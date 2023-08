Nazarena Vélez se mostró sin maquillaje y en ropa interior promoviendo la belleza natural: “Presumiendo mis rollos”

Nazarena Vélez al natural, sin maquillaje y en ropa interior

Nazarena Vélez suele compartir con sus seguidores de las redes sociales imágenes de su vida personal y laboral. En esta oportunidad, la actriz sorprendió a todo al publicar unas selfies que se sacó al natural, con ropa interior, acompañada por su mascota.

“Presumiendo mis rollos, mi hija perruna y mis conjuntos. La comodidad hecha ropa interior”, escribió la panelista de LAM (América) en Instagram. Rápidamente, la publicación se llenó de likes y su hija Barbie Vélez le dejó un tierno mensaje: “Hermosa”. Mientras que su pareja, Santiago Caamaño, también señaló: “Hermosa, te amo”.

Nazarena Vélez

En julio pasado, Nazarena había celebrado haber cumplido un mes de entrenamiento para cuidar su salud tanto física como mental. En Instagram, la mediática compartió imágenes de su rutina fitness, súper orgullosa de haber logrado ir al gimnasio. “Hoy cumplo 1 mes. Sumando hábitos saludables y haciendo lo que mucho no me gusta pero me hace bien. Me felicito. No se nota pero se siente. ¿Qué haces por vos?”, escribió.

Nazarena Vélez

De esta manera, Vélez aprovechó para dejar un mensaje positivo en sus redes sociales sobre la importancia de entrenar de manera regular para obtener múltiples beneficios para su cuerpo y mente. Los médicos recomiendan realizar cualquier tipo de ejercicio ya que libera endorfinas, neurotransmisores que generan sensaciones de bienestar y reducen el estrés.

Como suele ocurrir con muchas mujeres, la panelista ha tenido algunos problemas de salud por querer seguir los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Por ejemplo, cuando ella daba sus primeros pasos en el modelaje, llegó a tomar anfetaminas para adelgazar.

En una entrevista con Teleshow, había hablado sobre la adicción a estas pastillas: “La cagué mucho con las anfetaminas. La cocaína siempre me dio mucho miedo, mucha oscuridad. El faso no me genera nada. Las anfetaminas se apoderaron de mí durante 10 años. Siempre tuve una guerra con mi cuerpo: me odiaba, me veía gorda, no me gustaba, me veía celulítica. A los 19 años fui mamá y me empezaron a salir estrías. Siempre tuve mambo. Recién me pude reconciliar después de la muerte de Fabián.”

Poco a poco, fue dejando esos rollos en su cabeza y empezó un proceso de aceptarse y quererse tal cual es. Incluso publicó fotos en sus redes sin retoques para mostrar su verdadero cuerpo “Yo siempre fui muy enroscada mentalmente con respecto a mi cuerpo, pero demasiado al nivel de intoxicarme. No me maté de casualidad, porque Dios no quiso”, aseguró Nazarena a este medio en otra entrevista más reciente.

Durante años, Nazarena luchó por ser flaca y estilizada, quizás porque durante su infancia recibió una educación en la que le enseñaron que ser gorda estaba mal. “De chiquita era gordita y vivía bullying en el colegio, la pasé mal. Con 14 años empecé a tomar laxantes para estar más flaca, para pertenecer y dejar de ser gorda... Hoy estoy mucho más liberada de eso, no del todo, pero muchísimo más liberada”, reflexionó la productora.

Por último, la actriz explicó que no fue fácil hacer ese cambio de mentalidad, ya que ella vivió durante muchos años de su cuerpo: “Tomarte una cerveza y que te salga panza es todo un tema porque perdés trabajo. Yo trabajé de linda o haciéndome la linda, al menos los últimos años. Gracias a Dios que entré a trabajar en la producción, porque sino sería una angustia. Tengo un montón de amigas que luchan por ser jóvenes y lindas”.

Seguir leyendo: