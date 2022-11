A horas de una nueva nominación, Alfa disparó contra todos en la casa de Gran Hermano 2022

La noche de amor, o mejor dicho sexo, desenfrenado en la casa de Gran Hermano, entre Daniela Celis y Thiago Medina hizo eco en el resto de los participantes. Alfa no dudó ni un segundo en cuestionar en una charla con Romina a la joven de 26 años que estuvo con su compañero en el sauna, en la habitación y en la ducha.

“¿No te das cuenta de que son todos una manga de soretes?”, le dijo Walter a su compañera y siguió susurrando: “La enana esta de Corrientes (Coty) no la quiero ver más y aquella (Daniela) es un demonio chiquitito”.

“No voy a decir lo que pienso porque está el micrófono, pero ya sabés, p.. termina en on, de aquellos, porque para hacer eso... para voltearte a un pibe de 19 años en la ducha y estar a los gritos es un p... a mí no me vengan a mentir”, dijo y de inmediato generó resistencia en las redes sociales.

“Alfa ya nos cansa al público imagínate a los pibes, Coty es la mejor jugadora les guste o no y la gente la quiere tal cual es”, “Otra vez. Y con la misma chica Coty y ahora sima a Daniela que la llamó trola”, “Todos los días hace comentarios horribles sobre los chicos… y particularmente de las mujeres, hablemos tmb de Romina que no le dice ni mu” y “Ojalá mañana caiga en placa este infumable. Se va a ir”, fueron algunos de los comentarios en contra de Alfa.

Sin embargo, otros usuarios en las redes sociales lo apoyaron: “A mí me parece una falta de respeto que tengan sexo adelante de uno. Cómo que te pongas a cagar. Cuando estás en casa de visita o en la tuya donde viven otras personas, no te pones a gritar como loca. Salvo que estés en un telo”, “Derraparon los cuatro que se pusieron a garchar al lado de Alfa, y Daniela a los gritos en la ducha, todo bien vivir la sexualidad, pero andate al sauna vieja y acá son todos hipócritas, como si nunca hubieran insultado a nadie”, “Dijo lo que pensamos la mayoría”, “Daniela no quería besar a Thiago porque estaba mirando la familia! Jaja ahora se olvidó que la mira no sólo la flia. Todo el país. Vergüenza ajena esa piba” y “A él lo trataron de degenerado ...pero tener relaciones sexuales con los otros participantes al lado es una falta de respeto tambien, ¿no es ser degenerado también? Tienen lugares donde tener intimidad solos”.

Según contó Santiago del Moro, Daniela y Thiago tuvieron la otra noche cuatro encuentros íntimos y batieron el récord en la casa más famosa del país. Si bien demoraron más de un mes en decidirse a estar juntos, cuando lo hicieron, concentraron todas las etapas que puede vivir una pareja en menos de una semana: primero, se besaron, luego tuvieron un apasionado encuentro, su primera crisis y ahora disfrutaron de una fogosa reconciliación.

El coqueteo entre ellos existió siempre, pero todo comenzó a concretarse cuando él ganó ganó la prueba semanal y para coronar esta victoria le dio un beso apasionado frente a todos sus compañeros. Luego de este primer paso, los jóvenes siguieron con los coqueteos y los mimos. Finalmente, ambos dieron rienda suelta a sus sentimientos y tuvieron relaciones sexuales por primera vez. Además, cumplieron con dar su consentimiento frente a las cámaras, como lo exige el reglamento de la casa.

El primer impasse en la flamante pareja fue luego de que él dijera a los hombres de la casa: “No me puedo tirar un pe... porque está ahí en mi cama. No puedo eructar porque me dice: ‘No pierdas el encanto’. ¡Dejame ser, piba!”. Horas más tarde tuvieron una fogosa reconciliación, que tuvo lugar en varios ambientes de la casa.

