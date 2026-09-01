Costa Rica

BCIE aprueba USD 500 mil para atender a nueve cantones afectados por las lluvias en Costa Rica

Los recursos serán utilizados para alimentos, agua potable, medicamentos, albergues, reparación de infraestructura y recuperación de actividades agrícolas en las zonas incluidas en la declaratoria de emergencia.

El BCIE aprobó USD 500,000 para apoyar la atención de las comunidades afectadas por las intensas lluvias registradas en Costa Rica. Crédito: BCIE
El BCIE aprobó USD 500,000 para apoyar la atención de las comunidades afectadas por las intensas lluvias registradas en Costa Rica. Crédito: BCIE
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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó una cooperación técnica por USD 500,000 para apoyar la atención de las comunidades afectadas por las intensas lluvias que golpearon a Costa Rica durante el último mes y que obligaron al Gobierno a declarar una emergencia nacional en nueve cantones.

La ayuda fue otorgada mediante el mecanismo de Ayuda de Emergencia y por Desastres Naturales de la institución financiera y quedó formalizada este 31 de agosto de 2026, durante la gira presidencial realizada en la provincia de Limón.

Los recursos serán canalizados por medio de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y estarán destinados a cubrir algunas de las necesidades más urgentes de las personas afectadas por inundaciones, deslizamientos, derrumbes y daños en infraestructura.

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Nueve cantones recibirán los recursos

La cooperación beneficiará directamente a los nueve cantones incluidos en la Declaratoria de Emergencia Nacional emitida por el Gobierno costarricense.

Se trata de Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo, todos pertenecientes a la provincia de Limón.

A ellos se suman Guatuso, en Alajuela; Turrialba, en Cartago; y Sarapiquí, en Heredia.

Estas localidades figuran entre las más afectadas por las condiciones meteorológicas registradas durante las últimas semanas, particularmente por el paso de las Ondas Tropicales números 32 y 33 y la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical.

Los fenómenos generaron fuertes precipitaciones y condiciones de inestabilidad atmosférica que provocaron inundaciones, derrumbes, deslizamientos, daños en caminos y saturación de los suelos.

Las afectaciones obligaron además al traslado de numerosas familias hacia albergues temporales y generaron solicitudes de asistencia humanitaria en diferentes puntos del país.

Rescates de zonas vulnerables ante tormentas en Costa Rica
Los recursos beneficiarán a nueve cantones incluidos por el Gobierno dentro de la Declaratoria de Emergencia Nacional. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)

Más de 500 personas trasladadas a albergues

Más de 500 personas tuvieron que ser trasladadas a albergues debido a las emergencias provocadas por las lluvias.

Además, aproximadamente 900 familias realizaron solicitudes de asistencia humanitaria, lo que refleja el impacto de las precipitaciones en comunidades ubicadas principalmente en el Caribe costarricense.

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Las autoridades han tenido que atender viviendas afectadas, comunidades incomunicadas y daños en infraestructura vial, así como situaciones relacionadas con la pérdida o contaminación de suministros básicos.

El aporte del BCIE busca complementar los recursos utilizados por las instituciones nacionales durante la fase de atención inmediata y facilitar posteriormente la recuperación de las zonas dañadas.

Más de 500 personas fueron trasladadas a albergues y cerca de 900 familias solicitaron asistencia humanitaria tras las lluvias. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)
Más de 500 personas fueron trasladadas a albergues y cerca de 900 familias solicitaron asistencia humanitaria tras las lluvias. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)

Recursos para alimentos, medicinas e infraestructura

Uno de los principales destinos del financiamiento será la atención de necesidades básicas de las familias afectadas.

Parte de los USD 500,000 podrá ser utilizada para garantizar el acceso a alimentos y agua potable, especialmente en aquellas comunidades donde las inundaciones o los daños en caminos dificultaron el abastecimiento.

Asimismo, los recursos podrán destinarse a la adquisición de medicamentos y equipos médicos, así como a cubrir necesidades relacionadas con los albergues habilitados durante la emergencia.

Otro de los sectores incluidos dentro de la ayuda será el agrícola, debido a que las precipitaciones y la saturación de los terrenos provocaron afectaciones en actividades productivas de distintas comunidades.

La recuperación de cultivos, caminos de acceso y otras estructuras necesarias para la producción forma parte de los objetivos contemplados por el mecanismo de asistencia.

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