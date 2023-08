Habló Fady, la mamá de Mariano Caprarola: “Dios dispuso esto para evitar que yo me vaya antes que él”

Fady y Mariano Caprarola

A los 49 años, Mariano Caprarola murió el 17 de agosto en el Centro Medicus Azcuénaga. El vestuarista se sometió a una cirugía para extirpar unos cálculos renales. Durante la intervención, se descompensó y no pudieron reanimarlo. El productor de moda murió de un shock hemorrágico que desencadenó un paro cardiorrespiratorio.

Fany, la mamá del panelista de La Jaula de la Moda de 92 años, está pasando por un doloroso momento y cuenta con el apoyo de sus familiares y amigos. “Tengo 8 nietos y 4 bisnietos. Van a venir seguido a comer asado para estar juntos y acompañarnos. Eso vamos a lograr: tener a la familia reunida”, contó sobre el duelo que está atravesando.

Fady y Mariano Caprarola

Además, la señora explicó que conserva las cenizas de su hijo en una urna en su casa, en un altar donde hay tres estatuillas de vírgenes a las que él siempre les hablaba y rezaba. Además, reveló que ellos tenían una relación muy cercana, ya que Caprarola la llamaba por teléfono todos los días y se veían bastante seguido.

“La preocupación de Mariano era que yo no dejara de atenderme. Él siempre me preguntaba cómo estaba y si me dolía algo. Estaba muy pendiente de mí y de mi salud. Tenía una desesperación por tener una mamá de tantos años y pensar que me podía pasar algo”, aseguró Fady en una entrevista con Gente.

“En una de mis casas teníamos cámaras, entonces él espiaba si yo ya me había acostado o qué estaba haciendo. Creo que Dios dispuso esto para evitar que yo me vaya antes que él y que Mariano no sufriera mucho. Él me decía: ‘El día que no estés, me voy atrás tuyo’. Me hacía mal, pero me lo decía siempre”, agregó con tristeza.

Fady, la mamá de Mariano Caprarola

El pasado 12 de agosto, Mariano celebró su último cumpleaños y la llevó a almorzar a una parrilla. Por la noche, cenaron en un restaurante con amigos sin imaginar que sería una despedida. “La última cena con Mariano fue muy linda. Los motivos son sencillos: él es fanático de los animales y en la mesa de al lado había una pareja con un perro bulldog inglés. Mi hijo se tiró al piso y jugaba como si fuera su mascota. Lo pasamos bárbaro”, recordó.

Fany también se refirió al estado de salud de su hijo que tenía complicaciones como consecuencia de algunas cirugías estéticas que le había practicado el médico Aníbal Lotocki. “El quería solucionar los problemas de salud que tenía por lo que le había hecho este señor... También estaba muy preocupado por Silvina Luna. Él la quería mucho y le afectaba un montón la situación de ella. Él sufría muchas molestias físicas, pero Mariano jamás quiso tomar acciones legales”, explicó.

Por último, recordó que se divertían mucho cuando iban al teatro a disfrutar de un buen espectáculo: “La última que vimos juntos fue Tootsie, con Nico Vázquez. Fue muy buena obra. Semanas atrás habíamos ido a ver Matilda, el musical. También íbamos mucho a cenar al local de un amigo de él que hace sushi. Él siempre me decía: ‘Mamá, quiero que salgamos. No quiero que estés siempre metida adentro de la casa’. Él me insistía mucho en eso”.

Seguir leyendo: