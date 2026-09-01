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US Open: Nadia Podoroska volvió a ganar en un Grand Slam después de más de dos años y enfrentará a una ex N°1

La rosarina superó en tres sets a la suiza Simona Waltert y en la segunda ronda irá ante la polaca Iga Swiatek. Thiago Tirante, Sebastián Báez y Román Burruchaga quedaron eliminados

Nadia Podoroska consiguió su primer triunfo en el cuadro principal del Us Open (Crédito: Dan Hamilton-USA TODAY Sports)
Nadia Podoroska consiguió su primer triunfo en el cuadro principal del Us Open (Crédito: Dan Hamilton-USA TODAY Sports)
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La rosarina Nadia Podoroska, en su regreso a una de las citas más importantes del calendario, el US Open, consiguió por primera vez en su carrera un triunfo en el cuadro principal neoyorquino al revertir el marcador frente a la suiza Simona Waltert por 4-6, 7-6(5) y 6-3, en dos horas y 48 minutos. Para la tenista nacional, fue su primera victoria en un Grand Slam en más de dos años.

A sus 29 años, Podoroska sigue dando pelea en el circuito. La tenista nacional, que llegó a ocupar el puesto 36 del ranking mundial de la WTA, actualmente figura en la posición 447 y, por eso, ingresó al Abierto estadounidense con ranking protegido. Desde aquella histórica semifinal de Roland Garros en 2020, su carrera estuvo marcada por una serie de lesiones que le impidieron competir con normalidad.

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Luego de despedirse en el debut del Australian Open 2025, una seguidilla de lesiones -en la cadera y el hombro- frenó su continuidad y, cuando estaba a punto de regresar, sufrió la inflamación de un tendón en el antebrazo. Ese conjunto de lesiones la mantuvo 441 días alejada de las canchas, hasta que volvió a competir en 2026 en el W35 de Junín, sin ranking. Para recuperar terreno perdido, Podoroska se adueñó de los World Tennis W15 de Madrid y W35 de San Gregorio y hace algunos días consiguió un triunfo valioso en el debut del WTA 100 de Cincinnati.

Su estadía en el US Open comenzó este lunes frente a la suiza Waltert (89°). Tras caminar por la cornisa al perder el primer parcial y no poder aprovechar el set point que tuvo en el undécimo game, la argentina llevó la definición al tie-break. Allí mostró valentía y determinación para quedarse con el desempate y estirar el encuentro a la última manga, en la que los pequeños detalles terminaron inclinando la balanza a su favor. Podoroska consiguió tres quiebres y cedió su servicio en dos ocasiones, pero el break que logró en el tramo decisivo terminó siendo determinante para la victoria de la rosarina.

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Nadia Podoroska United Cup
Nadia Podoroska enfrentará en la segunda ronda del Us Open a la polaca Iga Swiatek, ex número 1° del mundo

Los números finales reflejan que Nachu conectó cuatro aces y cometió seis dobles faltas. Con el 56% de primeros servicios, ganó el 59% de esos puntos, además de registrar 15 tiros ganadores y 33 errores no forzados. También dispuso de 15 chances de quiebre y aprovechó seis, mientras que Waltert capitalizó seis de las ocho que tuvo.

El último triunfo de Nadia en un Grand Slam había sido en la ronda inicial del Australian Open, frente a la eslovena Tamara Zidansek, por un contundente 6-1 y 6-0, el 14 de enero de 2024.

Por un lugar en la tercera ronda, la argentina se medirá ante la polaca Iga Swiatek, ex número 1° del mundo y actual 8 del ranking WTA, quien venció a la china Xiyu Wang (80ª) por 6-2 y 6-3.

Derrotas argentinas

Los tenistas argentinos que quedaron eliminados en el segundo día de competencia fueron Sebastián Báez (51°), quien no pudo ante la contundencia del local Brandon Nakashima (17°) y perdió por 6-2, 6-1 y 6-0; Román Burruchaga (59°), que fue superado por el ruso Karen Khachanov (50°) por 6-3, 6-0 y 6-1; y Thiago Tirante (42°), quien en la reanudación de su partido frente al francés Adrian Mannarino (67°) -suspendido este domingo por lluvia cuando transitaban el quinto set- terminó cediendo por 4-6, 3-6, 6-3, 6-3 y 6-3.

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