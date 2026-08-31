Murió Miguel Zavaleta a los 71 años: el hombre que dejó una marca imborrable en el rock argentino

Sueter presenta "Amanece en la ruta" en una sesión de estudio

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La mañana del lunes llegó con una de esas noticias que parecen detener por un instante el tiempo. Miguel Zavaleta, la voz, el rostro y el espíritu irreverente de Suéter, murió a los 71 años después de atravesar una larga enfermedad. La confirmación de su fallecimiento comenzó a circular entre amigos y músicos que habían acompañado de cerca sus últimos días y rápidamente se extendió por las redes sociales, donde las palabras de despedida se mezclaron con fotografías, canciones, recuerdos de recitales y escenas compartidas durante décadas. Con su partida no desaparece solamente un cantante o un tecladista: se va uno de esos personajes capaces de representar una época, de ponerle música a una generación y, sobre todo, de hacerlo desde un lugar propio, con humor, sensibilidad y una mirada que nunca terminó de parecerse a la de nadie.

La noticia fue comunicada desde su círculo íntimo y encontró eco inmediato en figuras vinculadas a la música y al periodismo. Entre quienes lo despidieron estuvo Sergio Marchi, que reconstruyó con sus palabras la intimidad de los últimos días y dejó una frase que resume, quizás mejor que cualquier biografía, la manera en que Zavaleta enfrentó la enfermedad: “Se fue tranquilo pero a regañadientes, porque quería vencer a ese cáncer cruel”. En esa imagen aparecen dos dimensiones inseparables del músico. Por un lado, la serenidad de quien había llegado a una instancia definitiva; por el otro, esa voluntad de seguir peleando que lo acompañó hasta el final. Porque incluso cuando la vida le puso delante uno de sus desafíos más difíciles, conservó algo de aquel hombre que había irrumpido en la escena del rock argentino con una personalidad imposible de encasillar.

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Durante los días finales estuvo rodeado por amigos y colegas. No atravesó ese momento en soledad, sino acompañado por personas que habían formado parte de diferentes capítulos de su historia y que conocían tanto al artista como al hombre detrás del escenario. Quienes estuvieron cerca lo recordaron como alguien genial, divertido, afectuoso y capaz de convertir cualquier reunión en un acontecimiento. Era, también, un gran animador de aquellos años ochenta en los que el rock argentino comenzó a adquirir una identidad renovada, después de atravesar años de restricciones, silencios y transformaciones profundas. Y quizá por eso su muerte provocó algo más que tristeza: despertó una memoria colectiva. La de una época en la que las canciones podían convertirse en refugio, celebración, protesta y, muchas veces, en una manera de volver a respirar.

Miguel Zavaleta había nacido en febrero de 1955 y desde muy joven encontró en la música el territorio donde podía expresarse. Antes de convertirse en el líder de Suéter formó parte de Bubu, una experiencia vinculada al circuito under de finales de los años setenta y comienzos de los ochenta que combinaba música, teatralidad y una búsqueda artística alejada de los formatos convencionales. Aquella etapa fue mucho más que un antecedente: fue el laboratorio en el que comenzó a construir una personalidad artística que después encontraría en Suéter su forma más reconocible.

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Miguel Zavaleta sonríe junto a Sergio Marchi y otros músicos de la banda Suéter durante un encuentro en La Trastienda.

En 1981 llegó la creación de la banda, en un momento especialmente complejo para la Argentina. El ambiente cultural se movía entre restricciones, censura y una necesidad cada vez más urgente de encontrar nuevas formas de expresión. Zavaleta asumió el liderazgo del grupo como cantante y tecladista y compartió aquella primera formación con Gustavo Donés en bajo, Juan del Barrio en teclados y Jorge Minissale en guitarra. No tardaron demasiado en hacerse un lugar dentro de un circuito que estaba comenzando a transformarse y que, pocos años después, se convertiría en uno de los movimientos más importantes de la música popular argentina.

Suéter apareció junto a una camada extraordinaria de bandas. Los Abuelos de la Nada, Los Twist, Virus, Soda Stereo, Los Redondos y Zas fueron algunos de los nombres que formaron parte de aquel universo que comenzó a crecer con fuerza. Cada grupo tenía su propio lenguaje, su estética y su manera de interpretar lo que estaba sucediendo en el país, pero todos compartían algo fundamental: estaban ayudando a construir una nueva escena. En ese contexto, Suéter encontró un lugar particular. No necesitaba imitar a nadie porque tenía una identidad reconocible desde las primeras canciones.

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Había además una circunstancia histórica que terminó favoreciendo a toda aquella generación. Las restricciones para la difusión de música extranjera obligaron a las radios a mirar hacia los artistas argentinos. Zavaleta recordaría aquel momento como una oportunidad inesperada: los musicalizadores “se dieron vuelta y aceptaron a los músicos locales”. De repente, canciones que antes podían haber quedado confinadas a pequeños escenarios comenzaron a llegar a miles de hogares. Había un público dispuesto a escuchar sonidos nuevos y una generación de músicos preparada para ocupar ese espacio.

