Guatemala

Fredy Orellana, el juez sancionado por 43 países, vuelve a la Corte Suprema de Guatemala

El Ministerio Público pidió quitarle el fuero al magistrado más discutido tras las elecciones de 2023. La CSJ deberá votar en pleno. Y el expediente llega a un tribunal con precedentes que pesan

Un grupo de 43 países sancionó a Fredy Orellana por su actuación en los hechos posteriores a las elecciones de 2023 en Guatemala.
El Ministerio Público pidió retirar la inmunidad del juez Fredy Orellana por una denuncia de corrupción ligada a la intervención judicial del Hotel Las Américas. (Prensa Libre)
Guardar

El Ministerio Público confirmó que este lunes presentó una solicitud para retirar la inmunidad del juez Fredy Orellana para investigarlo por una denuncia de corrupción ligada a la intervención judicial del Hotel Las Américas, un nuevo frente para uno de los magistrados más cuestionados de la crisis política posterior a las elecciones de 2023 y sancionado internacionalmente por su actuación en ese período.

La solicitud fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deberá resolver en pleno si mantiene el derecho de antejuicio o habilita una investigación penal. La denuncia sostiene que Q400.000 habrían sido entregados al juez como presunto pago por autorizar el nombramiento de nuevos administradores del hotel.

PUBLICIDAD

El caso llega a un tribunal integrado por el bloque dominante de 10 magistrados, que ya ha respaldado en otras ocasiones actuaciones de Orellana y adoptó resoluciones controvertidas en expedientes de alto impacto político. Entre ellas figura la decisión de mantener la inmunidad al diputado Allan Rodríguez en un caso de presunta corrupción.

Un grupo de 43 países sancionó a Fredy Orellana por su actuación en los hechos posteriores a las elecciones de 2023 en Guatemala.
La denuncia sostiene que Q400.000 fueron entregados a Fredy Orellana como presunto pago por autorizar nuevos administradores del Hotel Las Américas. (Diario La Hora)

La denuncia apunta a un pago por la intervención judicial del Hotel Las Américas

El escrito del MP busca abrir una pesquisa sobre Fredy Raúl Orellana Letona, titular del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal. La acción se origina en señalamientos sobre presuntos hechos de corrupción vinculados con la intervención judicial del Hotel Las Américas, según un reporte del Diario La Hora.

PUBLICIDAD

Los denunciantes afirman que el dinero fue entregado como contraprestación por haber autorizado los nuevos nombramientos administrativos durante esa intervención. El procedimiento ahora debe seguir la ruta prevista para funcionarios con derecho de antejuicio, paso necesario para determinar si existen elementos suficientes para levantar esa protección.

La acción fue promovida por el Ministerio Público bajo la dirección de Gabriel García Luna. El movimiento pone bajo escrutinio a un juez que, pese a las denuncias acumuladas en su contra, mantuvo respaldo institucional durante la gestión de Consuelo Porras.

Gabriel García Luna, Fiscal General de Guatemala, reemplazó a Consuelo Porras, allegada a Fredy Orellana. (Foto: Diario de Centro América)
Gabriel García Luna, Fiscal General de Guatemala, reemplazó a Consuelo Porras, allegada a Fredy Orellana. (Foto: Diario de Centro América)

Orellana fue una pieza central en la crisis judicial tras las elecciones de 2023

La nueva solicitud coloca otra vez a Orellana en el centro de una controversia de alcance político e internacional. Sus resoluciones tuvieron un papel central en las acciones judiciales contra el Movimiento Semilla, el partido con el que Bernardo Arévalo ganó la Presidencia en 2023.

Esa actuación tuvo consecuencias fuera de Guatemala. El juez integra una lista de personas sancionadas por un grupo de 43 países incluido Estados Unidos y la Unión Europea, que le impide ingresar a sus territorios por su papel en los hechos posteriores a aquellos comicios.

Un grupo de 43 países sancionó a Fredy Orellana por su actuación en los hechos posteriores a las elecciones de 2023 en Guatemala.
El juez Fredy Orellana, sostiene una pistola mientras realiza una práctica de tiro junto al abogado defensor de Gustavo Alejos, vinculado a varios casos de corrupción en Guatemala. (Redes sociales)

Estados Unidos lo señaló de forma expresa al afirmar que “socavó los procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y por motivos políticos contra periodistas que ejercían su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.

Su nombre aparece en varios de los procesos más polémicos de los últimos años. Orellana envió a juicio al periodista y fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora, y a la exfiscal Virginia Laparra, a quien Amnistía Internacional considera presa de conciencia, y también giró una orden de captura contra el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Juan Francisco Sandoval, considerado el paladín de la lucha contra la corrupción en Guatemala.

Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP en Guatemala.
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP en Guatemala.

Zamora, Laparra y Sandoval sostienen que los procesos en su contra forman parte de una estrategia de criminalización dirigida contra periodistas, fiscales y operadores de justicia. Esas denuncias han sido respaldadas por organizaciones internacionales que cuestionan el deterioro de la independencia judicial en el país.

La nueva ofensiva penal se suma a otro dato que pesa sobre el historial disciplinario del juez. Orellana acumuló 12 denuncias rechazadas por la Junta de Disciplina Judicial, mientras otra sigue pendiente de resolución.

Esos expedientes corresponden a cuestionamientos sobre su desempeño judicial, pero son distintos del antejuicio que ahora deberá analizar la CSJ. La decisión del pleno definirá si el juez conserva el fuero o queda expuesto a una investigación penal por la denuncia relacionada con el Hotel Las Américas.

Temas Relacionados

GuatemalaCorte Suprema de JusticiaCorrupciónMovimiento SemillaFredy OrellanaAntejuicioInmunidad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las autoridades de Guatemala alertan por el auge de los secuestros "gota a gota" realizados por los otrora prestamistas colombianos

La Policía Nacional Civil y la Fiscalía contra Secuestros advierten que bandas simulan el cautiverio de trabajadores a domicilio, los aíslan o les quitan el móvil, y exigen pagos rápidos por transferencias

Las autoridades de Guatemala alertan por el auge de los secuestros "gota a gota" realizados por los otrora prestamistas colombianos

El secretario general de la OEA encabeza una visita a la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala

La delegación, acompañada por el Grupo de Amigos y representantes de varios países y de la Unión Europea, recorre la franja para constatar avances y respaldar el diálogo binacional

El secretario general de la OEA encabeza una visita a la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala

Bloqueos en Guatemala por el alza de combustibles: 17 carreteras cerradas, Totonicapán y Petén atrapado, más la advertencia de pérdidas millonarias

La protesta anunciada desde el fin de semana paralizó rutas clave y complicó traslados a empleos y aulas. El sector industrial midió el golpe y lanzó una alerta sobre costos que se expanden

Bloqueos en Guatemala por el alza de combustibles: 17 carreteras cerradas, Totonicapán y Petén atrapado, más la advertencia de pérdidas millonarias

Unos 3.9 millones de niñas y mujeres en Centroamérica contrajeron matrimonio antes de los 15 años entre 2000 y 2022 según informe regional

Un informe de UNICEF revela que la región mantiene cifras alarmantes de matrimonio infantil: el 4 % de las mujeres entre 20 y 24 años se casaron antes de los quince años, mientras que el 20 % lo hizo antes de los dieciocho.

Unos 3.9 millones de niñas y mujeres en Centroamérica contrajeron matrimonio antes de los 15 años entre 2000 y 2022 según informe regional

Guatemala contará con su plataforma streaming para promover el cine nacional

El nuevo servicio de acceso libre se estrenará el 26 de septiembre de 2026 y reunirá películas, series, documentales y cortometrajes hechos en el país para ampliar su llegada al público

Guatemala contará con su plataforma streaming para promover el cine nacional

TECNO

Cómo configurar Google Maps para ahorrar dinero y combustible en cada viaje

Cómo configurar Google Maps para ahorrar dinero y combustible en cada viaje

Las minas reducen accidentes fatales gracias al análisis integrado de datos operativos

Nokia 1100 gris, en qué año salió y por qué hoy se sigue vendiendo

La mayor filtración de Steam en años expone 12 TB con proyectos secretos y prototipos de Valve

Bitcoin logra su primera transacción resistente a computadoras cuánticas sin alterar su código

ENTRETENIMIENTO

Rumer Willis afirma que su expareja Derek Richard Thomas pone en peligro a su hija de tres años

Rumer Willis afirma que su expareja Derek Richard Thomas pone en peligro a su hija de tres años

Declaran culpable a Duane “Keefe D” Davis por el asesinato de Tupac Shakur hace 30 años

Zak Starkey y Roger Daltrey hacen las paces y el baterista vuelve a The Who

Dennis Quaid sobre el cambio en la industria: “Antes conocías a mucha gente y formabas una comunidad. Ahora todos graban desde su habitación”

Sandra Bullock y Nicole Kidman regresan como brujas: los 4 libros que explican por qué la maldición de los Owens aún no termina

MUNDO

Rusia lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra Kiev: al menos cuatro muertos y más de una decena de heridos

Rusia lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra Kiev: al menos cuatro muertos y más de una decena de heridos

Un superpetrolero saudí fue interceptado en el estrecho de Ormuz tras un incidente con "fuerzas militares"

Apareció en Europa una vinchuca viva y encendió las alarmas entre los investigadores

Una fruta que conquista al mundo podría acabar con los bosques brasileños: el costo oculto del açaí

Quién es Carolyn Rodrigues-Birkett, una de las favoritas para dirigir la ONU que homenajeó al dictador cubano Fidel Castro