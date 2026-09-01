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Valentina Cervantes publicó un collage con Enzo Fernández y sus hijos para decirle adiós a su vida en Londres

Mientras su marido publicaba una sentida carta para confirmar el traspaso al Manchester City, la esposa del mediocampista eligió las imágenes de Olivia, Benjamín y los momentos más íntimos vividos durante su etapa en el Chelsea

Con un posteo en el que incluyó seis fotos relacionadas con el Chelsea, Valentina Cervantes se despidió de esta etapa de Enzo Fernández en el equipo de Londres
Con un posteo en el que incluyó seis fotos relacionadas con el Chelsea, Valentina Cervantes se despidió de esta etapa de Enzo Fernández en el equipo de Londres
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Mientras Enzo Fernández confirmaba con una sentida carta su salida del Chelsea para sumarse al Manchester City, su esposa Valentina Cervantes eligió las imágenes para decir lo que las palabras solas no alcanzan. En su cuenta de Instagram, “Valu” publicó un collage de fotos que condensa tres años de vida en Londres: momentos íntimos, festejos en la cancha y la familia que fue creciendo bajo la camiseta azul.

Las fotos de familiares en el Chelsea

Las fotos hablan solas. La primera imagen del collage muestra a Benjamín —con la camiseta azul del Chelsea puesta de pies a cabeza y una sonrisa que se come la pantalla— sentado sobre el césped perfecto de Stamford Bridge, con las piernas apenas abiertas y la mirada al frente, ajeno a todo lo que ese escenario significa. Es la primera foto del álbum y la que mejor sintetiza lo que viene después: una familia que hizo de uno de los estadios más famosos del mundo su casa. La toma de al lado amplía el cuadro: Enzo en cuclillas, Valentina parada junto a él, y los dos chicos en el centro, todos sobre el verde inmaculado del campo, con la tribuna azul cerrando el fondo. Una postal de familia que podría haber sido en cualquier parque, si no fuera por el escudo en cada pecho.

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Valentina, Enzo y sus hijos Olivia y Benjamín en sus vacaciones
Valentina, Enzo y sus hijos Olivia y Benjamín en sus vacaciones

El collage continúa con un primer plano que Valentina eligió con cuidado: ella con Olivia y Benjamín pegados a su cuerpo, los tres mirando a cámara, con remeras y buzos del Chelsea. La mayor apoya la cabeza cerca de la de su mamá; el menor, aún pequeño, mira con esa seriedad curiosa de los chicos que todavía no entienden del todo qué pasa pero sienten que algo importante está ocurriendo. Es una de las fotos más íntimas del collage, sin cancha ni trofeo de fondo, solo los tres. Junto a esa imagen, otra que combina las dos dimensiones de esta historia: Enzo con la medalla al cuello, los nenes en brazos y Valentina a un costado, todos en el campo de juego, celebrando uno de los títulos que el mediocampista conquistó con el equipo inglés. La felicidad colectiva, capturada en un solo encuadre.

Cerca del final del collage aparece Olivia —la mayor, nacida en Argentina en 2020— en una foto que detiene la vista. Lleva puesta una camiseta del Chelsea de la Copa Mundial de Clubes 2025, tiene una acreditación oficial colgada al cuello y sostiene con una mano una gorra negra que le queda grande. Mira a cámara con una expresión entre seria y pícara, como quien ya sabe que ese escudo tiene peso. Llegó a Londres siendo una nena chica y se va habiendo festejado títulos internacionales. El collage cierra con la imagen que lo redondea todo: los cuatro juntos —Enzo, Valentina, Olivia y Benjamín— agachados sobre el campo de juego, sosteniendo el trofeo dorado del Mundial de Clubes. El cartel del torneo visible en el fondo, el brillo del metal en el centro, y la familia completa alrededor. Valentina Cervantes acompañó toda la publicación con apenas dos emojis: una carita llorando y un corazón azul. Nada más. No hacía falta.

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Enzo Fernández posó con la camiseta del Manchester City
Enzo Fernández se presentó con la camiseta del Manchester City (Créditos: @ManCity)

La carta de despedida de Enzo Fernández

Fue el propio mediocampista quien confirmó el traspaso al Manchester City —valuado en 140 millones de euros fijos, con variables que pueden escalar hasta los 160 millones— con un texto que publicó en sus redes sociales. “Quiero que sepan que estos no han sido días fáciles para mí. Escribir esto tampoco lo es”, arrancó el volante de 25 años.

En la carta, Fernández recordó que tanto Cobham —el centro de entrenamiento del club— como Stamford Bridge se convirtieron en el hogar de su familia durante tres años. “Me encariñé con la gente, con la camiseta y con el escudo de este increíble club”, escribió. Y reconoció que su vínculo con la hinchada no siempre fue sencillo: “Los entiendo de verdad, desde lo más profundo de mi corazón”, les dijo a los fanáticos que lo habían silbado en los últimos partidos.

El cierre de la carta no dejó margen para la ambigüedad: “Chelsea siempre tendrá un lugar en mis pensamientos y, sobre todo, en mi corazón. Gracias por todo el amor y el apoyo que le brindaron a mi familia y a mí durante estos años. Nunca lo olvidaré. Siempre Blue”.

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