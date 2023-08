Daniela Celis y Thiago Medina le cambiaron el pañal a un muñeco para practicar su futura paternidad

Daniela Celis y Thiago Medina subieron un video con un bebé

El jueves pasado, Daniela Celis confirmó su embarazo, luego de que la noticia se haya filtrado aparentemente por parte del centro de salud donde se atendió. Y ahora junto al padre de sus hijos Thiago Medina, que ya no lo ocultan, comparten en sus redes sociales cómo se van preparando para la llegada de sus gemelos.

A través de su cuentas de Instagram, Daniela Celis compartió un video divertido en el que desafió a Thiago Medina a practicar ponerle un pañal y vestir a un bebé de juguete. “Experimentando cómo ser padres y ahora llegó el turno de vestirlo y cambiar el pañal. ¿Cómo te ves? Te ves. Tu momento. ¿Sabes cómo se pone el pañal? Mostrale a la gente”, comienza diciendo la exhermanita.

En la historia siguiente, Thiago explica el paso a paso sobre cómo colocar la tira desechable sobre el infante. “¿Nos sorprendió a todos? ¿O solo a mí?”, se preguntó Celis, visiblemente asombrada por las capacidades del joven. En la última story, la pareja se muestra sonriente con el resultado final: un muñeco completamente vestido, con pañal incluido. “Vamos bien. Después le ponemos el babero de verdad. ¿Estás ansioso?”, apuntó la modelo. “Un poco”, respondió él.

Fue al aire de Fuera de Joda, el programa en el que trabaja junto a Nacho Castañares, Julieta Poggio y Lucila La Tora Villar, donde apenas horas antes quiso hablar del tema y despejar algunas dudas al respecto.

“Sí, voy a ser mamá”, dijo la joven conocida como Pestañela visiblemente emocionada frente al micrófono del programa. De inmediato, sus compañeros de reality se levantaron de sus asientos y corrieron a abrazarla, “Resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos. Y no van a ser mellizos como escuché mal filtrado por todos lados, van a ser gemelos, los dos igualitos”, relató emocionada.

Al escuchar las declaraciones de Celis, sorprendió que durante el anuncio lo haya hecho sola y sin Thiago Medina, el padre de sus futuros hijos a quién conocido dentro del reality hace unos meses. Aunque Daniela confirmó que “está todo medio tenso en el vínculo entre ambos”.

El silencio de Thiago generó hermetismo y hasta preocupación. Lo cierto es que la falta de declaraciones de él viene de la mano con todo lo que contó Pestañela ya que siempre habló en singular y en primera persona, como si fuera algo solo de ella y no de los dos.

A raíz de lo mencionado anteriormente y de que Daniela en sus declaraciones pidió explícitamente “no dar detalles ni hablar del padre de los gemelos”, Thiago tomó la posta y a través de su canal de Twitch, contó su verdad. “Nosotros estamos juntos como pareja, todo el día hablo con ella, siempre estoy pendiente”, aclaró Medina confirmando que siguen de novios.

“Me molesta que salgan a hablar boludeces, que salgan a decir cosas que nada que ver, o gente que saca no sé de dónde supuestas informaciones y siempre quieren hacer quedar mal a alguien”, insistió enojado por los rumores de que él no quiere hacerse cargo de sus hijos. Además, agregó: “¿Por qué no se fijan en la vida de ellos? Eso es lo que más me molesta, porque yo ahora tuve que salir a hablar porque me estaban hablando por todos lados, pero yo no quería salir a hablar porque yo me siento cómodo con Dani y porque yo estoy re contento con ella”.

Además, Thiago le explicó a Ariel Ansaldo, su amigo del reality que lo acompañó en esta transmisión. “Vi que todos querían que saliera a hablar, pero yo no me sentía cómodo todavía para hacerlo, yo quería hablar cuando a mí se me ocurriera hablar, cuando yo me sintiera cómodo y cuando yo quisiera. No tengo que salir a hablar porque todos están diciendo boludeces”.

