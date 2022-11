Juliana Díaz, íntima tras su paso por Gran Hermano 2022: la frustración por la muerte de su hermano y el futuro de su relación con Maxi

Juliana Díaz fue la sexta eliminada de Gran Hermano 2022 (Fotos: Prensa Telefe)

Juliana Díaz es la sexta eliminada de Gran Hermano 2022, pero la primera en salir feliz de la casa. Contrario a lo que le pasó a cada uno de los anteriores expulsados, a ella se la vio todo el tiempo con una sonrisa, incluso a pesar de que no era de las favoritas del público y de que eso se refleje en las redes sociales.

El desconsolado llanto de Maxi tras la salida de Juliana de Gran Hermano 2022 La joven se convirtió en la sexta participante eliminada en la casa. La reacción de su pareja al conocer la decisión de la gente VER NOTA

Lejos de mostrarse arrepentida o enojada, está contenta porque logró cumplir su objetivo, que era hacerse conocida. Al menos así lo refleja en una charla con Teleshow, donde no solo habla de su paso por el reality-en el que claramente dejó su huella y, además, encontró el amor-, sino también sobre su futuro en los medios, algo que tiene como máxima prioridad. Pero también profundiza sobre uno de los dolores más grandes de su vida: la muerte de su hermano el año pasado, luego de un trágico accidente automovilístico.

—¿Cómo estás viviendo las primeras horas fuera de la casa?

Juliana habló de su salida de Gran Hermano 2022: “Mi relación con Maxi me jugó en contra” La última participante eliminada del reality analizó su salida de la casa y aseguró que su noviazgo con el cordobés la terminó afectando VER NOTA

—Estoy feliz, por más de que me haya ido. Ansiaba un poco el afuera y reencontrarme con mi familia, aunque estoy un poco nostálgica por dejar la casa. Anoche recién recuperé mi teléfono y miré un poquito los mensajes, para que no sea muy fuerte tanta información. Verlo llorar a Maxi me angustió un poco, pero estoy fuerte y feliz.

Los primeros instantes de Juliana Díaz fuera de la casa

—Fuiste la única que saliste muy contenta de la casa...

La hermana de Maxi se alegró por la eliminación de Juliana de Gran Hermano 2022: “Ella lo exponía demasiado” Luego del llanto desconsolado del participante al ver partir a su novia, Daniela Giudici dio su filosa opinión sobre quien se convirtió en su cuñada VER NOTA

—Me lo dieron varios. La semana pasada no me quería ir ni loca y esta semana es como que lo intuía pero con vibras positivas, pensando en todo lo bueno del afuera. Y cuando me dijeron que me iba, sentí que por algo tenía que ser así, que ese era el momento y era yo la que tenía que salir. Podría haber aguantado un mes más, me hubiese ayudado en el juego y en el tema de la exposición, pero es áspero vivir ahí adentro con un montón de gente y especulaciones. Mi juego fue agarrarme de algunas cosas y creo que descuidé mucho el afuera, de eso me arrepiento un poco porque se debe haber visto un poco sucio...Claramente no es la Juli de la vida real, yo trataba de jugar y a la vez de mantener una relación amorosa que también me demandaba mucha cabeza y corazón.

—¿Por qué creés que la gente te votó para salir?

—Creo que algunas actitudes mías se pudieron haber visto un poco sucias, entonces tal vez eso a la gente no le gustó. También todo lo que se tergiversó en el conflicto con Romi, respecto al comentario que le hice de las hijas. Vuelvo a aclarar que lo dije desde el corazón, porque pienso que es una persona admirable y valiente. No lo dije para juzgarla, la primera persona que me hubiese matado por decir eso es mi mamá. Yo sé lo que es ser una buena madre y sé que está ahí para darle una mejor vida a sus hijas. Lamentablemente hubo gente con mala leche que después le llenó la cabeza, ella me dijo en una charla que no se lo había tomado mal pero cuando todas le empezaron a decir que abra los ojos, ahí pensó que había sido un comentario malintencionado. Y también se me juzgó mucho por el tema de jurar por mi hermano o por mi mamá: yo nunca juré en vano. No sé a que le llaman hablar mal de una persona, sí obviamente hablábamos de actitudes o cosas que no nos gustaban.

—¿Pudiste ver algo de las redes sociales?

—Vi poquito. Es re loco tener fans, todavía no dimensiono. Vi muchos mensajes de amor y de apoyo, hay un Instagram que crearon que me mató, que es “Maxiliana”. Todavía igual no vi lo feo, porque estoy muy sensible y no me quiero sumar nada personal, y quiero tratar de disfrutar. Pero yo no me llevo odio con nadie, al contrario, estoy agradecida de que de todos me llevo algo bueno, más allá de algún roce.

Juliana Díaz junto a Santiago del Moro

—Dijiste que la relación con Maxi te había jugado en contra, ¿por qué creés que es así?

—No sé si fueron las palabras correctas para decirlo, pero siento que nos jugó en contra a los dos, porque él es muy vulnerable, sentimental. A él le afectaba mucho lo que a mí me pasaba adentro de la casa y eso hacía que él no jugara tranquilo y no tuviera cautela a la hora de decir cosas. No sé si culpable es la palabra, pero sí siento que él se involucraba demasiado con las cosas que me hacían o me decían, y yo me lo tomaba más light.

