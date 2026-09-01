La llamativa respuesta de Mikel Arteta sobre las chances de que Julián Álvarez sea transferido al Arsenal

El entrenador del Arsenal habló sobre el delantero argentino

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El Arsenal se impuso 1-0 al Aston Villa este lunes en Villa Park, resultado que le permitió mantener el invicto en la defensa del título de la Premier League. Tras el partido, Mikel Arteta fue consultado por los rumores que vinculan a Julián Álvarez con su equipo y se limitó a responder: “No lo sé, eso es asunto de los directivos”.

La frase del técnico español llegó en un contexto de máxima tensión en el mercado de pases europeo, a horas de que se cierre la ventana de transferencias en España, fijada para el 2 de septiembre. El interés del Arsenal en el delantero cordobés del Atlético de Madrid se mantiene firme, aunque las señales del propio jugador apuntan en otra dirección.

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El gol que decidió el encuentro en Villa Park llegó en el segundo tiempo por medio de Bukayo Saka, su segunda anotación en la Premier League esta temporada. El resultado permitió al conjunto londinense sostener un arranque de campeonato sin derrotas, pese a las dificultades que le impuso el local, dirigido por el ex entrenador gunner Unai Emery.

Julián Álvarez quiere salir del Atlético Madrid (Europa Press)

La escueta respuesta del entrenador se produjo en medio de un culebrón que atraviesa las últimas semanas del mercado europeo. Según el periodista David Ornstein, de The Athletic, el Arsenal está dispuesto a pagar 150 millones de euros por el delantero, pero necesita que el propio futbolista muestre voluntad de sumarse al proyecto, algo que hasta ahora no ocurrió.

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“Habló con Mikel Arteta y le dijo que no quiere ir”, reveló Ornstein en una entrevista para la cadena TNT Sports, aunque matizó que la postura del jugador podría modificarse en los días que restan antes del cierre del libro de pases. El corresponsal calificó de “baja” la probabilidad de que la operación se concrete, dado que Álvarez siempre priorizó una salida hacia el FC Barcelona.

Esa alternativa, sin embargo, quedó bloqueada por la dirigencia rojiblanca. El director ejecutivo del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, fue categórico al respecto: “Nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionales y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto”. El directivo admitió que el club evaluaría una salida si el jugador no se sentía cómodo, pero fijó una condición excluyente: “Nunca será el Barcelona”.

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El periodista Jota Jordi, en el programa El Chiringuito, ofreció una lectura distinta de la situación puertas adentro del club. Según su versión, el Atlético “dejó por escrito” su conformidad para que Álvarez se marchara al conjunto catalán, en contraste con los mensajes públicos de dirigentes y del propio Diego Simeone. “De puertas para afuera dicen una cosa, pero de puertas adentro esa no es la realidad”, sostuvo el panelista, quien prometió exhibir el 2 de septiembre documentación que respalde su relato.

Jordi también planteó que la prioridad de la entidad madrileña pasa por desprenderse del delantero por razones económicas y de convivencia en el plantel. “No quieren a Julián en ese vestuario, no quieren el espectáculo en el Metropolitano cada domingo”, afirmó, al tiempo que remarcó que la única salida que el futbolista aceptaría es hacia el Barcelona.

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Mientras las versiones se acumulan, ese destino perdió viabilidad concreta. Según el diario Sport, el club catalán acordó la incorporación de Gabriel Jesus desde el Arsenal por 10 millones de euros más variables, una operación que cubriría la necesidad de un centrodelantero tras la salida de Robert Lewandowski y que, en la práctica, descartaría el fichaje de Álvarez por parte del Barcelona.