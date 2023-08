Ganó por segunda vez en Los 8 escalones y en lugar de festejar le hizo un queja en vivo a Guido Kaczka

La queja de un participante de Los 8 escalones (El Trece)

Ganar en Los 8 escalones de los 3 millones (El Trece) es sin duda un desafío que requiere no solo conocimiento, sino también una buena dosis de fortuna. Para alcanzar el premio principal, los participantes deben responder una serie extensa de preguntas y confiar en que la suerte esté de su lado en ese momento crucial. Aquellos afortunados que logran obtener el premio más codiciado tienen la posibilidad de regresar al programa al día siguiente con el objetivo de duplicar la cantidad ganada.

A lo largo de la historia del programa, fueron varios los que consiguieron tal hazaña, aunque teniendo en cuenta que el monto asignado fue creciendo a lo largo del ciclo, el total recaudado fue variando y en este momento se puede observar a millonarios con sumas cada vez más abultadas.

La noche de este lunes, por caso, se producirá el regreso de uno de esos afortunados, Diego, quien se desempeña profesionalmente en el departamento de sistemas de una entidad bancaria y ya logró hacerse con un premio de $6.000.000. Sin embargo, durante su últma celebración, sorprendió a todos con un reclamo inesperado dirigido al conductor.

La primera vez que Diego participó en el programa fue el jueves, donde enfrentó en la ronda final a Martín. En ese momento demostró su destreza y conocimiento, superando a su oponente y llevándose el premio mayor. Guido Kaczka, curioso, quiso saber qué opinarían los colegas del banco sobre su participación. La respuesta tomó por sorpresa al conductor, al confesar que no le había informado a sus compañeros sobre su aparición en el programa por temor a hacer el ridículo: “No saben nada. Tenía miedo de pasar papelones, así que no les dije”. A pesar de esa victoria, Diego admitió que aún sentía nerviosismo.

Al día siguiente, durante su regreso al programa, Kaczka hizo un comentario relacionado con el trabajo de Diego en el banco, imaginando que éste estaría rodeado de dinero todo el tiempo: “El hombre que está en el banco y solo ve pesos y dólares, debe haber un montón ahí en el banco, todo el día se ve el dinero ir y venir”. Aunque nuevamente recibió una contestación que no esperaba, ya que el participante se ocupó en aclarar que, al trabajar en el área de sistemas, su experiencia diaria no se asemejaba a lo que muchos podrían suponer.

La pregunta que definió al último ganador de Los 8 escalones (El Trece)

En su segunda participación, Diego nuevamente llegó a la final, aunque no pudo ocultar su nerviosismo, confesando que sufría de transpiración excesiva en las manos, especialmente en situaciones de presión: “No puedo con mi transpiración de manos. Toda la vida las transpiré, pero hacía mucho que no lo hacía. Si estoy tranquilo no pasa nada, pero si no, me traspiran un montón. En entrevistas laborales chorreo”, se sinceró ante Carmen Barbieri.

La ronda final presentó desafíos para ambos concursantes, ya que a la pregunta final, la número 10 llegaron con apenas dos respuestas correctas Delfina y una mínima diferencia para Diego, con una más. Formulada por Andy Freire, la consulta rezaba: “¿Cuál de estos términos refiere a un descubrimiento alcanzado de manera casual o accidental?”, y cuyas opciones eran “Borborigmo, resiliencia, albaricoque o serendipia”.

Pese a ambos contestar de manera incorrecta, por esa mínima diferencia el hombre se llevó nuevamente el premio, por lo que ahora cuenta con $6.000.000. En medio de la felicidad, una lluvia de papelitos y el aplauso de todos, ya con el cheque en mano, expresó su incredulidad y realizó una autocrítica sobre los errores cometidos durante el juego. “No lo puedo creer, aparte con muchos errores en esta final”, expresó ante el conductor.

Kaczka, por su parte, elogió su desempeño, detallándole que “hoy fue un muy buen recorrido en los escalones”, aunque el participante lejos de quedarse callado aclaró: “Sí, pero estuvieron difíciles éstas, eh”, comentó Diego. “¿Es una queja?”, continuó el conductor sin hacerse el desentendido. A lo que el participante contestó en forma afirmativa, y allí fue cuando Guido le aclaró que lo le diría nada porque debido a su profesión son varias las quejas que debe recibir. Finalmente, Diego aceptó la invitación para regresar este lunes y competir por un premio aún mayor de $9.000.000.

