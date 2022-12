Los Primos, la parodia de la apertura de Friends con participantes de Gran Hermano 2022 que se volvió viral

La parodia de la apertura de Friends con participantes de Gran Hermano 2022 que se volvió viral

El reality Gran Hermano 2022 (Telefe) ha logrado cautivar a miles de televidentes que siguen el día a día de lo que pasa adentro de la casa. En las últimas horas se viralizó una parodia de la apertura de la mítica serie Friends con participantes del ciclo.

Mizi, cuyo usuario es @jimilanga, editó un video divertido reversionando la presentación de la comedia estadounidense protagonizada por Courteney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Matt Leblanc y David Schwimmer.

Con la canción “I’ll be there for you” de The Rembradts, compaginó varios momentos graciosos de “Los Primos” en referencia al grupo de jugadores de Gran Hermano formado por Julieta Poggio, Marcos Ginocchio, Coty Romero, Agustín Guardis y Daniela Celis.

La serie Friends era protagonizada por Courteney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Matt Leblanc y David Schwimmer

Desde hacía tiempo que un programa no lograba mantener los 20 puntos de rating a lo largo de todas las noches. Sin embargo, nadie tiene el éxito asegurado y por eso es que, pese al buen rendimiento del reality, Telefe prepara novedades y cambios para seguir sorprendiendo y manteniendo cautiva a su audiencia.

Según pudo saber Teleshow, próximamente habrá un repechaje, aunque todavía no está confirmado si será en diciembre o en enero. En este sentido, se especula con que no solo podrían entrar exparticipantes de esta edición (el publico debería elegir entre los ya eliminados: Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito, Lucila La Tora Villar y Juliana Díaz), sino que también podrían incorporarse nuevas personas que no llegaron a quedar en la selección final del casting inicial.

En total, serían cinco, aunque claro, el canal no confirma todos estos detalles sino solamente la información de que habrá nuevos jugadores que seguramente cambiarán la dinámica de la casa. Esto sin dudas prolongará la duración del reality, que se cree que terminaría el 12 de marzo de 2023, con expectativas de una nueva edición. En tanto, también trascendió que los domingos 25 de diciembre y 1° de enero no habrá eliminación con motivo de las Fiestas, aunque fuentes de la emisora de Martínez por el momento lo desmienten y aseguran que no es oficial.

El domingo pasado, la última expulsada resultó ser Juliana, con el 57,67% de los votos, en un mano a mano que tuvo con María Laura Cata Álvarez. En primera instancia, la gente ya había salvado a Agustín Guardis y a Juan Ignacio Nacho Castañares Puente, y la placa final había quedado entre las dos mujeres. La joven pidió unos minutos para despedirse de su novio, Maxi Giudici. “Amorcito, nos vemos afuera. Te amo”, le dijo con los ojos llenos de lágrimas mientras juntaba sus pertenencias. A su vez, el cordobés le dijo: “Disfrutá de todo. Esperame, en breve estoy afuera también. Y sino es porque la gente aguanta”. Y ella le respondió: “Cuidate. Te espero afuera”. Además, Juliana también habló frente a sus compañeros. “Me llevo lo mejor de cada uno, más allá de las diferencias”, aseguró.

Este miércoles la séptima placa de nominados de la casa de está compuesta por Nacho, Daniela, Coti -quien va al voto telefónico por primera vez-, Cata María Laura y Alfa Walter Santiago. La misma quedará conformada así hasta la noche del jueves, cuando Romina, líder de la semana, salve a alguno de los jugadores.

