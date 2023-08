Thiago Medina cerró su verdulería: “Los que atendían estaban todo el día fumando y tomando”

Thiago Medina cerró la verdulería que había puesto con lo ganado en Gran Hermano

Luego de salir de la casa de Gran Hermano (Telefe), Thiago Medina decidió invertir el dinero que le dejó su paso por el reality show y apostó por la apertura de una verdulería en su González Catán natal. El muchacho de 20 años, que está esperando gemelos junto a su novia Daniela Celis, contó que a cuatro meses de la apertura del local debió cerrarlo debido a diferencias con sus empleados.

Este lunes, al aire de A la Barbarossa (Telefe), al ser consultado sobre la verdulería, Thiago dijo: “La cerré porque no podía ir mucho con todos los problemas que tenía”. Y luego amplió acerca de los problemas que tuvo con quienes la atendían. “Yo tenía una cuenta de Instagram de la verdulería, y me hablaban mucho por ahí y me decían que la gente que dejaba estaba todo el día haciendo boludeando, tomando, fumando... Entonces, para no quedar mal, cerré”, dijo.

Georgina Barbarossa, conductora del programa, le sugirió que tenía que poner gente responsable a atender el negocio. “Sí, la cerré, pero estamos pensando en otra cosa”, dijo Medina y, a su lado, Daniela contó que su novio tiene ganas de lanzar su marca de ropa.

Los nombres que Daniela Celis y Thiago Medina le pondrán a sus hijos

“Quiero hacer algo con lo que me sienta identificado. Mucha gente me manda mensajes cuando uso una remera o un pantalón. Y si van y compran en otro lado, ¿por qué no hago mi propia marca? Estamos viendo todo con Dani para hacerlo”, dijo con una sonrisa.

Daniela y Thiago se conocieron en la casa de Gran Hermano y luego de su salida del programa, continuaron la relación amorosa. Ahora están pasando por un momento muy especial en sus vidas, luego de que la semana pasada ella anunciara que está embarazada de gemelos.

También en A la Barbarossa, la pareja expresó su felicidad por la llegada de sus hijos y revelaron los nombres que les gustaría ponerles a sus bebés, aunque todavía no saben el sexo. “Tenemos una lista de nombres, de hombres y de mujeres. Es difícil conseguir uno y tenemos que conseguir dos”, aseguró Pestañela, muy emocionada. “De nenes tenemos anotado Ivo y Teo. De nenas también tenemos anotados. Thiago está enamorado del nombre Roma. Yo le dije que me gusta, pero que sentía que estaba quemado. Pero está en la lista”, agregó.

Por su parte, Thiago señaló: “Sí, a mí me encanta Roma y Laila”. Además, Daniela manifestó: “También me gusta Gema, Amelie y Aimé. Nos gustan nombres cortitos”. Seguramente, en los próximos meses la pareja podrá decidir qué nombres llevarán los gemelos.

Daniela Celis y Thiago Medina subieron un video con un bebé

El último fin de semana y a través de su cuenta de Instagram, Celis compartió un video divertido en el que desafió a Medina a practicar ponerle un pañal y vestir a un bebé de juguete. “Experimentando cómo ser padres y ahora llegó el turno de vestirlo y cambiar el pañal. ¿Cómo te ves? Te ves. Tu momento. ¿Sabes cómo se pone el pañal? Mostrale a la gente”, comienza diciendo la exhermanita.

En la historia siguiente, Thiago explica el paso a paso sobre cómo colocar la tira desechable sobre el infante. “¿Nos sorprendió a todos? ¿O solo a mí?”, se preguntó Celis, visiblemente asombrada por las capacidades del joven. En la última story, la pareja se muestra sonriente con el resultado final: un muñeco completamente vestido, con pañal incluido. “Vamos bien. Después le ponemos el babero de verdad. ¿Estás ansioso?”, apuntó la modelo. “Un poco”, respondió él.

