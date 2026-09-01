Desmantelan una planta clandestina de licor adulterado y decomisaron más de 25,000 bebidas en República Dominicana

Las autoridades incautaron 25.496 mercancías ilícitas valoradas en RD$5,9 millones en un operativo en Yaguate (Foto cortesía del Facebook del Ceccom RD)

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El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) y el Ministerio Público desmantelaron en Yaguate una estructura dedicada a fabricar, envasar, etiquetar y distribuir bebidas alcohólicas adulteradas, una operación que dejó 25.496 mercancías ilícitas incautadas por un valor de RD$5,9 millones ($100,150 dólares estadounidenses) y que, según las autoridades, forma parte de la estrategia para evitar muertes por consumo de alcohol adulterado en República Dominicana.

Entre lo ocupado había 4.780 botellas de licor premium listas para distribución, 75 galones de alcohol puro, 27 garrafones de cinco galones preparados para envasado, 1.363 botellas de 700 mililitros y tres galones de melaza. También fueron decomisados 19.536 artículos ilícitos diversos, además de 1.542 botellas vacías, tapas, etiquetas falsas, precintos fiscales, marcos serigráficos, troqueles y maquinaria industrial para mezclado y envasado.

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Según Listín Diario, la intervención se realizó en una edificación de tres niveles ubicada en la calle Primera del distrito municipal Doña Ana, en el municipio de Yaguate, provincia San Cristóbal. El operativo se ejecutó con una orden de allanamiento, después de labores de inteligencia iniciadas en abril tras la interceptación de un vehículo que transportaba 180 botellas de ron premium adulterado.

El MICM y el Ministerio Público desmantelaron en Yaguate una fábrica de alcohol adulterado (Foto cortesía del Facebook del Ceccom RD)

El operativo apuntó a una red con capacidad de fabricar, falsificar y distribuir

La dimensión del decomiso mostró una operación que no se limitaba al almacenamiento. Las autoridades describieron una estructura capaz de producir bebidas adulteradas, falsificar elementos de presentación comercial y preparar su circulación en el mercado.

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El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, dijo que las acciones continuarán para que el país siga “sin registrar ni una sola muerte por el consumo de bebidas adulteradas”, una meta que, afirmó, se ha mantenido por más de cuatro años.

Sanz Lovatón añadió que este tipo de operativos también contribuyó a que República Dominicana fuera excluida y permaneciera fuera de la Lista de Vigilancia del Informe Especial 301 publicado por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos en 2024.

Las autoridades advirtieron que estas estructuras violan la Ley General de Salud 42-01 y la Ley 17-19 sobre Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación. El objetivo, indicaron, es neutralizar focos clandestinos que ponen en riesgo la salud pública y generan evasión fiscal.

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Un operativo incautó 25.496 productos de alcohol adulterado en Yaguate (Foto cortesía del Facebook del Ceccom RD)

Adopron pidió rastrear el origen del alcohol etílico y llevar el caso hasta sentencias

La Asociación Dominicana de Productores de Ron reclamó que la investigación avance más allá del decomiso para establecer quiénes financiaban y abastecían la operación y de dónde provenía el alcohol etílico utilizado. Citada por Diario Libre, la entidad valoró el operativo, pero sostuvo que la siguiente etapa debe concentrarse en identificar a todos los responsables.

La vocera del gremio Circe Almánzar afirmó: “Este operativo demuestra que la coordinación público-privada y el fortalecimiento de las labores de inteligencia pueden producir resultados concretos en la lucha contra un ilícito que no solo perjudica a las empresas que operan formalmente y al fisco, sino que representa una seria amenaza para la salud y la vida de los consumidores”.

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La Asociación Dominicana de Productores de Ron pidió rastrear el alcohol etílico y llevar el caso a sentencias (Foto cortesía del Facebook del Ceccom RD)

Almánzar pidió identificar a las personas físicas y jurídicas vinculadas con la fabricación, el financiamiento, el suministro de insumos, la falsificación, el almacenamiento y la distribución de las bebidas. También reclamó que los procesos judiciales concluyan con condenas que tengan efecto ejemplarizante y disuasorio. La entidad planteó que las autoridades deben establecer quién produjo o importó ese alcohol, quién lo comercializó, a nombre de quién fue adquirido y qué canales se utilizaron para abastecer la operación ilegal.