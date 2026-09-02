Mundo

Crisis en Irán: un alto funcionario del régimen instó a la población a ahorrar combustible

El presidente del Parlamento iraní reconoció largas colas en las estaciones de servicio de Teherán. Anunció además la ampliación de subsidios alimentarios ante la creciente presión económica, en un contexto de renovados combates con EEUU

Vehículos pasan junto a una valla publicitaria que muestra al presidente estadounidense Donald Trump junto a un mago y las palabras "¡No trucos! ¡Parpadea, te has ido", en el centro de Teherán, Irán, lunes 31 de agosto de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)
Vehículos pasan junto a una valla publicitaria que muestra al presidente estadounidense Donald Trump junto a un mago y las palabras "¡No trucos! ¡Parpadea, te has ido", en el centro de Teherán, Irán, lunes 31 de agosto de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)
Guardar

Un alto funcionario iraní pidió este martes a la población ahorrar combustible, en momentos en que el país enfrenta dificultades para importar suficiente nafta debido al bloqueo naval impuesto por Estados Unidos.

“Por supuesto, parte de la responsabilidad de este alto consumo no recae en nuestro pueblo, sino en nuestra industria”, dijo el presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, en un discurso televisado. “Pero, de cualquier manera, lo que está claro es que necesitamos ahorrar nafta en nuestro consumo”, agregó.

PUBLICIDAD

Washington impuso el bloqueo sobre los puertos iraníes en represalia por el cierre del estrecho de Ormuz, un conducto vital para los envíos de petróleo y gas del Golfo, y recientemente anunció además nuevas sanciones de amplio alcance destinadas a aislar todavía más la economía de Irán. En los últimos días se observaron largas filas de vehículos en las estaciones de servicio de Teherán.

“No podemos importarla”: el reconocimiento oficial de la escasez

El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf (Europa Press/Contacto/Icana)
El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf (Europa Press/Contacto/Icana)

El vicepresidente iraní, Mohammad Jafar Ghaempanah, había dicho la semana pasada que la producción doméstica de nafta es “insuficiente, y debido al bloqueo naval de Estados Unidos, no podemos importarla”.

Días antes, el jefe de gabinete del presidente iraní ya había señalado que se revisarían las cuotas de nafta. Ghalibaf remarcó este martes que ahorrar combustible “requiere sabiduría colectiva y sin dudas requiere la cooperación del pueblo”, y sostuvo: “Si lo consumimos de manera adecuada, podemos manejarnos con la cantidad de nafta que producimos en el país”.

PUBLICIDAD

Con buena parte de la población iraní sintiendo el impacto de una inflación descontrolada y de perspectivas económicas cada vez más sombrías, agravadas por la guerra, Ghalibaf anunció también planes para ampliar los subsidios:

“El gobierno y el Parlamento están decididos a aumentar el crédito asignado al programa electrónico de subsidios alimentarios, especialmente para los deciles de ingresos que soportan la mayor parte de la presión económica”, afirmó.

Las manifestaciones por motivos económicos de diciembre pasado habían terminado derivando en un movimiento de protesta antigubernamental más amplio, que alcanzó su pico en enero antes de ser reprimido.

Ghalibaf insistió este martes en que el bienestar de la población es una prioridad: “De hecho, todos nuestros esfuerzos como funcionarios deberían estar orientados a reducir la presión sobre la gente, para que haya menos insatisfacción, porque la satisfacción del pueblo es un principio fundamental para nosotros”, sostuvo.

Pezeshkian promete “reciprocar” si EEUU vuelve al acuerdo de junio

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, asiste a una sesión de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Bishkek, Kirguistán, el 1 de septiembre de 2026. Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool vía REUTERS
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, asiste a una sesión de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Bishkek, Kirguistán, el 1 de septiembre de 2026. Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool vía REUTERS

El pedido de ahorro energético se conoció el mismo día en que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, prometió igualar cualquier gesto de Estados Unidos por retomar el acuerdo de junio destinado a poner fin a la guerra entre ambos países, aunque advirtió que la diplomacia podría verse en riesgo por la “presión y las amenazas” de Washington. Pezeshkian habló durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en Bishkek, la capital de Kirguistán.

Según el sitio oficial de la presidencia iraní, Pezeshkian afirmó que, si Estados Unidos regresa al acuerdo orientado a poner fin a meses de hostilidades, Irán “tomará de inmediato una acción recíproca”. Ese pacto, pensado para sentar las bases de negociaciones de paz definitivas, había colapsado luego de que ambas partes se acusaran mutuamente de violar sus términos. Pezeshkian advirtió este martes que un regreso de Estados Unidos a “una política de presión y amenazas podría descarrilar el camino de la diplomacia”.

