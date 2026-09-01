Mujer enfrenta juicio en Costa Rica por intentar matar a una madre y amenazar a su hijo menor de edad

Una mujer de apellido Araya irá a juicio este 1 de setiembre en el Tribunal Penal de Limón por hechos ocurridos en Puerto Viejo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mujer de apellido Araya enfrentará este 1 de setiembre, a partir de las 9:00 a. m., un juicio en el Tribunal Penal de Limón en Costa Rica, donde deberá responder por los presuntos delitos de tentativa de homicidio, agresión con armas y amenazas agravadas, por hechos ocurridos en Puerto Viejo de Limón.

El caso se remonta al 7 de diciembre de 2025, cuando, según la acusación, se produjo una serie de incidentes violentos contra un menor de edad y posteriormente contra su madre, una mujer de apellido Leiva.

De acuerdo con la información judicial, los hechos comenzaron durante horas de la tarde, cuando el niño se encontraba en vía pública en la localidad caribeña.

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En ese momento, presuntamente, Araya habría amenazado de muerte al menor mientras portaba un arma de fuego tipo pistola.

La acusación señala que la situación no terminó con la amenaza verbal. Según el expediente, la imputada aparentemente habría intentado posteriormente lesionar al niño al lanzarle varias piedras, aunque ninguna logró impactarlo.

El episodio habría sido observado por la madre del menor.

Las circunstancias que rodearon este primer momento del caso serán uno de los aspectos que deberán ser analizados durante el debate, donde el Ministerio Público deberá presentar la prueba correspondiente para respaldar su acusación.

La madre habría sido atacada poco después

El expediente judicial señala que, después del incidente con el menor de edad, se produjo un segundo episodio en el que resultó afectada la madre del niño.

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Según la acusación, Leiva transitaba en una motocicleta cuando nuevamente se encontró con Araya.

En ese momento, presuntamente, la acusada volvió a amenazarla y posteriormente se habría abalanzado contra ella, provocando que la mujer perdiera el control de la motocicleta.

Producto de esa situación, la víctima habría terminado colisionando contra un objeto contundente.

Sin embargo, según la tesis acusatoria, el incidente tampoco habría terminado en ese punto.

Una vez que Leiva descendió de la motocicleta, Araya presuntamente se acercó nuevamente y amenazó de muerte tanto a la mujer como a su hijo menor de edad.

En esta ocasión, de acuerdo con la información del caso, la imputada portaba un arma blanca tipo cuchillo.

Fue entonces cuando se habría producido la agresión más grave descrita por las autoridades judiciales.

La Fiscalía acusa a la mujer de tentativa de homicidio, agresión con armas y amenazas agravadas contra una madre y su hijo menor de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fiscalía sostiene que intentó herirla en el pecho

La acusación señala que Araya, presuntamente con la intención de quitarle la vida a Leiva, se abalanzó contra ella utilizando el cuchillo.

Como consecuencia del ataque, la víctima habría sufrido heridas en el brazo derecho, la mano izquierda y la pierna izquierda.

El Ministerio Público sostiene además que, durante el enfrentamiento, la imputada realizó otra acción que podría resultar determinante para la calificación jurídica del caso.

Según el expediente, Araya habría lanzado una estocada con el cuchillo en dirección al pecho de la víctima.

La mujer, sin embargo, no habría sido impactada en esa zona debido a la intervención de una tercera persona, quien habría actuado para detener la agresión.

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Según la información judicial, esa intervención habría impedido que el ataque continuara y que la víctima pudiera sufrir lesiones aún más graves.

Este elemento forma parte de la acusación por tentativa de homicidio, delito por el cual Araya deberá responder durante el proceso.

Durante el debate, corresponderá al Tribunal determinar, a partir de la prueba testimonial, documental, pericial y cualquier otro elemento incorporado al expediente, si los hechos ocurrieron en los términos planteados por el Ministerio Público y si existe responsabilidad penal por parte de la imputada.