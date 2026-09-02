Costa Rica

Costa Rica mantiene suspensión de clases en 15 centros educativos por problemas de acceso seguro tras fuertes lluvias

La cantidad de escuelas y colegios afectados disminuyó frente al reporte anterior, pero estudiantes de cuatro regiones educativas todavía no podrán regresar a las aulas este martes 1.° de setiembre.

Portón azul con un cartel que dice Clases Suspendidas, una bandera de Costa Rica y un edificio escolar al fondo.
El MEP confirmó que 15 centros educativos continuarán sin clases presenciales este martes 1.° de setiembre debido a problemas de acceso y seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que 15 centros educativos de Costa Rica mantendrán suspendidas las lecciones presenciales este martes 1.° de setiembre, debido a que persisten condiciones que impiden garantizar el acceso seguro de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La medida se mantiene en instituciones ubicadas dentro de las Direcciones Regionales de Educación de Guápiles, Sarapiquí, Zona Norte-Norte y San Carlos, según la actualización más reciente suministrada por el Ministerio.

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La actualización muestra una reducción en la cantidad de centros educativos afectados respecto de informes anteriores, conforme mejoran las condiciones en diferentes zonas del país y se recupera gradualmente la prestación presencial del servicio educativo.

De los 15 centros que continuarán sin clases presenciales, la mayor cantidad se encuentra en la Dirección Regional de Educación de Guápiles, donde siete instituciones permanecen afectadas.

En Sarapiquí, otras cuatro escuelas o colegios mantendrán la suspensión, mientras que en la Dirección Regional Zona Norte-Norte serán tres centros educativos.

Finalmente, en San Carlos, solo una institución continuará sin recibir estudiantes presencialmente.

En todos los casos, el MEP clasifica la afectación como “parcial”, debido a que la suspensión no comprende la totalidad de las instituciones que forman parte de cada Dirección Regional de Educación.

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Educación híbrida mientras continúe la suspensión

Aunque las instalaciones permanezcan cerradas para las actividades presenciales, el Ministerio indicó que el proceso educativo deberá continuar mediante mecanismos alternativos.

Los centros afectados tendrán que aplicar la Política de Educación Híbrida (PEHí) y activar los protocolos institucionales correspondientes para reducir el impacto de la interrupción presencial de las clases.

El objetivo es que los estudiantes puedan mantener continuidad en sus procesos de aprendizaje mientras las autoridades determinan si existen condiciones adecuadas para regresar a las instalaciones educativas.

La aplicación de la modalidad híbrida permite recurrir a distintas alternativas pedagógicas según los recursos disponibles en cada comunidad y las posibilidades de estudiantes y docentes.

La institución mantiene además vigilancia sobre las condiciones de infraestructura, caminos, accesos y entornos cercanos a los centros afectados.

Las evaluaciones son realizadas mediante las Direcciones Regionales de Educación y verificaciones directamente en campo, elementos que permiten establecer cuáles instituciones pueden reabrir sus puertas y cuáles deben continuar temporalmente bajo esquemas alternativos.

Collage de seis paneles con tres jóvenes mujeres y tres jóvenes hombres usando computadoras portátiles en interiores, algunos con auriculares.
Los centros afectados deberán aplicar la Política de Educación Híbrida (PEHí) mientras permanezca suspendida la presencialidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retorno dependerá de las condiciones de seguridad

El MEP explicó que la reapertura de cada centro educativo dependerá de que existan condiciones suficientes para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.

Esto significa que una institución podría encontrarse físicamente en buenas condiciones, pero mantener la suspensión si los accesos, caminos o zonas circundantes todavía representan un riesgo para estudiantes o trabajadores.

“Las lecciones presenciales se retomarán tan pronto existan condiciones seguras para estudiantes y personal”, señaló el Ministerio.

Las autoridades educativas indicaron además que el monitoreo continuará de manera permanente, por lo que la cifra de instituciones afectadas podría modificarse en los próximos reportes.

El Ministerio aseguró que cualquier cambio será comunicado mediante sus canales oficiales.

El Ministerio de Educación Pública aseguró que las clases presenciales se reanudarán únicamente cuando existan condiciones seguras para estudiantes y personal. (Imagen de cortesía)
El Ministerio de Educación Pública aseguró que las clases presenciales se reanudarán únicamente cuando existan condiciones seguras para estudiantes y personal. (Imagen de cortesía)

La reducción hasta 15 centros educativos muestra una recuperación progresiva respecto a los días anteriores, cuando un número mayor de instituciones había tenido que suspender actividades debido a las condiciones que afectaban distintas regiones del territorio nacional.

Sin embargo, las autoridades mantienen una política de regreso gradual y condicionada a criterios de seguridad.

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