Luis Ventura habló de la salud de su hijo de 8 años: “Todavía no habla, tiene que ser estimulado”

Luis Ventura habló de la salud de su hijo de 8 años (Video: América)

Este lunes, Luis Ventura le dio una entrevista íntima a Florencia Peña en La Puta Ama (América TV) y habló de cómo está la salud de Antonito, su hijo de 8 años el cual concibió en una relación fugaz con Fabiana Liuzzi.

Por el hecho de haber nacido de manera prematura, el cerebro del niño genera mucha electricidad y, al producir una alta actividad neurológica, su órgano entra en crisis, llegando a sufrir una hiperkinesia que lo acelera al punto tal en que puede llegar a auto lesionarse. “Hay momentos que son difíciles”, dijo Ventura.

“Con mis hijos tengo una gran relación. Son mis padres”, dijo Luis cuando Florencia le preguntó cómo se llevaba con todos ellos, incluyendo a Nahuel y Facundo. “En realidad, soy como el abuelo de mi hijo”, precisó en cuanto a su vínculo con Antonio.

“Me tuve que reinventar. Descubrí un mundo como el de la neurología, que tiene una importancia y una relevancia de la que no tenemos noción”, agregó en cuanto a la condición de Antonio. Y ahondó al respecto. “La nuestra es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente”, contó.

Luis Ventura

“Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa, muchas veces. Y no le puedo estar explicando a todo el mundo cual es mi relación con él. A mis tres hijos los quiero, es lo que me pasa, me la banco y que venga la vida”, aclaró Ventura.

“¿Tus otros hijos lo conocen a Antonio?”, le preguntó Peña. “Sí, no tienen un trato o una interacción. La vida se encargará de acomodar las cosas. O no. A lo mejor, tiene que ser así la relación, y bueno... Lo que aprendí con todo esto es que cuánta gente hay matándose por un mango, por un escalón más arriba y no tienen noción, aquellos que están sanos, de la riqueza que tienen en sus vidas con la salud”, reflexionó el periodista.

Asimismo, recordó parte de su origen familiar, en el que se encontró con distintas adversidades. “Yo he tenido situaciones catastróficas a nivel de salud y de acompañar la agonía, el dolor, la tristeza y la muerte. Es algo tremendo. Y siendo muy chiquito ya viví y estuve de frente a esas realidades. Tuve que acompañar las vidas de tíos que se estaban yendo y estaban solos, porque eran solterones o viudos. Acompañar esa situación para un chico era difícil porque no se permitía la lágrima. La lágrima me la empecé a permitir con mis hijos”, analizó.

Luis Ventura habló con Florencia Peña de la salud de Antonito, su hijo de 8 años

“Ahora lloro, me cago si la gente se ríe o no se ríe. No me importa, tampoco. Por mí que se rían”, cerró Ventura.

En 2019, Ventura había contado que había comenzado a tratar a Antonito con cannabis medicinal, a fines de mejorar su calidad de vida. Ocurrió cuando trabajaba en el programa Involucrados (El Nueve) y recibió la visita de la actriz Valentina Bassi, militante para que se apruebe la ley que autorice y reglamente su uso en este tipo de casos. “Yo soy uno de los beneficiarios de tu discurso porque a partir de tu discurso yo tuve acceso a algo que tenía negado adentro mío que era el cannabis. Y hoy por tu discurso lo está utilizando mi hijo”, dijo Luis en aquella ocasión.

SEGUIR LEYENDO: