Cuba

Embajada de EE. UU. emite alerta de seguridad en La Habana por aumento de robos de vehículos

La sede diplomática pide reforzar la vigilancia ante denuncias de sustracciones de objetos, piezas y automóviles en distintos sectores de la capital cubana

Ilustración de un automóvil dividido entre un garaje iluminado con un parqueador y una calle oscura bajo la lluvia con el escudo estadounidense.
Una ilustración contrasta un automóvil resguardado en un garaje frente a otro expuesto al robo en la calle bajo el escudo de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió este 1 de septiembre una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos ante un aumento de hurtos y robos al descuido relacionados con vehículos en La Habana. La representación diplomática señaló que los hechos incluyen sustracciones dentro de los autos, robo de piezas y tentativas de apropiación de vehículos.

El aviso recomienda reforzar las medidas de prevención tanto al circular por la ciudad como al dejar los vehículos estacionados. Según la embajada, los incidentes se han registrado en distintos puntos de la capital cubana y afectan a conductores que dejan objetos, documentos o pertenencias a la vista.

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La sede diplomática estadounidense indicó que el contexto económico del país ha coincidido con un incremento de los delitos. La advertencia se suma a otro comunicado difundido en octubre de 2025, cuando la embajada pidió a sus ciudadanos extremar los cuidados ante robos y otros episodios delictivos en Cuba.

La alerta menciona entre las modalidades detectadas son por:

  • Los robos en el interior de vehículos
  • La sustracción de accesorios
  • Los intentos de robo de automóviles
  • Entre las piezas que pueden ser objeto de estos delitos aparecen los espejos retrovisores y los limpiaparabrisas.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba difundió una alerta de seguridad este 1 de septiembre ante el aumento de robos vinculados con vehículos en La Habana (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en Cuba).
La Embajada de Estados Unidos en Cuba difundió una alerta de seguridad este 1 de septiembre ante el aumento de robos vinculados con vehículos en La Habana (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en Cuba).

La situación de la delincuencia en Cuba figura como uno de los motivos centrales del aviso. La embajada sostuvo que el deterioro de las condiciones económicas ha dado lugar a un aumento generalizado de la actividad delictiva, por lo que exhorta a los ciudadanos estadounidenses a adoptar una mayor vigilancia sobre sus pertenencias y sus medios de transporte.

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Recomendaciones por parte de la Embajada de Estados Unidos

Ante este panorama, la representación diplomática aboga que para las horas de la noche y las estadías prolongadas, los ciudadanos deben estacionar los vehículos detrás de portones cerrados o dentro de garajes, siempre que exista esa posibilidad. La medida apunta a evitar que los autos permanezcan expuestos en la vía pública durante largos períodos.

El aviso también se refirió a los espacios comerciales, como restaurantes y tiendas. En esos casos, sugirió valorar la contratación de cuidadores de vehículos, conocidos en la isla como “parqueadores”, aunque recomendó comprobar de forma activa que una persona vigile el automóvil y supervise el lugar donde está estacionado.

La embajada indicó que los conductores pueden consultar directamente con el comercio si existe un cuidador en el área y si el servicio tiene un costo. El objetivo, de acuerdo con la alerta, es evitar que se dé por sentado que hay vigilancia cuando no existe una persona asignada a esa tarea.

Interior de un auto gris con la puerta abierta, un bolso de cuero, papeles y una cámara sobre el asiento frente a edificios coloniales.
Un automóvil permanece estacionado con la puerta abierta y objetos personales en su interior en una calle de La Habana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia no precisó una cifra de denuncias ni identificó barrios o zonas con mayor cantidad de incidentes. Tampoco detalló si los robos denunciados afectaron de forma exclusiva a ciudadanos extranjeros o si se trata de una tendencia que alcanza a toda la población de La Habana.

Sin embargo, ante un robo, la embajada pidió a los ciudadanos estadounidenses notificar el episodio a las autoridades locales. En Cuba, el número de emergencia de la policía es el 106, el de los bomberos es el 105 y el de ambulancias es el 104.

De igual manera, la representación estadounidense señaló que puede brindar asistencia a quienes necesiten reemplazar un pasaporte perdido o robado. Ese apoyo no sustituye la denuncia ante la Policía, que resulta necesaria para dejar constancia del hecho y avanzar con los trámites posteriores.

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