El encuentro se dio un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump —que advirtió a Moscú y Beijing contra armar a Teherán—, amenazara con golpear a Irán “con fuerza”, luego de que ambos países volvieran a intercambiar disparos por primera vez en semanas. Irán mantiene cerrado el estratégico estrecho de Ormuz, aunque aseguró que retomará sus compromisos bajo el acuerdo de junio —que incluía la reapertura de esa vía— si Estados Unidos hace lo mismo.

Temas Relacionados

IránEstrecho de OrmuzMohammad Bagher GhalibafPetróleoGasolinaDonald TrumpEstados UnidosÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El OIEA confirmó que el régimen de Bashar al Assad construyó tres instalaciones nucleares secretas en Siria

Entre los sitios identificados hay un reactor refrigerado por gas y moderado por grafito que fue bombardeado por Israel en 2007, además de una planta destinada a fabricar combustible atómico

El OIEA confirmó que el régimen de Bashar al Assad construyó tres instalaciones nucleares secretas en Siria

Zelensky advirtió que el espacio aéreo ruso dejará de ser seguro: “Un cielo infestado de drones no es para la aviación civil”

El mandatario pidió a las aerolíneas y a los gobiernos extranjeros que tomen nota de los riesgos derivados de la intensificación de la guerra en territorio ruso

Zelensky advirtió que el espacio aéreo ruso dejará de ser seguro: “Un cielo infestado de drones no es para la aviación civil”

Por qué el canibalismo entre serpientes podría ser una ventaja para su supervivencia

Un nuevo estudio científico documentó cientos de casos de esta conducta en distintas especies de reptiles y advirtió que cumple una función ecológica relevante y podría actuar, además, como un mecanismo natural de regulación poblacional

Por qué el canibalismo entre serpientes podría ser una ventaja para su supervivencia

Una montaña aislada, piedras con rituales de hace 4.000 años y cerca de 90 mil grabados: así es Saimaluu Tash

El sitio arqueológico se ubica en la cordillera del Tian Shan, en Kirguistán, a más de 2.000 metros de altitud. Solo puede visitarse durante 6 semanas al año, aunque la expansión del sector viajero amenaza con alterar pronto esa calma milenaria

Una montaña aislada, piedras con rituales de hace 4.000 años y cerca de 90 mil grabados: así es Saimaluu Tash

El precio del petróleo superó los USD 90 y Wall Street cerró con pérdidas ante la escalada militar entre Estados Unidos e Irán

El West Texas Intermediate trepó 5,20%, hasta los USD 90,22, mientras el Brent ganó 4,60% y alcanzó los USD 94,65, impulsados por la tensión en torno al estrecho de Ormuz

El precio del petróleo superó los USD 90 y Wall Street cerró con pérdidas ante la escalada militar entre Estados Unidos e Irán
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nuevas víctimas denunciaron al patovica que está detenido por fracturarle la mandíbula a un adolescente en Córdoba

Nuevas víctimas denunciaron al patovica que está detenido por fracturarle la mandíbula a un adolescente en Córdoba

El Wolverhampton de Raúl Jiménez cae goleado por el West Ham de Edson Álvarez

Después de un mes, Gobierno de México repatria a contingente que combatió incendios en Canadá

Metropolitano en la Vía Expresa Grau: ¿cuáles serán los paraderos de la nueva ampliación?

“Estamos muy intrigados”: un destello sin explicación podría revelar una pista sobre la materia oscura

DEPORTES

De un coma con 5% de probabilidades de sobrevivir a enfrentar a Daniil Medvedev: la historia detrás de Sebastian Gorzny

De un coma con 5% de probabilidades de sobrevivir a enfrentar a Daniil Medvedev: la historia detrás de Sebastian Gorzny

El emotivo mensaje de Mastantuono a Lionel Messi por su retiro de la selección argentina: “Para la eternidad”

Francisco Cerúndolo avanzó a la segunda ronda del US Open y va por una cuenta pendiente en Nueva York

Traspaso histórico: en qué posición del ranking de transferencias en Europa quedó el pase de Enzo Fernández al Manchester City

Kyle Lowry llegará a lo más alto en Toronto: los Raptors retirarán su número 7

ENTRETENIMIENTO

A un año de la muerte de Hulk Hogan, Nick afirmó: “La dedicación a continuar el legado es lo que nos sostuvo”

A un año de la muerte de Hulk Hogan, Nick afirmó: “La dedicación a continuar el legado es lo que nos sostuvo”

Cher se enfrenta a su nuera por la tutela de su hijo Elijah Blue Allman

Callina Liang habló sobre su preparación para interpretar a Chun-Li: “Cambié drásticamente mi dieta”

Sarah Jessica Parker se despidió de Carrie Bradshaw: “Dominó mi pulso profesional durante 27 años”

“Será bastante buena, tiene un elenco realmente muy divertido”: Robert Pattinson habló sobre la secuela de Batman