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La hija de Miguel Zavaleta se despidió con un posteo desgarrador: “Mi peor pesadilla se materializó”

Lucrecia usó sus redes sociales para dejar en palabra rl último adiós a su padre, quien murió a los 71 años luego de una larga batalla con una enfermedad

Un hombre con gafas y saco azul sostiene la mano de una joven con chaqueta marrón frente a un fondo azul
La hija de Miguel Zavaleta se despidió de su padre en redes (Instagram)
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El 31 de agosto, el rock nacional perdió a Miguel Zavaleta, el cantante y líder de Suéter que murió a los 71 años tras una larga enfermedad. Su hija Lucrecia fue quien tomó la palabra en nombre de la familia y lo hizo desde las redes sociales, con un posteo que no buscó la solemnidad sino la verdad de un vínculo construido de cerca y hasta el final.

El texto arrancó desde el desborde: “Con el corazón destruido no sé, mi peor pesadilla se materializó y con eso el dolor más real nunca antes encarnado”. No hubo rodeos ni distancia. Lucrecia eligió nombrar el dolor en su forma más cruda antes de pasar a lo que su padre le dejó.

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Porque el posteo no fue solo una despedida sino también un inventario afectivo. “Solo sé que tu amor incondicional me hizo y hará reflexionar sobre lo más lindo de esta vida siempre”, escribió, y continuó: “Tu alegría desbordante, no sé cómo va a ser seguir sin eso y no me salen casi palabras para afrontar tu partida como corresponde, quizás nunca estén pero quiero dejar una pequeña casi absurda prueba de lo que fuiste para mí y para tu gente pa.”

La imagen que eligió para acompañar el texto mostró a los dos juntos frente a un fondo azul. Lucrecia, con campera marrón y el gesto contenido, le toma la mano a su padre, que viste saco azul y camisa blanca y mira hacia abajo. Una foto cotidiana, sin poses, que habla del tipo de cercanía que el posteo describe.

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Captura de pantalla de una historia de Instagram en la que una persona camina por la vereda sosteniendo un ramo de flores
El posteo que hizo la joven desde Chacarita (Instagram)

En ese texto, Lucrecia trazó la geometría de ese vínculo con una frase que no necesitó explicación: “Fuimos vos y yo hasta el final”. Y agregó: “A la vez implantaste tanto de tu persona en mí. Tu sensibilidad, por lejos, el regalo más soñado.”

La lucha contra la enfermedad también tuvo su lugar en las palabras de la hija. “Voy a añorar y conservar tu luz todo lo que pueda, una vida no basta para contar lo fuertes que fuimos en este plano, luchando por encima de todo”, escribió Lucrecia, que estuvo presente en el momento de la partida de su padre.

Ese instante final fue el más íntimo de todo el posteo. “Finalmente, te pudiste ir en paz ni bien me reposé en tu pecho. Todavía no asimilo lo increíble que fue, esa conexión y paz nos representa y lo que te amé acá en tierra se va a trasladar a todos los lugares que puedan existir, eso ya es seguro”, describió.

El posteo cerró con la misma sencillez con la que había abierto: “Te amo papá. Lucrecia”. Horas después, desde Chacarita, donde se realizó el velorio y el funeral, Lucrecia volvió a las redes con una imagen que prescindió de las palabras. En su historia de Instagram publicó una foto tomada desde abajo, con flores amarillas y rosas sobre el suelo, figuras vestidas de negro alrededor y la luz del sol entrando de costado. Como música de fondo eligió “De Mi Corazón Directo A Tu Corazón”, de Suéter, el tema que sonó mientras despedía a su padre.

Un grupo de ocho personas posa sonriendo dentro de un recinto de espectáculos
El periodista Sergio Marchi compartió recuerdos de la reunión de la banda Suéter junto a Miguel Zavaleta en La Trastienda

La noticia del fallecimiento fue comunicada desde su círculo íntimo y encontró eco inmediato en figuras vinculadas a la música y al periodismo. Entre quienes lo despidieron estuvo Sergio Marchi, que reconstruyó con sus palabras la intimidad de los últimos días y dejó una frase que resume, quizás mejor que cualquier biografía, la manera en que Zavaleta enfrentó la enfermedad: “Se fue tranquilo pero a regañadientes, porque quería vencer a ese cáncer cruel”. En esa imagen aparecen dos dimensiones inseparables del músico. Por un lado, la serenidad de quien había llegado a una instancia definitiva; por el otro, esa voluntad de seguir peleando que lo acompañó hasta el final. Porque incluso cuando la vida le puso delante uno de sus desafíos más difíciles, conservó algo de aquel hombre que había irrumpido en la escena del rock argentino con una personalidad imposible de encasillar.

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