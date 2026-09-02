La estrella transgénero que quiere jugar en la WNBA e intensificó el debate: “No diré que no”

Julie Tétart, figura del básquet femenino francés (Instagram: @_julie_tetart)

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La jugadora francesa Julie Tétart se convirtió en una de las figuras más comentadas del básquet femenino tras liderar en anotación y rebotes la Ligue Féminine 2 de Francia durante la temporada 2025-26. Su nombre resurgió en medio de un episodio de tensión en Estados Unidos, donde el exjugador de la NBA Enes Kanter Freedom fue expulsado de un partido de la WNBA tras un altercado con una jugadora, en el marco de la creciente controversia sobre la elegibilidad de atletas transgénero en el deporte femenino.

Tétart, de 34 años, juega como pívot para el Mónaco Basket Association en la Ligue Féminine 2 francesa. Durante la temporada 2025-26 promedió cerca de 21 puntos y 20 rebotes por partido, cifras que la ubicaron como líder de la división en ambas categorías. También registró la calificación de rendimiento más alta de toda la competencia.

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Uno de sus partidos más destacados ocurrió en marzo, cuando anotó 21 puntos y capturó 30 rebotes, una marca que estableció un nuevo récord de la liga en esa estadística. Esos números le valieron los reconocimientos de Jugadora Nacional del Año, Jugadora Defensiva del Año y Jugadora del Año de la competencia. Sin embargo, no fue elegida MVP de la Ligue Féminine 2, decisión que generó críticas de algunos grupos de defensa de derechos trans.

Su llegada al club monegasco tuvo relevancia adicional: se convirtió en la primera atleta transgénero en integrar un equipo deportivo del Principado de Mónaco.

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Una de las postales que compartió en su cuenta de Instagram (Instagram: @_julie_tetart)

Tétart comenzó a jugar básquet a los cinco años y compitió durante más de dos décadas en ligas regionales masculinas antes de declararse transgénero en octubre de 2021, cuando tenía 29 años. Según medios franceses, se alejó de la competencia durante aproximadamente tres años mientras se sometía a procedimientos médicos de afirmación de género, antes de regresar a las canchas con el Mónaco Basket Association.

La jugadora describió el básquet como “toda mi vida” y explicó que, al iniciar su transición, temió que su carrera deportiva hubiera llegado a su fin. También relató las dificultades físicas y emocionales que enfrentó para reconstruir su fuerza y adaptarse a los cambios en su cuerpo antes de volver a la élite.

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Tétart reconoció además haber sufrido insultos transfóbicos por parte de espectadores durante partidos en Francia. Al mismo tiempo, señaló que otros seguidores se acercaron después para disculparse y le contaron que su visibilidad les había ayudado a comprender mejor a las personas transgénero.

“Si me contactan, no diré que no", sostuvo acerca de un posible llamado a la WNBA (Instagram: @_julie_tetart)

El nivel mostrado por Tétart llevó a algunos aficionados en redes sociales a sugerir que un equipo de la WNBA debería considerar contratarla. Hasta el momento no se reportó interés oficial de ninguna franquicia, pero la jugadora admitió que evaluaría la posibilidad si se presentara la oportunidad.

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“Si me contactan, no diré que no. Pero hay que ser realista, soy vieja y hay jugadoras mucho mejores que yo”, declaró Tétart al referirse a una eventual llegada a Estados Unidos, según recoge Marca.

Pese a haber descrito jugar en la WNBA como un sueño de infancia, la jugadora también expresó reservas respecto de mudarse a Estados Unidos debido al clima político del país. Por ahora, su prioridad es continuar en Mónaco, donde busca ayudar al club a progresar, competir en la EuroLiga y eventualmente entrenar con la selección francesa.

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El debate sobre la inclusión de atletas trans se intensificó semanas después en Estados Unidos, cuando Enes Kanter Freedom, exjugador de la NBA, protagonizó un altercado durante un partido entre Indiana Fever y Chicago Sky en el Wintrust Arena de Chicago. El incidente involucró a la base de las Sky, Natasha Cloud.

Según ESPN, el episodio comenzó cuando Kanter Freedom, ubicado en primera fila y vestido con una camiseta con la frase “MUJER sustantivo. Mujer adulta”, intercambió palabras con Cloud durante un tiempo muerto al final del tercer cuarto. La jugadora se acercó a él, le gritó y extendió los brazos en actitud desafiante antes de que el personal de seguridad interviniera.

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Cloud fue contenida por sus compañeras mientras continuaba señalando a Kanter Freedom. El exjugador fue escoltado fuera del recinto, aunque antes de salir levantó el puño e hizo un gesto burlón que imitaba la forma de hablar de la jugadora, además de mostrar su camiseta al público. Ya con la policía, expresó: “Esto es inaceptable”. Poco después publicó en redes sociales: “¡Me acaban de echar de un partido de la WNBA por apoyar a las MUJERES! ¡Reflexionen sobre esto, ESTADOS UNIDOS!”.

El entrenador de Chicago Sky, Tyler Marsh, defendió a su jugadora ante ESPN: “Si vienes a un partido, probablemente deberías venir a disfrutar del básquet. Me parece bastante simple. Creo que estas jugadoras se lo merecen y se lo han ganado”. Marsh agregó que Cloud temía convertirse en una distracción para el equipo y remarcó: “Le dije que todos la consideramos alguien que protege a nuestro equipo y a quienes necesitan protección”.

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Por su parte, la entrenadora de Indiana Fever, Stephanie White, buscó restarle trascendencia mediática al episodio: “Creo que es importante que personas como ustedes, en esta sala, no le den importancia. Es un asunto de redes sociales”. La estrella del equipo, Caitlin Clark, dijo no haber presenciado el altercado porque el plantel ya recibía indicaciones tácticas en la banca.

El episodio se produce en un contexto de debate sobre la elegibilidad de género en la WNBA. Kanter Freedom se declaró elegible para el draft de 2027 al argumentar que, tras analizar el convenio colectivo de la liga, cumple con todos los criterios requeridos. El reglamento vigente establece que “solo las jugadoras son elegibles para jugar en la WNBA”, sin especificar criterios biológicos ni de autoidentificación de género. Hasta la fecha, según los reportes, no se registró la presencia de mujeres transgénero en la liga.

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“Si simplemente declarar quién eres es todo lo que se requiere, entonces cumplo con cada uno de los requisitos necesarios para competir en la WNBA”, sostuvo Kanter Freedom, quien afirmó contar con el respaldo de la organización America First Policy Institute para iniciar acciones legales en caso de que la liga rechace su inscripción.

El debate se intensificó luego de que la base de Indiana Fever, Sophie Cunningham, se pronunciara a favor de categorías deportivas basadas en el sexo biológico, y de que tanto Kanter Freedom como otro exjugador de la NBA, Royce White, anunciaran su intención de postularse a la liga femenina. La WNBA no emitió, hasta el momento, ningún pronunciamiento oficial respecto de la inscripción de Kanter Freedom ni sobre eventuales modificaciones a sus políticas de elegibilidad.