Santiago del Moro hizo un importante anuncio sobre el regreso de Gran Hermano

Santiago del Moro habló de Gran Hermano

El pasado 27 de marzo finalizó una nueva edición de Gran Hermano, esa que sorprendió por los niveles de audiencia y volvió a poner en un lugar destacado al reality de convivencia. Y cómo habrá sido, que desde ese momento ya se comenzó a hablar de una nueva temporada que se especulaba debía comenzar a fines de este año.

Ya para inicios de marzo, Santiago del Moro, conductor del ciclo, detallaba: “Para todos los que me preguntan, muy feliz en Telefe ya estamos trabajando en la nueva edición de GH. Se viene algo espectacular”. Sin embargo, las posibles fechas comenzaron a posponerse y los rumores que daban por tierra el inicio en 2023 comenzaron a hacerse más fuertes.

Por caso, Marina Calabró, en su intervención en el programa radial Lanata sin Filtro (Radio Mitre), compartió algunas especulaciones sobre la fecha de estreno. “Lo más temprano que podría debutar, según los optimistas, me dicen febrero. Yo creo que va a ser marzo, con Santiago del Moro a la cabeza”, señaló. Es por ello que desde LAM (América) decidieron ir a buscar la palabra del presentador del ciclo.

Las primeras palabras de Del Moro fueron sinceras y directas: “La verdad que todavía no tenemos fecha, en estos días se va a saber y en esta semana voy a poder confirmar cuando”. Sin embargo, se ocupó de aclarar: “Marzo nunca fue una posibilidad, febrero quizás si podría ser. Hubo una cuestión de las elecciones y ver qué pasa con el final de año. Se ha dicho de todo pero todavía no tengo la posta”.

También, desterró cualquier especulación sobre el hecho de que el contexto social en medio de las elecciones juegue un papel en ese sentido,ante lo que explicó: “No, pensá que este programa arrancó en 2001, imaginate lo que era la Argentina en ese momento. Estos días se está definiendo, creo que va a ser pronta la definición”.

En tanto, ante la pregunta de si las grabaciones de Gran Hermano Chile, que se llevan a cabo en la misma residencia utilizada en Argentina, podrían influir en el retraso de la nueva temporada, del Moro respondió: “Gran Hermano Chile tiene una fecha de finalización ya preestablecida, igual depende de ellos. Pero estamos expectantes, y trabajando ya el casting, ya arrancó el equipo a trabajar así que en los próximos días estarán llamando a la gente. Por el momento no hay nadie preseleccionado, así que todavía se está trabajando en el casting”,dejó en claro ante especulaciones sobre el posible ingreso de familiares de exparticipantes.

Silvio Soldán se comparó con Santiago del Moro

En la última entrega de los Premios Martín Fierro, Del Moro compartió su galardón con sus compañeros de terna, Guido Kaczka y Ángel de Brito, pero cerró su discurso de agradecimiento con un particular saludo. “Quiero dedicárselo por sobre todas las cosas a Silvio Soldán. Gracias por marcar el camino. ¡Aguante la televisión, carajo!”, dijo.

Así las cosas, invitado a Implacables, por ElNueve, Soldán hizo referencia a la actitud de Del Moro y destacó su labor. “Me parece un número uno absoluto. Además, le agradezco muy profundamente, porque cuando le entregaron el premio en el último Martín Fierro me lo dedicó a mí”, comenzó diciendo Silvio sobre su colega.

Y agregó: “Dijo una frase fantástica que se la quiero agradecer eternamente. Porque, después de dedicarle a Cacho Fontana, Héctor Larrea y a su familia, como ocurre habitualmente, levantó el Martín Fierro y dijo: ‘Esto se lo voy a dedicar especialmente a Silvio Soldán que me marcó el camino’. Así que lo llamé y se lo agradecí, por supuesto”.

Luego de esto, el animador no escatimó elogios para con el ex Infama e Intratables, con quien se comparó. “Siempre dije que yo me veo un poquito reflejado en Santiaguito del Moro. Cuando yo empecé, tenía su estilo...o él tiene un estilo bastante parecido al mío. ¡No sé si a él le gusta que yo diga esto! A lo mejor, no quiere...Pero él dijo así, que yo fue quien le marcó el camino. Y eso, por supuesto, a mí me emocionó muchísimo”, reveló Soldán.

