Revelaron la fecha del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: los detalles de la fiesta

Pepe Ochoa contó en LAM detalles de la boda de la cantante con el conductor de Gelatina (Video: LAM/ América TV)

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En medio de las expectivas sobre el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, Pepe Ochoa aseguró que la boda de será el 30 de octubre. La información la dio en LAM (América TV), y quedó reforzada por las imágenes que la cantante compartió de su despedida de soltera en Río de Janeiro el último fin de semana.

La definición sobre cuándo sería el casamiento llegó al aire del ciclo conducido por Ángel de Brito. Allí, Pepe Ochoa afirmó: “Lali Espósito se casa el 30 de octubre con Pedro Rosemblat. Es ya”.

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A partir de ese dato, el panelista agregó precisiones sobre el tipo de celebración que tendría la pareja. Según contó, se trataría de una ceremonia con perfil reservado, aunque con una convocatoria numerosa para los parámetros habituales y con platos descontracturados, bien argentinos y muy de casa.

Pepe Ochoa aseguró en LAM que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casarán el 30 de octubre

“La ceremonia va a ser íntima, me hablaron de entre 150 y 200 personas. Va a ser chiquita para lo que es Lali”, señaló el panelista. “Será a todo trapo. Contrataron al catering Eat, que es uno de los mejores de Argentina. La semana pasada estuvieron ahí, tuvieron una reunión y ya cerraron todo”.

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También indicó que la propuesta gastronómica apuntaría a platos simples. “No va a haber nada elaborado a nivel de platos, sino que quieren que sean cosas simples y bien ‘argentas’. Para la picada, en la recepción, va a haber un asado y la idea es que los platos principales sean cosas como milanesas con puré”, detalló.

En ese intercambio, Ángel de Brito relativizó la idea de una boda chica y opinó: “200 personas es un casamiento grande”. Luego añadió que, por la cantidad de vínculos de ambos, la lista podría haber sido todavía mayor.

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Entre 150 y 200 invitados, catering definido y una fecha señalada, así sería la boda de Lali según Pepe Ochoa

Mientras en televisión se conocían esos detalles, Lali Espósito compartió este fin de semana en Instagram las imágenes de la despedida de soltera que celebró el fin de semana pasado en Brasil. La escapada reunió a un grupo reducido de amigas, entre ellas Mery del Cerro, Cande Vetrano, Sol Jaite, Morena Fernández Quinteros y Justina Bustos.

La publicación estuvo acompañada por una frase que condensó el tono del viaje: “Celebro a mis amigas / Celebro el amor / Celebrar nos sale re bien”. En las fotos se vieron postales de la estadía en Río de Janeiro, con recorridas por Ipanema y Leblon, cenas, playa y salidas nocturnas.

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Uno de los tramos más comentados del álbum fue la salida nocturna del grupo. Lali apareció de blanco, con máscara de conejo, mientras sus amigas vistieron de negro con el mismo accesorio. Después de una cena, la celebración siguió en un boliche.

El viaje de Lali a Río de Janeiro quedó vinculado a la cuenta regresiva hacia su casamiento con Pedro Rosemblat

En medio de esa secuencia, la cantante posó con una máscara con la cara de Pedro Rosemblat, un detalle que concentró buena parte de la atención en redes sociales. También se vieron lentes con la inscripción “Bride” y otros elementos asociados a la temática prebodas.

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Durante una de las salidas diurnas, el grupo usó remeras personalizadas con imágenes de parejas conocidas. En el caso de Lali Espósito, la estampa elegida fue una foto de Carola Reyna y Boy Olmi, una referencia que fue leída como un guiño a una relación consolidada.

La despedida dejó además postales de comidas, playa, room service y recuerdos de la noche con frases vinculadas al casamiento. Hasta ahora, ni Lali Espósito ni Pedro Rosemblat confirmaron de manera pública la fecha ni el lugar de la ceremonia, aunque la versión difundida por Pepe Ochoa ubicó el evento en el 30 de octubre.

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