty Romero. Durante su estadía en el programa español, protagonizó fuertes cruces con otros participantes como Daniela y dejó duras críticas contra la producción de Gran Hermano por su paso en Argentina.