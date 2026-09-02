El presidente de la FIA, con Infobae: “Estoy empujando para que Argentina organice la Fórmula 1”

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se refirió a la chance de F1 en Argentina

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En un conocido hotel de Recoleta, el mismo donde se hospedaron los Rolling Stones, Guns N’ Roses y Michael Jackson, se lleva a cabo el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que tiene como invitado ilustre a su presidente, Mohammed Ben Sulayem. El evento que comenzó el lunes y terminará el miércoles reúne a todos los presidentes de los clubes del continente y también a los responsables regionales a nivel mundial. En el medio, el máximo responsable del automovilismo se prestó a una conferencia de prensa en la que habló de todo e incluso, cuando el moderador quiso cortar la reunión, el emiratí enfatizó que tenía más tiempo para poder dialogar con los medios.

La FIA es el ente rector de las carreras de autos a nivel mundial. Sus comisarios deportivos y técnicos rigen los eventos. También la entidad es responsable de homologar a un circuito para que esté en condiciones de albergar una fecha internacional. Es como la FIFA del automovilismo. Sin embargo, a diferencia de la redonda, en el deporte motor existen los promotores, que tienen los derechos comerciales de las categorías. Por ejemplo, para poder tener una fecha de Fórmula 1, una sede debe negociar con Formula One Management (FOM), que es la compañía que es dueña de la Máxima. Sin embargo, el apoyo institucional de la FIA puede allanar el camino y el aspecto político le otorga a nuestro país una buena posición debido a las buenas relaciones del Automóvil Club Argentino (ACA, el AFA del automovilismo nacional) con la entidad madre. Su presidente, César Carman (tercera generación a cargo), tiene un gran vínculo con Ben Sulayem, un ex piloto de rally de 64 años.

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La historia, la tradición y la pasión argentina por el deporte motor son conocidas en todo el mundo, desde la época de Juan Manuel Fangio con sus cinco títulos mundiales de F1, hasta hoy con Franco Colapinto, quien genera un fenómeno a su alrededor con los hinchas que lo siguen en cada carrera de F1. La llama se volvió a encender con el piloto de Alpine y las 600.000 personas que lo acompañaron en su exhibición en Palermo fueron una de las claves para soñar con recuperar a la F1, ausente en nuestro país desde el 12 de abril de 1998, aquel domingo en el que Michael Schumacher ganó con una Ferrari en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez, el mismo que hoy vive su reforma estructural más grande de sus 74 años de historia. Esa mega obra de 150 millones de dólares, a cargo del Gobierno porteño, es vital para poder cumplir el sueño de tener otra vez a la Máxima.

La demolición de la tribuna de la horquilla en el Autódromo de Buenos Aires

Ese fue el tema que acaparó la mayoría de las preguntas hacia Ben Sulayem, quien reveló que cinco minutos antes de sentarse frente a la prensa había hablado por teléfono con el CEO de FOM, Stefano Domenicali. De mantenerse el calendario actual de 24 fechas, Argentina no tendría una chance concreta hasta 2029, debido a que recién en 2028 se terminarán los contratos de Portugal (volverá en 2027), Singapur y México. El resto de las sedes tienen vínculos a largo plazo y algunos por décadas. La carta para que nuestro país pueda ingresar es que se mantenga el panorama de conflicto en Medio Oriente, que obligó a la cancelación de la carrera en Arabia Saudita, el cambio de sede de Bahréin al circuito de Sepang, en Malasia y las dudas sobre Qatar y Abu Dhabi, cuyas fechas suenan para ser reemplazadas por escenarios europeos como el propio Portimao en Portugal e Imola, en Italia.

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Este medio le preguntó al presidente de la FIA si Argentina podía ser prioridad en caso de que se dé un lugar para el año próximo y respondió que “hay requerimientos de otros países. No pensemos en que Argentina sea el que reemplaza a otro país si ocurre algo en Medio Oriente. Argentina se merece poder organizar este evento cien por ciento por mérito propio. No porque otro no lo pudo hacer. Argentina merece tener este evento de manera sólida, sustentable y a largo plazo. Lo mismo pasó con el fútbol. Cuando no se confiaba en el equipo argentino y se decía ‘bueno, si otro pierde, entonces Argentina puede ganar”. Fue tajante para ratificar el apoyo a nuestro país: “Estoy empujando para que Argentina pueda organizar este evento (F1) de principio a fin y que no sea solamente temporalmente”.

Destacó las obras que se están haciendo en el autódromo porteño pues “estuve viendo el circuito para Fórmula 1. Se ve que se están haciendo inversiones importantes. El año que viene van a tener el Gran Premio de MotoGP y el diseño lo hizo Hermann Tilke, quien es un diseñador reconocido y esto envía un mensaje importante para la FIA en cuanto que se lo están tomando en serio. Hay que tener en cuenta que esto es un plan de negocios que lleva tiempo de desarrollo, es a cinco años. Quiero decirles que estoy con ustedes y se los digo en serio. Pero esto es un plan internacional tanto para el Campeonato Mundial de Rally como para la Fórmula 1”.

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Aunque siendo lo más concreto posible, Ben Sulayem aclaró que “2029 o 2030 es más realista. Obviamente, tiene que estar el circuito listo, pero tampoco podemos recibir cualquier cosa. La idea es desarrollar el evento. En definitiva, con la solicitud de que se presente a través del promotor local, que tiene que ser clara, que tiene que ser adecuada, realista y tiene que agregar valor para los campeonatos”. De momento, anticipó que el calendario 2027 de la F1 se “aprobará en octubre”. En los últimos tres años se anunció entre junio y agosto.

Ben Sulayem, junto al recordado Carlos Saúl Menen Jr. en una de las ediciones del Rally de Argentina a principios de los años '90 (@mohammed.ben.sulayem)

Respecto al Mundial de Rally, planteó que puede volver antes que la F1: “Tienen nuestro apoyo y han esperado el momento adecuado. Por eso trajimos al promotor del Campeonato Mundial de Rally (Eric Boullier, de Cosmobilis) para que vea y entienda con sus propios ojos”. Argentina es una sede histórica del certamen ecuménico de los derrapes, presente en el calendario entre 1980 y 2019. Córdoba es el epicentro de estas carreras y la provincia trabaja para recuperar la fecha al punto que el gobernador Martín Llaryora se reunió con Ben Sulayem. A su vez, el Secretario de Deportes de Córdoba, Agustín Calleri, y el jefe de gabinete, Manuel Calvo, se juntaron en este martes con Boullier. “Yo soy muy optimista en que va a haber nuevamente un evento del Campeonato Mundial de Rally en Córdoba, que es lo que se merece. Estamos bien encaminados”, subrayó el emiratí, que supo correr en Argentina en las fechas mundialistas de 1991 y 1993 donde resultó séptimo y sexto.

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En cuanto al Campeonato Mundial de Endurance (WEC), que tiene presencia argentina con José María “Pechito” López en la clase LMGT3 y donde hasta el año pasado Nicolás Varrone compitió en la divisional mayor, la Hypercar, explicó que “una vez que ustedes tengan el circuito y esté listo tanto para el MotoGP y otras actividades, me encantaría que me sorprendan y que el WEC venga a la Argentina. Pronto vamos a firmar el contrato con el promotor y le voy a tirar esa idea”.

Mucho se habló de la labor de los comisarios deportivos a partir de las sanciones que recibió Colapinto este año en la F1, en especial en la última fecha en Países Bajos. Acerca de la posibilidad de incorporar comisarios sudamericanos en las carreras de F1, reveló que “se está haciendo una capacitación y entrenamiento y pedimos nombres para futuros comisarios. La idea es entrenarlos y también hay mucha rotación. Es un tema en el que me voy a meter. Al mismo tiempo les digo que hay otras partes del mundo, Gran Bretaña, por ejemplo, donde me dicen lo mismo, que están en contra de los pilotos de Gran Bretaña. Obviamente que pueden ser duros, pero tienen que ser justos. La misión de la FIA es la equidad en el tratamiento para todos. Pero les voy a hacer una llamada”.

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Mohammed Ben Sulayem y el presidente del ACA, César Carman

Un tema en el que Ben Sulayem insiste mucho es la vuelta de los motores V8 a la F1 en lugar de los híbridos (a combustión y eléctrico) que están desde 2014. “Está madurando esto y pronto se viene este nuevo motor y hemos consultado a los pilotos y el V8 es más económico, más sencillo, más confiable y más liviano. Estos son los objetivos que buscamos a nivel de sostenibilidad de negocio, que sea menos costoso para el piloto y que para el espectador suene mejor”.

Nunca miró el reloj y su disponibilidad permitió seguir abarcando otros temas en el contacto con los medios. Uno muy importante fue el referido a los altos costos del automovilismo y las dificultades en los comienzos cuando -muchas veces- los sponsors de los chicos son la billetera de los padres. “Es costosa la Fórmula 4, pero tampoco es económico el karting, con lo cual no todos tienen 270 mil dólares para mantener un karting durante una temporada para su hijo o su hija. Entonces, se convierte en un deporte para gente rica”. Profundizó en el tema y adelantó un plan para abrir las posibilidades. “Estamos trabajando justamente en que el deporte sea más asequible y accesible. Por primera vez en 122 años estamos trabajando en un diseño propio de karting por parte de la FIA. Tener un único proveedor, con un motor propio y que la categoría junior no pase de los 2.500 a 4.000 dólares y que FIA sea la titular o quien tenga el diseño, los planos, pero que sea manufacturado, por ejemplo, en Argentina a través del ACA. Que no haya que importar estos vehículos. Y ese no solo es un plan, sino que les puedo asegurar que el lanzamiento de este proyecto se va a hacer en el marco de la Asamblea General nuestra en diciembre”.

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La reunión con el mandamás de la FIA se terminó debido a su agenda cargada de obligaciones en el marco del mencionado congreso. El hotel que supo recibir a grandes figuras del rock y el pop volvió a tener actividad vinculada a otro tipo de música, la de los motores. Hoy Argentina vuelve a tener el marco para recibir nuevamente a los grandes conciertos del automovilismo mundial.