—La hermana de Maxi dijo algo parecido: que la relación lo había perjudicado

—No la vi la nota, pero sí me comentaron algo. Por un lado, la recontra entiendo, es lógico porque ella está viendo a su hermano cumplir un sueño y que en el medio aparezca una chica, y verlo destemplado en algunos momentos...La entiendo como familia. Pero yo intento verlo desde el lado del amor, que fue mutuo desde el día uno. Él me decía todo el tiempo que si no estuviera ahí, él no podría sobrevivir tanto tiempo en la casa, y yo le decía lo mismo.

—¿Les ves futuro a la relación?

—Sí, porque nos queremos mucho y el amor fue totalmente verdadero. Pasamos una prueba de fuego, que fue estar conviviendo 24/7 en una casa con un montón de comentarios negativos, y creo que el afuera va a ser otra prueba, pero más tranquila y objetiva.

—Shockeó mucho el comentario desagradable que te hizo cuando vos mostraste de más sin querer frente a uno de tus compañeros, ¿cómo lo tomaste vos?

—Sí, fue feísimo, me lo deben haber matado. Realmente es increíble porque se muestra lo más picante: lo sexual, las peleas...Si bien no voy a defender ese comentario porque fue súper ofensivo, de hecho yo me quedé totalmente impactada y él automáticamente se dio cuenta que había errado fuerte, creo que Maxi es un poco anticuado en algunas cosas. No sé si alguna vez ha estado con una persona que sea tan extrovertida o cero pudor como yo, y creo que también es bastante celoso, se le fue de las manos. Fue un comentario totalmente desafortunado, pero me pone un poco mal que no se muestre al Maxi caballeroso, extremadamente respetuoso con las chicas.

Juliana y Maxi, una de las parejas más apasionadas de la casa

—¿Sentís que la edición lo perjudicó?

—Sí, porque siento que se muestra solo lo más fuerte y nosotros hemos tenido charlas muy lindas. Cometió algunos errores que no avalo, pero es cuestión de entender que nos estábamos conociendo en un ámbito muy raro.

—Él en su momento también defendió a Coti del comentario desagradable que le hace Alfa, ¿cómo viviste vos ese momento?

—Maxi se siente un poco el protector de la casa, de muchas de las chicas, y cuando pasó eso, nosotros estábamos en la habitación. Alfa es un hombre grande, viene con otra crianza, pero siento que nosotros siempre tratamos de adaptarnos a él y de entenderlo, pero él no se ha tratado de adaptar a nosotros y algunos comentarios ofensivos no se pueden perdonar. Se fue muy de contexto en la charla, empezó queriendo hacer una broma y cada vez era más, más, hizo una seña por abajo de la sábana comparándosela con el tamaño de un desodorante, me pareció fuertísimo. A Maxi se le empieza a transformar la cara de una manera increíble, y yo lo trataba de tranquilizar. Me quedé muda porque no podía creer lo que estaba escuchando y creo que Coti, por su manera de ser, no supo confrontarlo, entonces Masi salió al hueso a decirle varias cosas, y bastante bien se las dijo, podría haber sido peor. Pero esa situación a más de uno nos dejó mal. A mí me atravesó mucho como persona y me angustió.

El reencuentro de Juliana Díaz con sus seres queridos (Fotos: Prensa Telefe)

—¿Cómo fue que te animaste hablar sobre la muerte de tu hermano? Es algo bastante delicado...

—Me costó muchísimo, de hecho fui la última en hablar. Maxi me pidió que hablara, pero yo no podía. Peor el tema de la charla era la frustración y yo a raíz de su fallecimiento me sentí totalmente frustrada de no haber podido compartir más momentos con él. También siento que hubo mucha maldad por parte de gente que ha dicho que usé el tema para dar lástima, es tremenda la falta de empatía. En el 2021 yo perdí no solamente a mi hermano, fueron tres fallecimientos y en el medio a mi mamá le agarra cáncer. Son cosas que no conté y demasiado fuertes, donde me tuve que poner al hombro el bienestar de mis papás, que estaban devastados, y creo que la gente que no entiende que uno está en un proceso de sanación, que no es de un día para el otro. De hecho, yo empecé a velar a mi hermano mucho tiempo después porque en su momento no podía, tenía que estar fuerte para mis papás y para mi hermana menor. Hoy por hoy sigo atravesando eso y hablarlo sana.

—¿Cuál era tu objetivo al entrar a la casa?

—Es re loco porque lo he hablado con mi papá muchas veces, yo le decía que sentía que mi vocación no era lo que yo hacía, sentía que había nacido para algo grande, lindo y para que la gente me conozca. Me encantaba la idea de mostrarme como soy. Me encantaría poder trabajar en la tele, siento que Gran Hermano me abrió una puerta gigante. Me gustaría arrancar de notera, de panelista, siento que soy una persona con mucha actitud y carisma. Y también me gusta mucho la moda, tengo ganas de emprender una marca propia, pero más que nada la tele.

Seguir leyendo: