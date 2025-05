Sabrina Rojas: su primera salida luego de confirmar la ruptura con Gabriel “Lechuga” Liñares

Sabrina Rojas reapareció en el teatro porteño tras semanas de silencio público, asistiendo a una función liderada por Martín Bossi

La actriz Sabrina Rojas volvió a mostrarse públicamente en un contexto festivo tras su reciente separación de Gabriel “Lechuga” Liñares, con quien había comenzado una relación hace apenas dos meses. La reaparición se dio en medio de la cartelera teatral porteña, en la obra más taquillera del año: “La cena de los tontos”, protagonizada por Martín Bossi, en el Teatro El Nacional de la Avenida Corrientes.

La velada marcó su regreso a un evento público tras semanas de silencio y la conectó con un pasado personal y profesional que la une directamente con esta exitosa comedia, ya que dos décadas atrás fue parte de una de sus versiones más recordadas.

La actriz ovacionó de pie a Martín Bossi en "La cena de los tontos" y compartió camarines recordando su pasado artístico con la obra

La función, que forma parte de una temporada récord para Bossi, reunió a más de mil espectadores en el corazón del circuito teatral porteño. Según AADET, el espectáculo se encuentra desde hace ocho semanas en el primer puesto en cantidad de espectadores y recaudaciones. El elenco lo completan Laurita Fernández, Mike Amigorena y Esteban Prol, bajo la producción de Román Vargas.

Ubicada en la fila 5, Rojas asistió a la función con entusiasmo visible. Durante la obra, rio a carcajadas ante los guiños y ocurrencias del comediante, quien demostró una vez más su oficio sobre las tablas. Al finalizar, aplaudió de pie junto al resto del público, que ovacionó al elenco. Desde el escenario, el protagonista le dedicó especialmente la función, gesto que fue recibido con una sonrisa emocionada por parte de la actriz.

Sabrina Rojas recibió una dedicatoria especial de Martín Bossi durante una función llena de ovaciones

Más tarde, acompañada por Vargas, Sabrina fue al camarín donde se produjo un cálido reencuentro con Bossi. Allí, ambos recordaron cuando ella interpretó el mismo título en el escenario junto a Guillermo Francella y Adrián Suar, en una versión que dejó huella a principios de los 2000. Esa experiencia actoral se convirtió en un punto de referencia en su carrera, y la comedia de Francis Veber mantiene su vigencia con esta nueva versión argentina que lidera la temporada.

“Martín Bossi brilla como nos tiene acostumbrados. Qué bestia sos, Martín”, escribió Rojas más tarde en sus redes sociales, destacando además el trabajo de Laurita Fernández: “Tan maravillosa, tan talentosa en todas sus versiones. Te admiro, Lau”, sumándose al coro de elogios por la puesta en escena.

La actriz aplaudió el talento de sus colegas y compartió elogios públicos para Bossi y Laurita Fernández en sus redes sociales

El espectáculo también recibió la visita de Fernando Dente, quien compartió elenco con Bossi en el musical “Kinky Boots”, otro de los grandes éxitos que lideró la taquilla durante tres años consecutivos. El vínculo entre ambos se mantiene vigente, y Fer aprovechó la noche para saludar y felicitar a su colega.

La aparición de Sabrina Rojas en el teatro se dio días después de que se confirmara su separación de Gabriel “Lechuga” Liñares. Según informó Pepe Ochoa en LAM (América TV), la actriz habría decidido poner fin a la relación por cuestiones vinculadas a los vínculos familiares que mantiene Liñares con su expareja, Flor Parise, con quien comparte un hijo.

Las tensiones familiares se revelan como la causa principal de la ruptura entre Sabrina Rojas y Gabriel Liñares (Video: LAM, América TV)

Ochoa explicó que, durante unas vacaciones en Punta Cana y Cartagena, Rojas empezó a sentirse incómoda con la presencia constante de la actual novia de Karina Jelinek, lo que derivó en tensiones con su pareja. “Flor estaba infumable. Ella estaba peor por la ex”, dijo el panelista.

Yanina Latorre, también presente en el estudio, aportó más detalles: “La crisis empezó porque Flor Parise, Lechuga y su hijo se llevan muy bien. Ella es muy metida en la relación, es tóxica”. Según su versión, hay una tradición en la familia de Liñares: una vez al año realiza un viaje con su hijo y su ex, como un ritual de convivencia familiar. “Se fueron de vacaciones una semana Lechuga, Flor y el hijo, porque una vez al año se van los tres para que el chico esté con los dos. No pasa nada entre ellos, y eso Sabrinita no lo entendió”, sostuvo Latorre, en relación a lo que habría sido el punto de quiebre de la relación.