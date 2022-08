Costa se emocionó al cumplir su gran sueño: “Pensé que nunca iba a poder y pude”

La emoción de Costa tras comprarse su casa (Video: Instagram @costaokis)

Si hay una personalidad que demostró su poder de resiliencia, esa es Costa. Con una dura historia de vida, siempre pudo sobreponerse a todos los obstáculos que se le interpusieron en su camino y hoy es un ejemplo para muchos. Y, en las últimas horas, lo volvió a demostrar cumpliendo un gran sueño personal: comprarse su casa propia.

Así lo anunció en su cuenta de Instagram, donde compartió un video mostrando cada rincón de su nuevo hogar, aunque aclaró que todavía está en refacción. “Quiero compartir con ustedes mi alegría máxima de estos días. Los sueños se cumplen. Me compré mi casa. Y la muestro porque se que muchos de los que están aquí me lo desearon con el corazón. Gracias Diosito, Virgencita de Lourdes, San Expedito, San Cayetano y todos mis Santitos queridos. Y mi gente linda que me ama y me cuida. Gracias Universo”, expresó emocionada en el posteo. Y cerró: “Soy feliz. Y como digo siempre, todo lo que deseamos está justo detrás de nuestro miedos”.

En tanto, en las imágenes la humorista hace un recorrido por la propiedad, en la que todavía hay escombros por los arreglos que se están haciendo. “Hace un tiempo, yo les conté que tenía un sueño, y ese sueño se cumplió, está detrás de esta puerta”, se la escucha decir mientras se dispone a abrirla. Y continúa: “Lo comparto con todos ustedes porque son parte del sueño, que fue tener mi casa. Y la tengo, acá está. La compré y empezamos a reformarla y bueno, pronto y de a poco les voy a ir mostrando cositas”. “Nunca pensé que me iba a poder comprar mi propia casa, y pude, y la tengo. Es bueno compartir con ustedes esta gran, gran noticia. Después les voy a ir mostrando todo lo que fueron haciendo en esta casa”, cerró y mostró cuál iba a ser su habitación, el baño y el patio.

Inmediatamente, el posteo recibió miles de “me gusta” y de comentarios felicitándola por este logro, entre los que se destacaron el de varias figuras del ambiente como Nicolás Vázquez, Verónica Lozano, Juariu, Florencia De la V y Santiago Del Moro, entre otros.

Costa, muy feliz por comprar su primera propiedad

Aunque cumplir un sueño de esta magnitud es muy significativo para cualquiera, para ella mucho más. Porque, tiempo atrás, en una entrevista con Teleshow, Costa había revelado que vivió en situación de calle: “Dormí en un vagón de tren. Tampoco es que viví en la calle, a la vera de Dios. Hay un ejército (de personas en situación de calle), y ahora hay tristemente más. Te bañás en la Iglesia, vas a comer a los comedores, dormís en los refugios. Pasa que también hay reglas: para dormir en el refugio tenés que bañarte, no tenés que drogarte. A veces no te dejan entrar tus cosas. Algunos están en la calle porque de verdad el sistema los expulsó, y otra gente porque tiene mucho mambo, mucho dolor”.

Todavía muy movilizada por este logro, este lunes Costa también contó sus sensaciones en una nota con Intrusos (América). “Después de muchísimo esfuerzo, me pude comprar mi primera casa en Buenos Aires. Tener una casa es muy difícil en este país, y más para los migrantes. Lo compartí por eso, porque sé que ayudo y le doy una alegría a la gente. Todos fueron mensajes positivos, de buena onda, energía...revolucioné las redes”, le dijo al cronista. Y contó cómo la encontró: “Yo quería una casa con patio y una gruta de la Virgen de Lourdes. Empecé a buscar y un día, de la nada, o de “la todo”, apreció un aviso que decía PH con patio y yo entré y dije: ´hay algo de hogar que tiene esto´”.

“Es un sueño que cumplí, nunca pensé...Las instituciones me querían callada o muerta, y no estoy ni muerta ni callada. Acá estoy, luchándola como tantos, y sé que mi sueño ayuda a que mucha gente diga: ´si ésta puede, yo también voy a poder´. Todo lo que deseamos esta justo detrás de nuestros miedos, y el miedo es la falta de fe, por eso es imperdonable”, finalizó.

