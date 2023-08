Silvio Soldán se comparó con Santiago del Moro: “Me veo reflejado en él”

Silvio Soldán se comparó con Santiago del Moro (Video: Implacables, ElNueve)

Silvio Soldán fue el único animador de la televisión argentina al que Alejandro Romay le hizo firmar un contrato de 10 años para retenerlo en el viejo Canal 9. Y, en sus tiempos de oro, estuvo 9 temporadas al frente de El Special, 20 haciendo Grandes Valores del Tango y otras tantos al mando de Feliz Domingo, entre otros trabajos. Después, decidió dejar de lado la pantalla chica voluntariamente, acosado por sus problemas personales. Sin embargo, al día de hoy, sigue siendo uno de los principales referentes de la conducción.

Sin ir más lejos, en la última entrega de los Premios Martín Fierro, Santiago del Moro compartió su galardón con sus compañeros de terna, Guido Kaczka y Ángel de Brito, pero cerró su discurso de agradecimiento mencionándolo a él. “Quiero dedicárselo por sobre todas las cosas a Silvio Soldán. Gracias por marcar el camino. ¡Aguante la televisión, carajo!”, dijo el anfitrión de Gran Hermano.

Así las cosas, invitado a Implacables, por ElNueve, Soldán hizo referencia a la actitud de del Moro y destacó su labor. “Me parece un número uno absoluto. Además, le agradezco muy profundamente, porque cuando le entregaron el premio en el último Martín Fierro me lo dedicó a mí”, comenzó diciendo Silvio sobre su colega.

Y agregó: “Dijo una frase fantástica que se la quiero agradecer eternamente. Porque, después de dedicarle a Cacho Fontana, Héctor Larrea y a su familia, como ocurre habitualmente, levantó el Martín Fierro y dijo: ‘Esto se lo voy a dedicar especialmente a Silvio Soldán que me marcó el camino’. Así que lo llamé y se lo agradecí, por supuesto”.

Luego de esto, el animador no escatimó elogios para con el ex Infama e Intratables, con quien se comparó. “Siempre dije que yo me veo un poquito reflejado en Santiaguito del Moro. Cuando yo empecé, tenía su estilo...o él tiene un estilo bastante parecido al mío. ¡No sé si a él le gusta que yo diga esto! A lo mejor, no quiere...Pero él dijo así, que yo fue quien le marcó el camino. Y eso, por supuesto, a mí me emocionó muchísimo”, reveló Soldán.

Silvio Soldán en Feliz Domingo

En otro tramo de la entrevista y mientras hablaba de la inestabilidad del medio, Silvio aseguró sentirse un artista y aprovechó para deslizar un pequeño reclamo para los socios de APTRA, quienes todavía no le entregaron un reconocimiento a su carrera. “Yo escribí un poema que se llama ‘Artista’ y lo escribí, especialmente, para cuando me iban a entregar el Martín Fierro a la trayectoria, que nunca me lo entregaron no sé por qué”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Tal vez no me lo merezca, por supuesto. Pero escribí ese poema para decirlo ese día, que finalmente nunca llegó”. Sin embargo, siempre en tono de ironía, Soldán aceptó que había que hablar con Luis Ventura para ver si le entregan su galardón. “Además, hay otra gente que lo ha recibido. Pero en APTRA están muy preocupados en conseguir todos los años qué nuevo premio darle a Mirtha Legrand y a Susana Giménez para que vayan a la fiesta. Ya le dieron el brillante...ahora le van a dar el premio realizado en alguna piedra lunar, no sé. Pero está bien, se lo merecen y es importante que ellas estén presentes, porque son las número uno sin lugar a dudas”, concluyó risueño.

