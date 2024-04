La fiesta de cumpleaños del hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi: un toro temático, personajes de Disney una torta de los colores de CAVA

El hijo del periodista celebró sus 10 años con una fiesta tematizada (Video: Instagram)

El pasado 26 de abril tuvo lugar el décimo cumpleaños de Antonio, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi. Con gran alegría, el periodista y la madre del pequeño celebraron por lo alto el evento. No escatimaron en ningún detalle, por lo que el menor disfrutó de todos los lujos en su día tan especial.

“¡Feliz cumple Toñitooo! Yo soy vos y vos sos yo. 10 años es un pucho, sepamos que nos queda toda una vida por delante y con mucha felicidad. Te quiero hijo”, escribió el conductor en un posteo donde se lo ve sonriente junto al pequeño. Las felicitaciones no pararon de llegarle y una oleada de comentarios se hizo notar en la plataforma de Instagram. “Que siempre se te vea así de feliz junto a tu papá y mamá”, “Que pases un día hermoso”, “Hermoso, feliz e iluminado año, Antonito”, “Feliz vida a los tres”, “Feliz vida, Antonio”, fueron algunos de los mensajes que los usuarios le hicieron llegar al pequeño en un nuevo aniversario de su nacimiento.

Pero el festejo no terminó ahí, ya que el presidente de APTRA decidió organizarle una fiesta de cumpleaños en un salón de fiesta. Con la temática del Club Atlético Victoriano Arenas, conocido por sus siglas CAVA, y la presencia de conocidos personajes de Disney, el menor sopló las velitas de su torta junto a sus progenitores. Entusiasmado por el evento, el periodista se encargó de compartir todos los detalles al ciberespacio, donde revolucionó las redes por la original idea.

El periodista celebró los 10 años de su hijo (Instagram)

También contó con varias actividades recreativas, entre las cuales se destacaron un enorme pelotero para los invitados más chicos, que rondaban la edad del agasajado, y un toro mecánico destinado a los adultos presentes en el festejo. Ambos juegos fueron muy solicitados por los presentes, a quienes se les vio probándolos con una gran sonrisa ante el lente de la cámara. En cuanto a la comida, el propio Ventura se encargó de llevar un menú variado que disfrutó más de uno durante la velada, sin contar la torta de tres piso decorada con el escudo y los colores del equipo que juega en la Primera C.

Cabe mencionar que la figura televisiva y Liuzzi son bastante apegados al pequeño, quien tiene una salud bastante delicada. A mediados del año pasado, el menor debió ser internado por un cuadro de neumonía y dengue, el cual preocupó a su círculo cercano. “Era una pérdida permanente de plaquetas, que lo produce esa enfermedad”, señaló Luis en ese momento difícil a Teleshow.

Con los colores de su equipo de fútbol favorito, el menor fue agasajado en una velada con sus amigos y seres queridos (Instagram)

Por otra parte, Antonio padece un severo problema neurológico, cuyos detalles fueron compartidos por el propio periodista en una entrevista con Florencia Peña en el ciclo que tenía en América TV. De acuerdo con Ventura, su diagnóstico lo llevó a reinventarse y descubrir “un mundo como el de la neurología, que tiene importancia y una relevancia de la que no tenemos noción”. En esa misma línea, se explayó y contó: “La nuestra es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente”.

En ese mismo diálogo con la conductora, Luis aseguró que “hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa, muchas veces. Y no le puedo estar explicando a todo el mundo cuál es mi relación con él”. Al reflexionar sobre su rol como progenitor y lo diferente que ha sido la crianza de cada uno de ellos, confesó: “A mis tres hijos los quiero, es lo que me pasa, me la banco y que venga la vida”.