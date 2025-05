Sabrina Rojas habló por primera vez desde su separación de Gabriel “Lechuga” Liñares: “Soy magia”

Sabrina Rojas reapareció en redes sociales con reflexiones sobre amor propio y nuevas prioridades tras su separación de Gabriel Liñares

Sabrina Rojas usó sus historias de Instagram para compartir varias reflexiones que marcaron su reaparición en redes sociales tras la ruptura con Gabriel “Lechuga” Liñares. A través de esas fotos, la actriz dejó ver su estado emocional, con mensajes centrados en el amor propio, la autonomía y una nueva etapa de disfrute individual. Las publicaciones surgieron pocos días después de que se conociera que su relación con el empresario llegó a su fin, en medio de una controversia vinculada a la presencia de Flor Parise.

El vínculo entre ambos había sido confirmado públicamente a mediados de marzo. Con salidas compartidas, viajes al exterior y gestos románticos en redes sociales, la pareja parecía consolidarse, a tal punto que la actriz lo llegó a calificar como alguien “mágico”. La historia, sin embargo, se quebró en menos de dos meses, y la conductora de Pasó en América (América TV) comenzó a transitar un proceso de introspección que ahora eligió mostrar de manera abierta y frontal.

La actriz confirmó el fin de su breve relación con el empresario, marcada por tensiones relacionadas con vínculos familiares de él

La modelo cumplió 45 años a principios de mayo, y aunque no organizó una gran fiesta, marcó el momento con una declaración contundente que ahora adquiere una nueva lectura. En una de sus últimas publicaciones en Instagram, escribió: “Hola, 45. Llegaste y no me agarrás desprevenida. Con cada año me siento más grande… pero no de edad, de amor propio y disfrute. Me miro al espejo y me digo: “¡Mirá lo bien que estás!” (en mil sentidos) Me gusta mi vida, me gusta las personas que me rodean, y me re gusto yo. Estoy orgullosa de mí, y mucho. Ya no pierdo tiempo en lo que no, porque tengo muy claro lo que sí. Así que preparate, 45… Porque te voy a vivir bailando, sin filtro, sin miedo al ridículo, libre, verborrágica y feliz”.

Ahora, volvió a usar palabras similares, pero de una manera distinta. Sabrina subió una selfie tomada en el asiento de un auto, en la que se la ve con ropa cómoda, sin mucho maquillaje y con una expresión relajada. “Llegué a los 45 con alta autoestima, poca paciencia, comprobando que mi intuición nunca falla y con gran capacidad de disfrutar. Estoy en condiciones de decir que me voy perfeccionando”, escribió la actriz.

Sabrina Rojas celebró su cumpleaños 45 destacando su autoestima, intuición y su clara visión sobre cómo quiere vivir esta etapa

Y es que el contexto personal de Rojas viene atravesado por la efervescencia de una nueva relación amorosa. En su momento, compartió una imagen en la que aparecía sonriente junto a Gabriel “Lechuga” Liñares, mientras él le daba un beso en la mejilla. A esa postal la acompañó con una declaración que generó repercusión en sus seguidores: “Él es magia”. Hoy, el contraste con sus mensajes actuales resulta notorio. Hoy, sobre una cita subrayada en un libro “¡Disfruta tu hoy! Sonríe y haz magia”, la presentadora escribió: “Un día entendí que la magia era yo”.

En otra de sus más recientes historias, compartió otra frase que refleja su nueva postura: “Tomen agua, pónganse ricos y no dependan emocionalmente de nadie”, del autor Nea. A esa publicación le sumó su toque personal: “No solo agua, algún fernet también”, puso a modo humorístico. Igualmente, también añadió una reflexión complementaria: “Que nadie, nunca jamás te saque la libertad de decidir cómo querés vivir”.

Con frases contundentes, Sabrina expresó su autonomía emocional y su decisión de no perder tiempo en lo que no le aporta

Reflexiva, Sabrina Rojas declaró en redes que en esta etapa solo busca disfrutarse, sin miedos ni filtros

Las declaraciones de Sabrina Rojas en las redes se dieron días después de que se confirmara su separación de Gabriel “Lechuga” Liñares. Según informó Pepe Ochoa en LAM (América TV), la actriz habría decidido poner fin a la relación por cuestiones vinculadas a los vínculos familiares que mantiene Liñares con su expareja, Flor Parise, con quien comparte un hijo.

Ochoa explicó que, durante unas vacaciones en Punta Cana y Cartagena, Rojas empezó a sentirse incómoda con la presencia constante de la actual novia de Karina Jelinek, lo que derivó en tensiones con su pareja. “Flor estaba infumable. Ella estaba peor por la ex”, dijo el panelista.

Yanina Latorre, también presente en el estudio, aportó más detalles: “La crisis empezó porque Flor Parise, Lechuga y su hijo se llevan muy bien. Ella es muy metida en la relación, es tóxica”. Según su versión, hay una tradición en la familia de Liñares: una vez al año realiza un viaje con su hijo y su ex, como un ritual de convivencia familiar. “Se fueron de vacaciones una semana Lechuga, Flor y el hijo, porque una vez al año se van los tres para que el chico esté con los dos. No pasa nada entre ellos, y eso Sabrinita no lo entendió”, sostuvo Latorre, en relación a lo que habría sido el punto de quiebre de la relación.