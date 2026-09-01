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Verónica Llinás recordó a su marido Guido Goretti, a 11 años de su muerte: “Eras el sol”

La actriz volvió a homenajear a su esposo en el día de su cumpleaños con una foto en Instagram y unas palabras cargadas de amor, una publicación que recibió cientos de reacciones y mensajes de cariño

Verónica Llinás homenajeó a su marido a 10 años de su fallecimiento: “Quiero recordarte así”
Verónica Llinás recordó a Guido Goretti en el aniversario de su cumpleaños, a 11 años de su fallecimiento por cáncer (Instagram)
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Verónica Llinás volvió a homenajear a su marido, Guido Goretti, con quien compartió 24 años de matrimonio hasta su fallecimiento en 2015. La actriz publicó este martes una fotografía de su esposo en sus redes sociales, en el marco de un nuevo aniversario de su cumpleaños, a 11 años de su muerte a causa de un cáncer.

“Feliz cumpleaños Guidino de mi. Fuimos tan jóvenes y tan felices, nos quisimos tanto. Eras el sol”, escribió Llinás junto a una imagen de Goretti en tono sepia, en la que se lo ve sonriente y con los brazos extendidos, en lo que parece ser una tarde de pesca. La publicación, compartida en su cuenta de Instagram, superó los 1.400 “me gusta” y acumuló decenas de comentarios de afecto en pocas horas.

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La actriz homenajeó a su marido en Instagram con una foto y la frase: “Eras el sol”
La actriz homenajeó a su marido en Instagram con una foto y la frase: “Eras el sol”

Entre las respuestas se destacó el mensaje de María Carámbula, que dejó una serie de corazones y emojis. Muchos otros usuarios también remarcaron la fuerza del recuerdo compartido por la intérprete. “El amor que trasciende”, escribió, por ejemplo, una seguidora en la publicación.

No es la primera vez que Llinás elige la fecha del cumpleaños de su marido para dedicarle un mensaje público. En septiembre de 2023, la actriz había recordado a Goretti en medio del estreno de su obra “Antígona en el baño”, con una reflexión sobre una frase que él solía repetirle. “Siempre me dijiste, ponete en el lugar en el que quieras estar, no esperes que lo hagan los demás. Hoy ya no estás, amor mío”, escribió en aquella oportunidad.

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Verónica Llinás homenajeó a su marido a 10 años de su fallecimiento: “Quiero recordarte así”
En 2025, la actriz evocó a Guido Goretti con un mensaje centrado en los viajes, la navegación y los momentos felices compartidos (Instagram)

Poco más de un año más tarde, en 2025, con motivo de una década del fallecimiento de su esposo, Llinás había compartido otro mensaje similar, en el que eligió destacar los momentos felices que vivieron juntos por sobre el dolor de la pérdida. “Vaya uno a saber por qué mares estarás navegando ahora, siempre con tu buen humor y tu sonrisa socarrona, haciendo ridículas poses de fisicoculturista para las fotos. Quiero recordarte así, siendo feliz, haciendo lo que más te gustaba, viajar juntos”, había escrito en ese entonces.

Guido Goretti murió en 2015, luego de atravesar una larga enfermedad. Según relató la actriz en distintas entrevistas, el hombre había logrado en un primer momento superar el cáncer, sin síntomas ni registro de la enfermedad tras completar el tratamiento de quimioterapia. Con ese panorama, la pareja decidió emprender un viaje, ya que a Goretti le apasionaba navegar. Sin embargo, el tumor terminó por hacer metástasis en el cerebro, lo que derivó en su fallecimiento poco tiempo después.

Entrevista de Maria Laura Santillan a Veronica Llinas
Verónica Llinás y Guido Goretti compartieron 24 años de matrimonio hasta la muerte de él en 2015

Llinás reconoció en el pasado que aquel momento representó una de las pérdidas más difíciles de su vida y que debió atravesar un proceso de fortalecimiento personal para salir adelante. Según contó, sintió que solo tenía dos caminos posibles ante la adversidad, fortalecerse o dejarse vencer por el dolor, y finalmente eligió sostenerse con una estructura interna que, según explicó, la acompaña hasta la actualidad.

En 2024, durante la gira de “Antígona en el baño” (obra que estrenó el día del cumpleaños de Goretti) por Uruguay, Llinás debió ser internada de urgencia en Montevideo por un cuadro respiratorio con fiebre alta, que finalmente fue diagnosticado como una combinación de arritmia y neumonitis. En aquella oportunidad, la actriz agradeció públicamente el acompañamiento recibido durante su recuperación, antes de retomar sus compromisos laborales.

Con el correr de los años, Llinás mantuvo un vínculo público con la memoria de su marido, a quien suele recordar en fechas puntuales como su cumpleaños o el aniversario de su fallecimiento. La artista, que continúa activa en el teatro y la televisión, recientemente integró la segunda temporada de la ficción En el Barro, donde deslumbró con el personaje de “La Gringa” Casares.

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