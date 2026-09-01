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El fútbol argentino homenajeó a Messi en la 7ª fecha del Clausura: la frase del arquero de Newell’s que reavivó el sueño del regreso

Banderas y cánticos acompañaron la carta con la que el capitán anunció su retiro de la selección argentina, mientras los clubes agradecieron la entrega del 10

En el estadio UNO, los titulares del Pincha posaron con una bandera dedicada al capitán tras su despedida del conjunto argentino
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El fútbol argentino homenajeó a Lionel Messi luego de que el capitán anunciara su retiro de la selección argentina. Durante la séptima fecha del Torneo Clausura, que termina este lunes, distintos equipos reconocieron la entrega del rosarino a lo largo de los últimos años y acompañaron la noticia con banderas, cantos y mensajes en los estadios.

Uno de los encuentros que abrió la jornada fue el que disputaron Estudiantes y Newell’s en el estadio UNO de La Plata. Antes del pitazo inicial, los titulares del Pincha realizaron la foto grupal protocolar con una bandera que expresaba: “Gracias eternas Messi”, junto a los jugadores.

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Josué Reinatti reaccionó a la carta con la que el capitán anunció su retiro de la selección argentina y lanzó un deseo que conecta con el anhelo de la Lepra

El encuentro terminó sin goles, pero Josué Reinatti, arquero de Newell’s y figura del partido, pidió la vuelta del capitán argentino tras su retiro de la Selección. Consultado en la transmisión por cómo los conmovió la noticia comunicada por Messi, a través de una carta en sus redes oficiales, el futbolista de 23 años expresó: “Sí, obvio. Hoy se retira de la selección el más grande de la historia y ojalá que venga con nosotros, lo estamos esperando, así que bueno”.

El mensaje apareció en un partido que tenía un significado especial por la presencia de Newell’s, el club en el que Messi comenzó su carrera. Ante la pregunta de si se le puede mandar un mensaje para su regreso, Reinatti aseguró: “Claro, pero no lo va a ver”, entre risas. La respuesta del arquero reflejó el deseo que existe en Newell’s de contar con Messi, aunque el rosarino mantiene compromisos profesionales en suelo norteamericano.

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En el cruce entre Estudiantes y Newell’s se rindió homenaje al capitán argentino que inició su carrera en La Lepra, luego de su carta de despedida de la Selección
En el cruce entre Estudiantes y Newell’s se rindió homenaje al capitán argentino que inició su carrera en La Lepra, luego de su carta de despedida de la Selección

El vínculo del 10 con la Lepra representa el inicio de su carrera. Messi llegó al club a fines de marzo de 1994 y, en las Infantiles debutó ante Pablo VI el 9 de abril, en un encuentro que Newell´s ganó 6 a 0, con cuatro tantos suyos. Desde ese día comenzó a deslumbrar con su magia en la entidad rosarina. Con su pequeña estatura y velocidad, era una máquina de gambetear, una característica que no pudo trasladar al fútbol profesional de la entidad rosarina, pero que sí le permitió encandilar a todo el planeta con su habilidad y talento.

La relación entre Messi y Newell’s quedó asociada a los primeros pasos del futbolista. Su aparición en las divisiones infantiles del club marcó el comienzo de una historia que continuó en Europa y que terminó convirtiéndolo en uno de los principales referentes de la selección argentina. En mayo de 2000 se probó en River Plate, pero fue el Barcelona el que costeó su tratamiento y donde comenzó a escribir su gran historia con el fútbol.

En febrero de este año circuló la presentación de un proyecto para que Lionel Messi juegue en Newell’s Old Boys durante el primer semestre de 2027. La intención fue confirmada por Juan Manuel Medina, vicepresidente primero del club, quien había compartido. “Como para todo hincha, sería un sueño que venga, pero tenemos que darle todas las condiciones y que él tenga ganas. Haremos lo que esté a nuestro alcance y hasta lo imposible para que venga”, reconoció en diálogo con Infobae a principios de diciembre.

En plena jornada atravesada por el retiro del astro argentino del equipo nacional, las tribunas corearon su nombre al minuto 10

Por el momento, Messi tiene contrato vigente con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028 de la Major League Soccer. En otro partido de la jornada, Defensa y Justicia y Platense protagonizaron una escena similar. Los hinchas comenzaron a corear a Messi en el minuto 10 y la transmisión enfocó una bandera del capitán argentino con la Copa del Mundo y la bandera de Argentina de fondo en las tribunas.

Horas antes, la noticia de la despedida del 10 movilizó al país y al mundo del fútbol, acostumbrado desde hace más de 20 años a ver a Lionel Messi con la camiseta albiceleste. El rosarino explicó su decisión luego de haber disputado su sexta y última Copa del Mundo en 2026. En ese torneo alcanzó la final, pero cayó ante España, en el cierre de una brillante etapa de su carrera con la selección argentina.

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