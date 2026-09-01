Se terminó la fecha 7 del Torneo Clausura: cómo sigue la clasificación a las copas (Fotobaires)

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Instituto de Córdoba y Argentinos Juniors se consolidaron como los punteros de las zonas A y B, respectivamente, al cierre de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, que además dejó movimientos significativos en la pelea por la clasificación a los octavos de final y a las copas internacionales de 2027.

El conjunto cordobés venció como local por 1-0 a San Lorenzo, con un gol de Cerato en el segundo tiempo tras aprovechar un despeje corto del arquero rival, y llegó a los 16 puntos. Ese resultado le permitió sacarle una unidad de diferencia a su escolta, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que goleó 3-0 como visitante a Independiente en el estadio Libertadores de América con dos tantos de Facundo Lencioni y uno de Esteban Fernández.

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La derrota ante el equipo mendocino dejó a Independiente en el séptimo lugar de la Zona A, con 10 puntos, alcanzado por Boca Juniors, que el viernes había superado 1-0 a Lanús con gol de Tomás Belmonte en la última jugada del partido. El Rojo, pese a la dura derrota, continúa en zona de clasificación a los octavos de final.

En el mismo grupo, Defensa y Justicia aprovechó su condición de local para vencer 1-0 a Platense, con un gol de David Martínez a los 30 minutos del complemento tras una asistencia de David Barbona, y escaló al tercer lugar en la tabla. El resultado también impactó en Vélez Sarsfield, que empató 1-1 con Deportivo Riestra por cuarta fecha consecutiva y perdió terreno pese a mantenerse invicto en el certamen.

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El equipo de Nicolás Diez dio vuelta el resultado ante Aldosivi en el estadio Diego Armando Maradona, con goles de Alan Lescano y Gastón Verón, después de que el visitante se adelantara por intermedio de Andrés Vombergar. Con el triunfo, Argentinos llegó a los 16 puntos y sacó cuatro unidades de ventaja sobre sus perseguidores más inmediatos, entre ellos Tigre, que igualó sin goles con Barracas Central en el estadio José Dellagiovanna.

En el resto de la zona, Sarmiento cortó su buena racha al caer 4-1 como visitante ante Unión de Santa Fe, mientras que Gimnasia de La Plata sorprendió a Rosario Central en Arroyito con una victoria por 2-1. Atlético Tucumán y Belgrano empataron sin goles, resultado que no modificó demasiado sus posiciones en la tabla.

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En uno de los partidos más comentados de la fecha, River Plate venció 3-2 a Banfield como visitante, con goles de Sebastián Driussi, Thiago Almada y Ángel Correa, en el debut de Leonardo Ponzio como director técnico interino tras la salida de Eduardo Coudet. El triunfo le permitió al Millonario acercarse a la zona de clasificación, aunque todavía se ubica fuera de dicho lugar en la Zona B.

Racing, en cambio, profundizó su mal presente al caer 3-1 ante Independiente Rivadavia en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza. El local dio vuelta el resultado con goles de Gonzalo Ríos, Fabrizio Sartori y Álex Arce, tras el gol inicial de Matko Miljevic para la visita, y dejó a la Academia entre los últimos lugares del grupo.

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En el cierre de la fecha, Estudiantes de La Plata y Newell’s Old Boys empataron sin goles en el estadio Jorge Luis Hirschi, un resultado que dejó a ambos equipos en la zona media de la tabla, en la previa del clásico rosarino que Newell’s disputará ante Rosario Central el próximo fin de semana.

Cómo sigue la definición de los cupos a las copas internacionales

Continúa la lucha por entrar a la Copa Libertadores y a la Sudamericana (EFE/Nathalia Aguilar/Archivo)

La estructura de clasificación para los torneos continentales de 2027 continúa vigente sin modificaciones. Belgrano de Córdoba ya aseguró un lugar en la Copa Libertadores por haberse consagrado campeón del Torneo Apertura, mientras que los demás cupos se repartirán entre el campeón del Clausura, el ganador de la Copa Argentina y los tres mejores equipos de la Tabla Anual, que hoy encabezan Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Vélez.

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La Copa Sudamericana, por su parte, otorgará boletos a los equipos que finalicen entre el cuarto y el noveno puesto del acumulado anual, entre los que se ubican Boca Juniors, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de La Plata, Gimnasia y Esgrima La Plata, Belgrano, Instituto de Córdoba y River Plate, este último por la cesión del cupo correspondiente al Pirata. Esa clasificación podría ampliarse con dos plazas adicionales si Estudiantes, Platense o Boca logran consagrarse en las copas continentales que todavía disputan en el año en curso.

En la lucha por no descender, Aldosivi continúa como el único equipo del campeonato que no ganó ningún partido en el Clausura y permanece en zona de descenso directo, mientras que Estudiantes de Río Cuarto sigue entre los equipos más comprometidos con la permanencia según la Tabla Anual.

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TABLAS DEL TORNEO CLAUSURA Y LA ANUAL

* Los campeones del Apertura (Belgrano de Córdoba), Clausura y Copa Argentina junto con los tres mejores ubicados en la Tabla Anual irán a la Copa Libertadores.

**Los seis siguientes equipos ubicados en la Tabla Anual irán a la Copa Sudamericana.

***Podrían abrirse dos cupos más si hay campeones argentinos en la Libertadores y Sudamericana en curso.

LOS GOLES DE LA FECHA 7 DEL TORNEO CLAUSURA

UNIÓN 4-1 SARMIENTO

BOCA JUNIORS 1-0 LANÚS

DEPORTIVO RIESTRA 1-1 VÉLEZ

ROSARIO CENTRAL 1-2 GIMNASIA (LA PLATA)

HURACÁN 1-1 ESTUDIANTES (RÍO CUARTO)

TALLERES (C) 0-0 CENTRAL CÓRDOBA

ATLÉTICO TUCUMÁN 0-0 BELGRANO

BANFIELD 2-3 RIVER

ARGENTINOS 2-1 ALDOSIVI

INDEPENDIENTE 0-3 GIMNASIA DE MENDOZA

INDEPENDIENTE RIVADAVIA 3-1 RACING

ESTUDIANTES 0-0 NEWELL’S

DEFENSA 1-0 PLATENSE

TIGRE 0-0 BARRACAS CENTRAL

INSTITUTO 1-0 SAN LORENZO