Guatemala

¡Con violines! La peculiar manifestación en Guatemala tras la destitución del director de la Orquesta de Formación Artística

Al mediodía del 1 de septiembre, el himno nacional sonó como reclamo. Hablan de una notificación sin motivos y de puertas cerradas. Dos cartas buscan una explicación que todavía no llega

El Ministerio de Cultura y Deportes notificó la finalización del contrato de Mazariegos Dubón, según relataron músicos vinculados a la Orquesta de Formación Artística.
Músicos de Guatemala protestaron con violines frente al Palacio Nacional de la Cultura por la destitución del director de la Orquesta de Apoyo a la Formación Artística. (Captura de video)
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Varios músicos se concentraron frente al Palacio Nacional de la Cultura en Guatemala para interpretar con violines y chelos el himno nacional como parte de una protesta para rechazar la destitución del director de la Orquesta de Apoyo a la Formación Artística (OAFA).

La manifestación se realizó al medio día de este martes 1 de septiembre, donde los estudiantes detallaron que el maestro José Alfredo Mazariegos Dubón fue destituido de su cargo sin mayores explicaciones.

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De acuerdo con los músicos, un equipo jurídico del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) llegó a la escuela de formación artística para notificarle la finalización de su contrato sin ofrecerle una explicación sobre los motivos de la decisión, lo que generó indignación entre artistas y personas vinculadas al proyecto.

Todos buscaron una explicación, más cuando Mazariegos Dubón ha estado a cargo de la Orquesta durante varios años.

“Fue una decisión arbitraria sin justificación alguna. Nunca se nos consultó, nunca se nos preguntó ni se nos informó. Fue una cuestión que se llevó a cabo el día de hoy sin ningún aviso”, afirmó una de las manifestantes que prefirió no dar su nombre a los medios que la abordaron.

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Además de la música, los artistas acudieron para dejar dos cartas donde solicitan explicaciones. Sin embargo, al principio se les impidió el ingreso y agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) cerraron las puertas del Palacio.

Músicos de Guatemala protestaron con violines frente al Palacio Nacional de la Cultura por la destitución del director de la Orquesta de Apoyo a la Formación Artística. Los estudiantes de la OAFA denunciaron que José Alfredo Mazariegos Dubón fue removido sin explicaciones durante una manifestación realizada el 1 de septiembre. (Prensa Comunitaria)

No somos delincuentes, somos ciudadanos, somos artistas que creemos que tenemos el mínimo derecho de que nuestras autoridades nos informen qué es lo qué está pasando con nuestra orquesta. Recordarles que esta orquesta surgió desde la misma sociedad civil. Entonces, pedirles que no nos ignoren”, afirmó la entrevistada.

No obstante, más tarde fueron atendidos por el ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, según dijo a Infobae el equipo de comunicación de la institución.

Argumentan una modernización de la Orquesta

Hasta el momento el Ministerio de Cultura y Deportes no ha dado alguna explicación sobre la salida del chelista Mazariegos Dubón, el director General de las Artes del de la institución, Martín Corleto, dijo en una citación en el Congreso, que no se trató de una destitución, sino que de una culminación de contrato.

El Ministerio de Cultura y Deportes notificó la finalización del contrato de Mazariegos Dubón, según relataron músicos vinculados a la Orquesta de Formación Artística.
Los estudiantes de la OAFA denunciaron que José Alfredo Mazariegos Dubón fue removido sin explicaciones durante una manifestación realizada el 1 de septiembre. (Prometheus Orquesta)

El funcionario afirmó: “Hemos lanzado un par de conciertos con la Orquesta. Nuestra misión es fortalecerla y hacerla crecer y liberarla de una serie de anomalías, yo le llamaría piedras de tropiezo con las que nació”, luego explicó que se están haciendo movimientos presupuestarios para la contratación de más personal.

Aunque afirmó que Mazariegos Dubón hizo un “excelente trabajo” con la orquesta, aseguró que el plan es " tener el mejor director de Guatemala... un director que cumpla con el perfil técnico que ese rol requiere. El maestro es un excelente docente, pero nosotros necesitamos un director de orquesta. Será una gran diferencia, (ahora) es como tener a un masajista dirigiendo a un equipo de fútbol".

En la misma citación, el ministro de Cultura, pidió un voto de confianza para Corleto, a quien calificó como “uno de los mejores directores de orquesta de Guatemala”, con quien dijo, están armando una visión estratégica donde la orquesta de formación artística tendrá un papel importante, donde Mazariegos Dubón no encuadra.

El Ministerio de Cultura y Deportes notificó la finalización del contrato de Mazariegos Dubón, según relataron músicos vinculados a la Orquesta de Formación Artística.
Los manifestantes forman parte de la Orquesta de Apoyo a la Formación Artística. (Ministerio de Cultura)

“Necesitamos cuadros y perfiles que nos ayuden a impulsar esta visión. Una donde el Estado de Guatemala contará con cuatro orquestas, nunca en la historia del país había ocurrido y queremos impulsarlo con personas que nos apoyen a lograr este reto”, justificó Méndez Salinas.

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