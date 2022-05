El nuevo viaje romántico de Benjamín Vicuña luego de que la China Suárez cuestionara su rol como padre

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin (RS fotos)

“Con respecto a mi maternidad... las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por ‘trabajo’) hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo”, afirmó Eugenia la China Suárez en un mensaje de Twitter en lo que fue una contestación a quienes la cuestionaron por haber pasado la noche en un hotel con su nueva pareja, el cantante trapero Rusherking.

La actriz y Thomas Nicolás Tobar -tal es el verdadero nombre del músico- fueron encontrados por las cámaras de LAM cuando salían de un hotel en la zona de Recoleta y evitaron hacer declaraciones públicas. Más tarde, la ex Casi Ángeles sintió la necesidad de tener que responder a algunas críticas que recibió por no haber dormido con sus hijos aquella noche. Y lo hizo aprovechando la oportunidad de expresar su opinión acerca del rol de padres de sus exparejas. Y aunque no mencionó a ninguno de los dos (con Nicolás Cabré tuvo a Rufina; y con Benjamín Vicuña a Magnolia y Amancio) las versiones indican que hizo referencia al actor chileno, quien es el que más suele viajar. Además, porque utilizó el plural cuando habló de “los” hijos.

El mensaje de la China Suárez en Instagram

Benjamín Vicuña acaba de volver de Nueva York y Miami, a donde se fue con su pareja, Eli Sulichin, y también cumplió con algunos compromisos laborales. Según mostró en las redes sociales, combinó trabajo y placer: tuvo reuniones por nuevos proyectos y también se hizo un lugar para disfrutar de la playa, del descanso y de las tardes de compras. Recorrió las tiendas más exclusivas y llevó regalos para sus hijos.

Anoche, ya en Buenos Aires, llevó a Benicio -uno de los hijos que tuvo con Carolina Pampita Ardohain- al show de Mau y Ricky en el Movistar Arena. Y allí se detuvo para hablar con la prensa, aunque evitó hacer declaraciones puntuales sobre los hechos recientes con respecto a la China Suárez. “No hablo. No voy a hablar ni de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde. Las cosas que debemos hablar, que son de nuestros hijos, tenemos una forma y listo. El resto, no puedo salir a comentar cosas que no me corresponden”, sostuvo.

“No hablo de ella, es un tema que está cerradísimo. Que ella busque sus formas, pero ya está. Se acabó”. Ante la consulta sobre cómo era la actual relación con la madre de sus hijos menores y si estaba todo bien entre ellos, el actor se limitó en su respuesta: “Eso me lo guardo, no hablo más de ella. Creo que ella es una mujer adulta”.

En tanto, y en medio de la polémica que se generó por sus viajes al exterior, Luli Fernánez reveló en Socios del Espectáculo, por El Trece, que Benjamín Vicuña planea unas nuevas vacaciones junto a Eli Sulichin: el destino de la pareja sería África. Y pese a que aún no trascendió la fecha en que volarán, se especula que no será un viaje de pocos días ya que por la distancia y la magnitud de actividades que hay para hacer allí, es probable que el actor esté afuera de la Argentina algunas semanas. Sus hijos, en tanto, quedarán al cuidado de sus respectivas madres hasta que él regrese y retome el régimen de visitas y de días en que ellos se quedan a dormir con él en su casa.

