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Nintendo actualiza Pikmin 3 Deluxe gratis con mejoras para Switch 2

El parche mejora la imagen e incorpora partidas compartidas de Batalla de Bingo con una sola copia

30/10/2020 Pikmin 3 Deluxe POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NINTENDO
30/10/2020 Pikmin 3 Deluxe POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NINTENDO
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Nintendo lanzó el 1 de septiembre de 2026 la actualización gratuita 1.2.0 de Pikmin 3 Deluxe, con mejoras específicas para Nintendo Switch 2. El parche aumenta la resolución y la calidad visual, además de incorporar compatibilidad con GameShare en el modo Batalla de Bingo, casi seis años después del estreno del juego en la primera Nintendo Switch.

Qué cambia con la versión 1.2.0

La principal mejora técnica afecta la presentación del juego en Nintendo Switch 2. De acuerdo con la información publicada por Nintendo, Pikmin 3 Deluxe funciona con una resolución mayor al jugar en un televisor y ofrece una mejor calidad de imagen en la nueva consola.

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El cambio permite ver con mayor nitidez a Alph, Brittany y Charlie durante su recorrido por el planeta PNF-404. Nintendo no detalló cifras concretas de resolución, tasas de cuadros por segundo ni otras modificaciones gráficas, por lo que el alcance confirmado del parche se limita a esas mejoras visuales.

La actualización resulta llamativa por el tiempo transcurrido desde el lanzamiento original. Pikmin 3 Deluxe llegó a Nintendo Switch en 2020 como una versión ampliada de Pikmin 3, título publicado inicialmente para Wii U. La edición Deluxe incorporó contenidos y ajustes destinados a hacer la aventura más accesible, junto con nuevas opciones de juego.

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El parche se descarga sin costo adicional para quienes ya poseen Pikmin 3 Deluxe. No se trata de una edición separada para Nintendo Switch 2 ni requiere comprar una actualización de pago.

Cómo funciona GameShare en Batalla de Bingo

La incorporación más relevante para el multijugador es GameShare, una función que permite compartir temporalmente un juego compatible con otras consolas. En este caso, basta con que una persona tenga una copia de Pikmin 3 Deluxe para disputar partidas de Batalla de Bingo con otro jugador.

La función puede utilizarse con una Nintendo Switch 2 y también permite sumar a una Nintendo Switch original como consola receptora. De esta manera, dos personas pueden acceder al modo competitivo sin que ambas tengan que comprar el juego.

Batalla de Bingo enfrenta a los jugadores en la búsqueda de objetos y criaturas distribuidos por el escenario. Cada participante debe completar antes que su rival una línea de objetivos en una tarjeta de bingo, mientras utiliza a los Pikmin para transportar elementos o interferir con el avance contrario.

Nintendo también indica que el modo puede jugarse de forma local o en línea mediante GameChat, la herramienta de comunicación de Nintendo Switch 2. La disponibilidad concreta depende de la configuración utilizada y de los sistemas involucrados, pero el elemento central de GameShare se mantiene: una sola copia habilita la sesión compartida.

La actualización amplía así las opciones para uno de los modos competitivos del juego sin modificar la campaña principal. Nintendo tampoco anunció nuevos niveles, personajes o misiones como parte de la versión 1.2.0.

Pikmin 3 Deluxe

Una actualización anticipada por PEGI

Aunque Nintendo distribuyó el parche sin un anuncio previo inmediato, había una pista sobre posibles mejoras. En diciembre, PEGI, el organismo europeo encargado de clasificar videojuegos por edades, había listado Pikmin 3 Deluxe para Nintendo Switch 2.

Ese registro generó expectativas sobre una versión adaptada a la nueva consola. Finalmente, Nintendo optó por entregar las mejoras mediante una actualización gratuita para la edición existente, en lugar de publicar una Nintendo Switch 2 Edition independiente.

El lanzamiento sigue la línea de otros juegos de la primera Switch que recibieron ajustes gratuitos al ejecutarse en el nuevo hardware. Entre los antecedentes se encuentra Super Mario Odyssey, que también fue actualizado con mejoras para Nintendo Switch 2.

Nintendo no informó si Pikmin 3 Deluxe recibirá más parches ni anunció una edición específica de Pikmin 4 para la consola. Por ahora, la versión 1.2.0 se concentra en una mayor resolución, mejor calidad de imagen y GameShare para Batalla de Bingo.

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