Para el músico, aquel fenómeno tuvo una dimensión que excedía lo estrictamente artístico. La posibilidad de que las bandas argentinas ocuparan las radios significaba que podían construir una relación directa con una audiencia que estaba buscando nuevas voces. Y Suéter supo aprovechar ese momento. La popularidad alcanzada por aquella escena fue, según el propio músico, “fenomenal”.

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El músico Miguel Zavaleta posa junto a Sergio Marchi y otros integrantes durante un encuentro de la banda Suéter en La Trastienda.

El grupo tenía algo que no abundaba en el rock argentino de aquellos años: una capacidad extraordinaria para combinar profundidad y diversión sin que una cosa anulara a la otra. Podía hablar de cuestiones cotidianas, inquietudes personales o situaciones absurdas y transformarlas en canciones capaces de permanecer en la memoria. Había humor, pero no era un humor vacío. Había ritmo, pero detrás de ese ritmo aparecía una mirada sobre el mundo.

La banda tomó elementos de la new wave, el pop y el reggae y los llevó hacia un territorio propio. Sus canciones podían ser bailables, radiales y accesibles, pero al mismo tiempo tenían una personalidad que las diferenciaba. “Elefantes en el techo”, “Amanece en la ruta”, “Vía México”, “El anda diciendo” y “Extraño ser” se convirtieron en parte de la banda de sonido de una generación. Algunas quedaron asociadas a momentos específicos de la vida de quienes las escucharon por primera vez; otras atravesaron los años y continuaron apareciendo en radios, reuniones y playlists mucho después de que aquella década terminara.

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Ahí reside una de las claves del legado de Zavaleta: sus canciones consiguieron escapar de la época que las vio nacer. Podían pertenecer a los ochenta y, sin embargo, seguir diciendo algo décadas después. Esa capacidad de sobrevivir al tiempo no se explica únicamente por la melodía o por el éxito comercial. Tiene que ver con una identidad artística reconocible, con personajes, situaciones y emociones que encontraron un lugar en la memoria colectiva.

Suéter fue, en ese sentido, parte de una transformación mayor. El rock argentino estaba dejando atrás algunas de sus formas más solemnes y empezaba a abrirse a otros lenguajes. El pop, la new wave, el reggae, la estética urbana y el humor comenzaban a convivir en una escena cada vez más amplia.

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El periodista Sergio Marchi compartió recuerdos de la reunión de la banda Suéter junto a Miguel Zavaleta en La Trastienda.

En los últimos años, la historia de Miguel Zavaleta volvió a encontrarse con la de aquellos músicos con los que había compartido escenario desde hacía más de cuatro décadas. Uno de los momentos más significativos fue la reunión de Suéter en La Trastienda, en 2024. Aquella noche tuvo algo de celebración y algo de reencuentro. Volvió a compartir escenario con músicos vinculados a diferentes etapas de la banda, entre ellos Tito Losavio, Beno Guelbert y Ale de Silvestre.

Las fotografías de aquel recital adquirieron, después de conocerse la noticia de su muerte, un significado diferente. Lo que entonces era una noche de música y recuerdos se transformó en una de las últimas imágenes públicas de un artista que había decidido seguir vinculado a aquello que había sido una parte fundamental de su vida. En las redes sociales volvieron a aparecer esas escenas: Zavaleta sobre el escenario, sus compañeros cerca, el público adelante y una canción que parecía resumir varias décadas de historia.

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Porque hay fotografías que cambian cuando cambia el tiempo. Una imagen que ayer era simplemente el registro de un recital puede convertirse mañana en una despedida. Eso ocurrió con muchas de las postales que comenzaron a circular tras su muerte. En ellas no solo aparecía el músico: aparecía el paso de los años, los amigos que permanecieron, las canciones que sobrevivieron y la certeza de que algunas etapas de la vida no regresan.

Miguel Zavaleta murió a los 71 años, pero su voz no se fue con él. Quedó atrapada en las canciones de Suéter, en aquellas melodías que todavía pueden aparecer inesperadamente en una radio, en un bar, en una reunión de amigos o en la memoria de alguien que vuelve a escuchar un disco después de muchos años. Quedó también en la historia de una generación que encontró en el rock una forma de recuperar la libertad, de bailar, de enamorarse, de divertirse y de reconocerse en canciones que hablaban su mismo idioma.

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Tal vez ese sea uno de los mayores privilegios de quienes hacen música: conseguir que una parte de ellos permanezca cuando el cuerpo ya no está. Zavaleta se fue después de una larga lucha contra una enfermedad cruel, acompañado por los afectos que había construido durante décadas y con el reconocimiento de una escena que nunca dejó de considerarlo parte de su historia. Pero mientras alguien vuelva a cantar “Amanece en la ruta”, mientras una guitarra rescate alguna de aquellas canciones o mientras un oyente descubra por primera vez el universo de Suéter, Miguel Zavaleta seguirá teniendo un lugar allí donde quiso estar desde el principio: en la música.