Benjamín Vicuña se separó de Eli Sulichín tras ocho meses de relación

Benjamín Vicuña se separó de Eli Sulichin (Video: "LAM", América)

Después de casi ocho meses de relación, la pareja entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichín parece haber llegado a su fin. Así lo confirmó este lunes Yanina Latorre en LAM (América). Luego de unos minutos de una enigmática ruptura, la panelista -que ejerció el rol de conductora del ciclo en reemplazo de Ángel de Brito, que está de vacaciones - dio los nombres de los protagonistas y explicó los motivos.

“Ayer domingo por la noche, ella dio por terminada la relación”, comenzó informando la angelita. Y continuó relatando: “No hubo conflicto ni pelea, creo que los dos se quieren mucho, no hay terceras personas. De hecho, yo los había visto el viernes en el cumpleaños de Mica (Tinelli) y se los veía súper bien. Pero bueno, ella es bastante más chica, él es más grande y tiene muchos hijos...Diferencia de agenda, de momento (...) Está enamorada, pero con cinco pibes es difícil, ella no tiene hijos”.

De todas formas, Yanina aclaró: “Están en comunicación constante, ella le va a bancar todo lo del papá (que está muy enfermo e internado en Chile)”. “Creo que él no se la esperaba, estaban bien, pero bueno, tienen vidas muy diferentes, viajes. No hubo una discusión, es más, no se descarta que en algún momento vuelvan a estar juntos. Es como que no es el momento de los dos: él está haciendo teatro, ella viaja muchísimo por laburo (...) Están en distintos momentos de la vida”, analizó.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin, algunos mese atrás (RS fotos)

La pareja se había conocido el último diciembre durante el bautismo de Ana, la hija de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán, ya que Eli es muy amiga de la modelo. Allí el flechazo fue inmediato y a los pocos días, se los pudo ver juntos en Punta del Este. Desde un primer momento, ambos tuvieron el visto bueno de la exconductora de El Hotel de los Famosos, que se había mostrado feliz al verlos juntos. Días más tarde, había sido a propia Sulichín quien, desde su cuenta de Instagram privada, compartió una foto junto al chileno y un grupo de amigos, mientras disfrutaban de un atardecer en esa ciudad uruguaya, dónde estaban pasando sus vacaciones. “Team sunset”, escribió junto a la postal. Luego, en febrero, Eli y Benjamín compartieron un viaje a París, del que publicaron algunas imágenes en sus respectivas redes sociales, y meses más tarde visitaron Nueva York y Miami.

En tanto, estos últimos días el actor atraviesa una difícil situación personal, ya que su papá no está en un buen momento de salud. “Estaba con una hemorragia intestinal muy fuerte y están tratando de controlarlo”, había dicho Latorre semanas atrás. Y, al regreso de un viaje a Chile, él había admitido: “Es un momento muy difícil, pero con la familia reunida, así que bello a la vez. Y vengo a trabajar que es lo que me enseñaron de chiquitito”.

Sin embargo, Vicuña siguió adelante con las funciones de El método Grönholm, la obra que encabeza junto a Laurita Fernández y Rafa Ferro. De hecho, a mediados de agosto recibió la visita en el teatro de Sulichín, que lo estuvo acompañando. “Gracias por estar”, había expresado el exprotagonista de El primero de nosotros junto a una imagen abrazados en el camarín, donde se los ve reflejados en un espejo que está decorado con varias postales junto a sus hijos.

SEGUIR LEYENDO: