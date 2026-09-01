‘The Expanse: Osiris Reborn’ muestra una infiltración que termina a los tiros

The Expanse: Osiris Reborn presenta su tráiler.

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Owlcat Games publicó a finales de agosto de 2026 un nuevo video de The Expanse: Osiris Reborn, centrado en una misión de infiltración de mitad de campaña que transcurre en Ganímedes. El plan fracasa, la tripulación queda rodeada por mercenarios y debe abrirse paso mientras escapa de un mutante difícil de matar. El RPG de acción y ciencia ficción tiene previsto su lanzamiento para el segundo trimestre de 2027, aunque todavía no cuenta con una fecha exacta.

Una infiltración que sale mal

La demostración recorre parte de Bug in the Anthill, una misión protagonizada por la capitana marciana y su hermana Jay. Ambas ingresan disfrazadas en una base enemiga secreta con la intención de evitar un enfrentamiento directo, pero la operación cambia rápidamente cuando son descubiertas y pierden el control de la situación.

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Las fuentes ofrecen descripciones diferentes sobre la identidad utilizada durante la infiltración. Una señala que la tripulación se hace pasar por integrantes de la rama Osiris, mientras que la presentación de la misión indica que las hermanas llevan disfraces de miembros de Protogen. En ambos casos, el objetivo inicial es atravesar la instalación sin alertar a los mercenarios que la custodian.

Durante los primeros minutos, el engaño funciona y las protagonistas consiguen avanzar. La situación se rompe poco después y obliga al grupo a improvisar una salida. A partir de ese momento, el sigilo deja lugar a un tiroteo dentro de la base, con enemigos distribuidos entre pasillos, coberturas y áreas que pueden sufrir daños durante el combate.

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Owlcat Games advierte que el video contiene spoilers de la misión. La secuencia pertenece a una parte intermedia de la campaña, por lo que muestra elementos narrativos y decisiones que algunos jugadores podrían preferir descubrir durante su propia partida.

Combate, destrucción y una criatura resistente

El avance enseña explosiones y entornos destructibles, una característica que permite alterar ciertos elementos del escenario durante los enfrentamientos. La tripulación utiliza armas de fuego para avanzar frente a los soldados de Protogen, mientras busca una ruta que le permita regresar con el resto del equipo.

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El mayor peligro no son los mercenarios. Una criatura desconocida aparece en la instalación y atraviesa a los soldados con facilidad. Los ataques convencionales parecen tener poco efecto sobre ella, por lo que la misión combina el combate directo con una persecución en la que sobrevivir resulta más importante que eliminar a todos los enemigos.

Esta presencia altera la distribución de amenazas dentro de la base. La criatura puede atacar a los combatientes que encuentra a su paso, lo que abre alternativas para el jugador en medio del caos. El video muestra que enfrentarse inmediatamente con el mutante no es la única respuesta disponible.

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The Expanse: Osiris Reborn ha sido comparado con Mass Effect por su estructura de RPG de acción espacial, sus compañeros y el peso asignado a las decisiones. Un RPG de acción combina progresión de personajes, habilidades y elecciones narrativas con combates controlados directamente por el jugador. El material de Ganímedes se concentra en esta última parte, aunque también deja ver cómo una decisión puede cambiar la resolución de la misión.

The Expanse: Osiris Reborn, de Owlcat Games.

La elección al final de la misión

Hacia el cierre de Bug in the Anthill, el jugador debe decidir qué hacer con el mutante. Es posible intentar enfrentarlo o evitar el combate y dejar que la criatura se convierta en un problema para otros personajes. La demostración no detalla todas las consecuencias de cada ruta, pero confirma que la secuencia no tiene una única resolución obligatoria.

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Owlcat Games ya había explicado que la selección del origen del protagonista es apenas la primera decisión de la campaña. Las elecciones posteriores pueden producir consecuencias a largo plazo, desbloquear habilidades e incluso habilitar un rol alternativo para un compañero. La situación en Ganímedes funciona como un ejemplo concreto de ese sistema: el jugador responde a un plan fallido y decide cuánto riesgo está dispuesto a asumir antes de escapar.

El estudio todavía no informó qué día llegará The Expanse: Osiris Reborn ni mostró todas las plataformas de lanzamiento en las fuentes disponibles. El juego puede añadirse a la lista de deseos de Steam, y su ventana oficial permanece fijada entre abril y junio de 2027.

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