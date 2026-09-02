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Tras una racha de cinco derrotas, Tsitsipas supera a Fils y vence a un top ten en el Abierto

Luego de su victoria en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, el atleta no dudó en hablar sobre Nick Kyrgios y sumó una nueva etapa en el enfrentamiento con el australiano

Stefanos Tsitsipas habló en Nueva York sobre la suspensión provisional de Nick Kyrgios y aseguró que conocía la situación antes de su difusión pública (Mandatory Credit: David Kirouac-Imagn Images)
Stefanos Tsitsipas habló en Nueva York sobre la suspensión provisional de Nick Kyrgios y aseguró que conocía la situación antes de su difusión pública (Mandatory Credit: David Kirouac-Imagn Images)
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Stefanos Tsitsipas aseguró que conocía la situación de Nick Kyrgios antes de que trascendiera de forma pública y afirmó que no intentaría proteger al tenista australiano, suspendido de manera provisional tras un resultado analítico adverso por drogas.

El griego hizo esas declaraciones en Nueva York, después de vencer al francés Arthur Fils en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, y vinculó su postura con comportamientos que, según dijo, había conocido dentro del circuito profesional.

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Tsitsipas afirmó que la noticia sobre Kyrgios no lo sorprendió

Consultado en conferencia de prensa sobre el caso de Nick Kyrgios, Tsitsipas sostuvo que ya tenía información antes de los anuncios oficiales.

El tenista griego dijo que no intentaría proteger al australiano y sostuvo que tenía información previa sobre el caso (REUTERS/Florian Eisele)
El tenista griego dijo que no intentaría proteger al australiano y sostuvo que tenía información previa sobre el caso (REUTERS/Florian Eisele)

“No voy a intentar encubrir a alguien de quien sé la verdad”, declaró el ex número tres del mundo, según recogieron medios internacionales. El jugador señaló que, cuando el tema comenzó a circular en las redes sociales, entendió que la exposición pública del caso era inevitable.

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El tenista griego también dijo que su percepción no se basaba solamente en rumores. “Me considero una buena persona con todo el mundo, pero estos eran comportamientos que presencié personalmente en el circuito y que oí decir a otras personas en ese mismo entorno”, expresó. Sus palabras aludieron a situaciones fuera de las canchas, aunque no ofreció detalles adicionales sobre los hechos a los que se refería.

El griego cuestionó el momento en que se conoció el caso

Tsitsipas manifestó que el resultado no le resultó inesperado y puso el foco en la demora de la difusión. “Era bastante previsible, para ser honesto. Me sorprende que haya llegado tan tarde”, sostuvo.

Kyrgios quedó suspendido de forma provisional tras un resultado positivo por benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína (REUTERS)
Kyrgios quedó suspendido de forma provisional tras un resultado positivo por benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína (REUTERS)

De acuerdo con la información difundida por la prensa internacional, Kyrgios quedó bajo suspensión provisional después de que una muestra tomada el 22 de junio, durante el torneo de Mallorca, arrojara un resultado positivo por benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) comunicó la medida en agosto, mientras el procedimiento disciplinario continúa.

La suspensión impide al australiano competir, entrenar o asistir a torneos regulados por las principales entidades del tenis profesional, los Grand Slams y las asociaciones nacionales. El expediente todavía no cuenta con una sanción definitiva y el jugador conserva la posibilidad de apelar la decisión.

El cruce de Wimbledon 2022 forma parte del historial entre ambos

Tsitsipas y Kyrgios protagonizaron un partido con tensión en Wimbledon 2022, que dejó acusaciones públicas del griego contra su rival (REUTERS/Hannah Mckay/File Photo)
Tsitsipas y Kyrgios protagonizaron un partido con tensión en Wimbledon 2022, que dejó acusaciones públicas del griego contra su rival (REUTERS/Hannah Mckay/File Photo)

Las declaraciones de Tsitsipas también se producen en un contexto de antecedentes tensos con Kyrgios. Ambos protagonizaron uno de los partidos más discutidos de Wimbledon 2022, cuando el australiano se impuso en cuatro sets en la tercera ronda.

Tras ese encuentro, el griego acusó a su rival de ejercer “acoso constante” y cuestionó varias de sus actitudes durante el partido.

En aquel duelo, Tsitsipas también protestó porque Kyrgios le habría dirigido pelotazos de forma deliberada. La relación entre ambos tuvo otros episodios de fricción en el circuito, aunque también compartieron equipo en la Laver Cup. El cruce de Londres, sin embargo, quedó como la principal referencia de una rivalidad marcada por los cuestionamientos públicos.

La victoria sobre Fils abrió un nuevo momento para Tsitsipas

Tsitsipas venció a Arthur Fils en cuatro sets, cortó una racha de cinco derrotas ante el francés y avanzó en el Abierto de Estados Unidos (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)
Tsitsipas venció a Arthur Fils en cuatro sets, cortó una racha de cinco derrotas ante el francés y avanzó en el Abierto de Estados Unidos (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

La conferencia de prensa tuvo lugar después de una victoria con valor deportivo para el griego. Tsitsipas, número 53 del ranking mundial, derrotó a Arthur Fils por 4-6, 7-6 (7-3), 6-1 y 6-4 en la ronda inaugural del Abierto de Estados Unidos. El resultado cortó una serie de cinco derrotas consecutivas ante el francés, décimo preclasificado del torneo.

A sus 28 años, Tsitsipas atraviesa una etapa de reconstrucción después de varios resultados irregulares. El jugador trabaja junto al entrenador francés Patrick Mouratoglou y su academia de la Costa Azul, con la intención de recuperar posiciones en el ranking y volver a competir con regularidad en las instancias decisivas de los grandes torneos. Su triunfo en Nueva York le permitió avanzar a la siguiente ronda y dejó fuera a uno de los candidatos del cuadro.

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