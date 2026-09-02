Crisis en Irán: un alto funcionario del régimen instó a la población a ahorrar combustible

Vehículos pasan junto a una valla publicitaria que muestra al presidente estadounidense Donald Trump junto a un mago y las palabras "¡No trucos! ¡Parpadea, te has ido", en el centro de Teherán, Irán, lunes 31 de agosto de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)

Guardar

Un alto funcionario iraní pidió este martes a la población ahorrar combustible, en momentos en que el país enfrenta dificultades para importar suficiente nafta debido al bloqueo naval impuesto por Estados Unidos.

“Por supuesto, parte de la responsabilidad de este alto consumo no recae en nuestro pueblo, sino en nuestra industria”, dijo el presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, en un discurso televisado. “Pero, de cualquier manera, lo que está claro es que necesitamos ahorrar nafta en nuestro consumo”, agregó.

PUBLICIDAD

Washington impuso el bloqueo sobre los puertos iraníes en represalia por el cierre del estrecho de Ormuz, un conducto vital para los envíos de petróleo y gas del Golfo, y recientemente anunció además nuevas sanciones de amplio alcance destinadas a aislar todavía más la economía de Irán. En los últimos días se observaron largas filas de vehículos en las estaciones de servicio de Teherán.

“No podemos importarla”: el reconocimiento oficial de la escasez

El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf (Europa Press/Contacto/Icana)

El vicepresidente iraní, Mohammad Jafar Ghaempanah, había dicho la semana pasada que la producción doméstica de nafta es “insuficiente, y debido al bloqueo naval de Estados Unidos, no podemos importarla”.

Días antes, el jefe de gabinete del presidente iraní ya había señalado que se revisarían las cuotas de nafta. Ghalibaf remarcó este martes que ahorrar combustible “requiere sabiduría colectiva y sin dudas requiere la cooperación del pueblo”, y sostuvo: “Si lo consumimos de manera adecuada, podemos manejarnos con la cantidad de nafta que producimos en el país”.

PUBLICIDAD

Con buena parte de la población iraní sintiendo el impacto de una inflación descontrolada y de perspectivas económicas cada vez más sombrías, agravadas por la guerra, Ghalibaf anunció también planes para ampliar los subsidios:

“El gobierno y el Parlamento están decididos a aumentar el crédito asignado al programa electrónico de subsidios alimentarios, especialmente para los deciles de ingresos que soportan la mayor parte de la presión económica”, afirmó.

Las manifestaciones por motivos económicos de diciembre pasado habían terminado derivando en un movimiento de protesta antigubernamental más amplio, que alcanzó su pico en enero antes de ser reprimido.

Ghalibaf insistió este martes en que el bienestar de la población es una prioridad: “De hecho, todos nuestros esfuerzos como funcionarios deberían estar orientados a reducir la presión sobre la gente, para que haya menos insatisfacción, porque la satisfacción del pueblo es un principio fundamental para nosotros”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Pezeshkian promete “reciprocar” si EEUU vuelve al acuerdo de junio

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, asiste a una sesión de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Bishkek, Kirguistán, el 1 de septiembre de 2026. Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool vía REUTERS

El pedido de ahorro energético se conoció el mismo día en que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, prometió igualar cualquier gesto de Estados Unidos por retomar el acuerdo de junio destinado a poner fin a la guerra entre ambos países, aunque advirtió que la diplomacia podría verse en riesgo por la “presión y las amenazas” de Washington. Pezeshkian habló durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en Bishkek, la capital de Kirguistán.

Según el sitio oficial de la presidencia iraní, Pezeshkian afirmó que, si Estados Unidos regresa al acuerdo orientado a poner fin a meses de hostilidades, Irán “tomará de inmediato una acción recíproca”. Ese pacto, pensado para sentar las bases de negociaciones de paz definitivas, había colapsado luego de que ambas partes se acusaran mutuamente de violar sus términos. Pezeshkian advirtió este martes que un regreso de Estados Unidos a “una política de presión y amenazas podría descarrilar el camino de la diplomacia”.

PUBLICIDAD

El encuentro se dio un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump —que advirtió a Moscú y Beijing contra armar a Teherán—, amenazara con golpear a Irán “con fuerza”, luego de que ambos países volvieran a intercambiar disparos por primera vez en semanas. Irán mantiene cerrado el estratégico estrecho de Ormuz, aunque aseguró que retomará sus compromisos bajo el acuerdo de junio —que incluía la reapertura de esa vía— si Estados Unidos hace lo mismo.