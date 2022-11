Gran Hermano 2022: los nuevos cambios que revolucionarán la casa

Ya se confirmó el repechaje de Gran Hermano 2022

Gran Hermano 2022 es sin dudas el suceso de la televisión. Desde hacía tiempo que un programa no lograba mantener los 20 puntos de rating a lo largo de todas las noches. Sin embargo, nadie tiene el éxito asegurado y por eso es que, pese al buen rendimiento del reality, Telefe prepara novedades y cambios para seguir sorprendiendo y manteniendo cautiva a su audiencia.

Según pudo saber Teleshow, próximamente habrá un repechaje, aunque todavía no está confirmado si será en diciembre o en enero. En este sentido, se especula con que no solo podrían entrar exparticipantes de esta edición (el publico debería elegir entre los ya eliminados: Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky, Juan Reverdito, Lucila La Tora Villar y Juliana Díaz), sino que también podrían incorporarse nuevas personas que no llegaron a quedar en la selección final del casting inicial.

En total, serían cinco, aunque claro, el canal no confirma todos estos detalles sino solamente la información de que habrá nuevos jugadores que seguramente cambiarán la dinámica de la casa. Esto sin dudas prolongará la duración del reality, que se cree que terminaría el 12 de marzo de 2023, con expectativas de una nueva edición. En tanto, también trascendió que los domingos 25 de diciembre y 1° de enero no habrá eliminación con motivo de las Fiestas, aunque fuentes de la emisora de Martínez por el momento lo desmienten y aseguran que no es oficial.

Este domingo, la última expulsada resultó ser Juliana, con el 57,67% de los votos, en un mano a mano que tuvo con María Laura Cata Álvarez. En primera instancia, la gente ya había salvado a Agustín Guardis y a Juan Ignacio Nacho Castañares Puente, y la placa final había quedado entre las dos mujeres. La joven pidió unos minutos para despedirse de su novio, Maxi Giudici. “Amorcito, nos vemos afuera. Te amo”, le dijo con los ojos llenos de lágrimas mientras juntaba sus pertenencias. A su vez, el cordobés le dijo: “Disfrutá de todo. Esperame, en breve estoy afuera también. Y sino es porque la gente aguanta”. Y ella le respondió: “Cuidate. Te espero afuera”. Además, Juliana también habló frente a sus compañeros. “Me llevo lo mejor de cada uno, más allá de las diferencias”, aseguró.

Juliana Díaz, la última expulsada de Gran Hermano 2022

Tras la salida de la santafesina, los participantes vivieron diferentes emociones. En principio, Maxi se mostró tranquilo, fue al baño y caminó por toda la casa. Sin embargo, no pudo fingir su tristeza por mucho tiempo porque a los pocos minutos se encerró en el sauna y rompió en llanto. Por otro lado, Constanza Romero una de las jóvenes que quería a la reciente eliminada, fue la primera en saludarla tras el anuncio del conductor. Como si fuera poco, se mostró triste y en las redes sociales la acusaron por sus lágrimas falsas.

Juliana era una de las integrantes del programa conducido por Santiago del Moro que más conflictos venía teniendo con el resto de sus compañeros. De hecho, estuvo cerca de irse la semana pasada en el mano a mano con la Tora. Finalmente, el público definió que su estadía en la casa termine tras una votación en la que se demostró un amplio rechazo a su presencia en el reality.

